EQS-News: FORTEC Elektronik AG nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 im Zielkorridor der angepassten Prognose

FORTEC Elektronik AG nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 im Zielkorridor der angepassten Prognose



26.08.2025 / 08:46 CET/CEST

FORTEC Elektronik AG nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025

im Zielkorridor der angepassten Prognose

Die FORTEC Elektronik AG hat nach vorläufigen Zahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/2025 in einem herausfordernden Umfeld ihre angepasste Prognose innerhalb des Zielkorridors erreicht.

Im Geschäftsjahr 2024/2025 (01.07.2024 - 30.06.2025) erzielte FORTEC einen Konzernumsatz von 79,7 Mio. EUR und lag damit rund 16 % unter dem Vorjahreswert von 94,5 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verringerte sich deutlich auf rund 1,9 Mio. EUR (VJ: 7,1 Mio. EUR), was einer EBIT-Marge von 2,4 % nach 7,5 % im Vorjahr entspricht. Insbesondere die anhaltende Unsicherheit rund um Handelszölle und die verhaltene Investitionsbereitschaft der Kunden belasteten die Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Nach den vorläufigen Berechnungen belief sich der erwirtschaftete Konzernüberschuss auf rund 1,3 Mio. EUR. (VJ: 5,3 Mio. EUR).

FORTEC liegt beim Konzernumsatz somit am unteren Ende der im Februar 2025 angepassten, prognostizierten Zielbandbreite von 80,0 Mio. EUR bis 95,0 Mio. EUR. Beim operativen Ergebnis konnte FORTEC hingegen mit einem Konzern-EBIT von 1,9 Mio. EUR die im Juli 2025 angepasste Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 (in Höhe von 1,0 Mio. EUR bis 2,0 Mio. EUR) im oberen Bereich treffen.

Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2025 lag bei 50,0 Mio. EUR (VJ: 53,4 Mio. EUR).

Sandra Maile, Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG, kommentiert: „Das Geschäftsjahr 2024/2025 war von schwierigen Marktbedingungen wie rückläufiger Nachfrage und geopolitischen Unsicherheiten geprägt. Umso wichtiger ist es, weiterhin klare Prioritäten zu setzen und als Team flexibel zu agieren. Gleichzeitig brauchen wir zusätzlichen Rückenwind, um unsere Wachstumsziele nachhaltig zu erreichen.“

Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA.

