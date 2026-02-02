EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat bestellt Henrik Christiansen als CFO zum Mitglied des Vorstands

EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat bestellt Henrik Christiansen als CFO zum Mitglied des Vorstands



02.02.2026 / 16:07 CET/CEST

Germering, 2. Februar 2026: Der Aufsichtsrat der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft hat beschlossen, Herrn Henrik Christiansen mit Wirkung ab dem 02. Februar 2026 interimsweise zum CFO-Vorstand zu bestellen. Herr Christiansen verantwortet die Ressorts Finanzen und Controlling , die er bereits seit dem 10. November 2025 in leitender Funktion übernommen hat, bis eine Neubesetzung des gesamten Vorstands spätestens zum 01.07.2026 erfolgt ist. Wie bereits in der Corporate News vom 8. Oktober 2025 mitgeteilt, werden die laufenden Geschäfte der Gesellschaft seitdem und weiterhin von Herrn Ulrich Ermel, Vorstand und COO der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft, nun gemeinsam mit Herrn Christiansen geführt.

Herr Christiansen ist ein erfahrener operativer Finanz- und Unternehmensstratege mit über 30 Jahren nachweisbarer Erfolge in CFO- und Geschäftsführungsfunktionen. Er verfügt über umfangreiche Kenntnisse in Controlling und Accounting (HGB/IFRS) börsennotierter und Private-Equity-geführter Unternehmen. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen M&A, Restrukturierung und Digitalisierung , mit tiefgreifender Erfahrung in nachhaltigen Organisationsveränderungen sowie in Finanzstrategie und Unternehmenssteuerung mit ausgeprägter Hands-on-Mentalität.

„Mit Henrik Christiansen haben wir einen äußerst erfahrenen und strategisch versierten Finanz- und Unternehmensmanager gewonnen, der über umfassende Kapitalmarkt-, Restrukturierungs- und Digitalisierungserfahrung verfügt. Wir freuen uns sehr, ihn an Bord zu haben, denn mit seiner praxisorientierten Führungsstärke und seiner Kompetenz in Veränderungsprozessen hat er bisher und wird er auch weiterhin einen wichtigen Beitrag leisten, die Stabilität und Kontinuität der FORTEC Gruppe in dieser Übergangsphase sicherzustellen“, sagt Christoph Schubert, Aufsichtsratsvorsitzender der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft.

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232

aktie@fortecag.de | www.fortecag.de

Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK, in den USA und den Niederlanden.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text verallgemeinernd das generische Maskulinum gewählt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter ohne jedwede Diskriminierungsabsicht gleichermaßen angesprochen.