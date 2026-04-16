EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: FORTEC Benelux ernennt Maarten Büscher zum neuen CEO

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FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: FORTEC Benelux ernennt Maarten Büscher zum neuen CEO



16.04.2026 / 13:46 CET/CEST

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FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: FORTEC Benelux ernennt Maarten Büscher zum neuen CEO

Germering, 16.04.2026 – FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft („FORTEC“), ein führender Anbieter von Lösungen in den Bereichen Display-Technologie und Stromversorgungen, gibt die Ernennung von Maarten Büscher zum Chief Executive Officer (CEO) seiner niederländischen Tochtergesellschaft FORTEC Benelux mit Wirkung zum 1. April 2026 bekannt.

Maarten Büscher verfügt über umfangreiche Erfahrung sowohl im Ingenieurwesen als auch in der Leitung technologieorientierter Unternehmen. Mit seinem fundierten technischen Hintergrund und seinen bewährten Führungsqualitäten ist er bestens geeignet, die nächste Phase des Wachstums und der strategischen Entwicklung von FORTEC Benelux voranzutreiben.

Herr Büscher wird die Nachfolge von Coen Nottrot antreten, der nach langjährigem engagiertem Einsatz am 1. Juli 2026 in den Ruhestand treten wird. FORTEC spricht Herrn Nottrot seinen aufrichtigen Dank für seine bedeutenden Beiträge zur erfolgreichen Entwicklung der Benelux-Aktivitäten aus.

Unter der Führung von Maarten Büscher wird FORTEC Benelux seine strategische Positionierung als Anbieter von maritimen Anzeigelösungen und Leistungselektronik weiter stärken, wobei der klare Fokus auf Innovation, Kundennähe und nachhaltigem Wachstum liegt. Wir freuen uns zudem, dass Ronald Nottrot seinen wertvollen Beitrag als CTO für unser Unternehmen fortsetzen wird. Beide Geschäftsführer werden nun gemeinsam die nächste Phase von FORTEC Benelux gestalten.

„Ich fühle mich geehrt, in dieser spannenden Phase zu FORTEC Benelux zu stoßen. Das Unternehmen hat sich einen hervorragenden Ruf im Bereich maßgeschneiderter Display-Lösungen für die Schifffahrt erarbeitet, und mit der Unterstützung der FORTEC Gruppe können wir unseren Kunden mehr denn je bieten. Die Gruppe verfügt europaweit über fundiertes Fachwissen in den Bereichen Display-Technologie, Embedded Computing und Stromversorgungen sowie über Entwicklungs- und Produktionskapazitäten, die unsere Aktivitäten in den Benelux-Ländern ergänzen. Diese Kombination – unser Know-how bei kundenspezifischen Monitoren mit dem breiteren Technologieportfolio und der internationalen Reichweite der Gruppe – verschafft uns eine starke Ausgangsposition für weiteres Wachstum. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team daran zu arbeiten, dies zu verwirklichen“, sagt Maarten Büscher, der neue CEO von FORTEC Benelux.

Ulrich Ermel, Henrik Christiansen

Vorstand

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232

aktie@fortecag.de | www.fortecag.de

Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK, in den USA und den Niederlanden.