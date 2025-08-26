FORTEC Elektronik Aktie

WKN: 577410 / ISIN: DE0005774103

26.08.2025 08:46:43

EQS-News: FORTEC Elektronik AG nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 im Zielkorridor der angepassten Prognose

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Sonstiges
FORTEC Elektronik AG nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 im Zielkorridor der angepassten Prognose

26.08.2025 / 08:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

FORTEC Elektronik AG nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025

im Zielkorridor der angepassten Prognose

 

Die FORTEC Elektronik AG hat nach vorläufigen Zahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/2025 in einem herausfordernden Umfeld ihre angepasste Prognose innerhalb des Zielkorridors erreicht.

Im Geschäftsjahr 2024/2025 (01.07.2024 - 30.06.2025) erzielte FORTEC einen Konzernumsatz von 79,7 Mio. EUR und lag damit rund 16 % unter dem Vorjahreswert  von 94,5 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verringerte sich deutlich auf rund 1,9 Mio. EUR (VJ: 7,1 Mio. EUR), was einer EBIT-Marge von 2,4 % nach 7,5 % im Vorjahr entspricht. Insbesondere die anhaltende Unsicherheit rund um Handelszölle und die verhaltene Investitionsbereitschaft der Kunden belasteten die Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Nach den vorläufigen Berechnungen belief sich der erwirtschaftete Konzernüberschuss auf rund 1,3 Mio. EUR. (VJ: 5,3 Mio. EUR).

FORTEC liegt beim Konzernumsatz somit am unteren Ende der im Februar 2025 angepassten, prognostizierten Zielbandbreite von 80,0 Mio. EUR bis 95,0 Mio. EUR. Beim operativen Ergebnis konnte FORTEC hingegen mit einem Konzern-EBIT von 1,9 Mio. EUR  die im Juli 2025 angepasste Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 (in Höhe von 1,0 Mio. EUR bis 2,0 Mio. EUR) im oberen Bereich treffen.

Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2025 lag bei 50,0 Mio. EUR (VJ: 53,4 Mio. EUR).

Sandra Maile, Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG, kommentiert: „Das Geschäftsjahr 2024/2025 war von schwierigen Marktbedingungen wie rückläufiger Nachfrage und geopolitischen Unsicherheiten geprägt. Umso wichtiger ist es, weiterhin klare Prioritäten zu setzen und als Team flexibel zu agieren. Gleichzeitig  brauchen wir zusätzlichen Rückenwind, um unsere Wachstumsziele nachhaltig zu erreichen.“

 

Sandra Maile

Vorstandsvorsitzende

 

FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany
Phone: +49 89 894450 232

aktie@fortecag.de | www.fortecag.de

Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text verallgemeinernd das generische Maskulinum gewählt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter ohne jedwede Diskriminierungsabsicht gleichermaßen angesprochen.

 


26.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
Augsburger Str. 2b
82110 Germering
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 89 44 50 0
Fax: +49 (0)89 89 44 50 123
E-Mail: aktie@fortecag.de
Internet: www.fortecag.de
ISIN: DE0005774103
WKN: 577410
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2188426

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2188426  26.08.2025 CET/CEST

