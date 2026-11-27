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FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Positiver Start in das Geschäftsjahr 2026/2027 – deutliche Fortschritte bei Umsatz- und Ergebnisentwicklung



27.11.2026 / 09:03 CET/CEST

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FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Positiver Start in das Geschäftsjahr 2026/2027 – deutliche Fortschritte bei Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Konzernumsatz der ersten drei Monate 2026/2027 mit 22,8 Mio. EUR um 18,0 % über Vorjahreswert (VJ: 19,4 Mio. EUR)

Konzern-EBIT auf 0,8 Mio. EUR gesteigert (VJ: 0,2 Mio. EUR)

Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 bestätigt



Germering, 27. November 2026 – Die FORTEC Group ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026/2027 gestartet. Gemäß der heute vorgelegten Quartalsmitteilung (Berichtszeitraum: 1. Juli 2026 bis 30. September 2026) wurden deutliche Fortschritte bei der Umsatz- und Ergebnisentwicklung erzielt. Dabei zeigten die im Vorjahr eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen erste positive Wirkungen und haben mit einer verbesserten Kostenbasis sowie der Neuordnung von Strukturen und Verantwortlichkeiten die Grundlage für diese Entwicklung geschaffen.

Mit 22,8 Mio. EUR (VJ: 19,4 Mio. EUR) lag der Konzernumsatz der ersten drei Monate 2026/2027 um 18,0 % über dem Vorjahr. Getragen wurde dieses Umsatzwachstum von beiden Segmenten. Im Segment Datenvisualisierung stiegen die Umsatzerlöse auf 12,8 Mio. EUR nach 10,6 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Das Segment Stromversorgungen erzielte Umsatzerlöse von 10,1 Mio. EUR gegenüber 8,7 Mio. EUR im Vorjahr. Das EBIT des Konzerns verbesserte sich deutlich auf 0,8 Mio. EUR (VJ: 0,2 Mio. EUR). Hierzu trug insbesondere das Segment Datenvisualisierung bei, das nach einem Vorjahresverlust von 0,7 Mio. EUR wieder ein positives EBIT von 0,5 Mio. EUR erzielte. Im Segment Stromversorgungen ging das EBIT trotz höherer Umsätze auf 0,3 Mio. EUR (VJ: 0,8 Mio. EUR) zurück. Ausschlaggebend waren ein vorübergehend höherer Anteil margenschwächerer Geschäfte sowie leicht gestiegene Personalkosten. Die daraus resultierende Margenbelastung wird als temporär eingeschätzt und der Vorstand erwartet für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres eine Verbesserung der Margensituation des Segments. Der Konzern-Periodenüberschuss erhöhte sich auf 0,6 Mio. EUR (VJ: 0,0 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie stieg auf 0,18 EUR (VJ: -0,01 EUR). Der Auftragsbestand zum 30. September 2026 belief sich auf 59,4 Mio. EUR gegenüber 54,6 Mio. EUR zum 30. Juni 2026.

„Die erfreuliche Entwicklung des ersten Quartals 2026/2027 zeigt, dass wir uns auf einem guten Weg befinden. Die im Vorjahr eingeleiteten Maßnahmen zeigen Wirkung und helfen uns bei der Optimierung unserer Kosten und Prozesse. Nun ist es unsere Aufgabe, die erreichten Verbesserungen zu verstetigen und die Ertragskraft der FORTEC Group weiter zu stärken“, erläutert Henrik Christiansen, Vorstand und CFO der FORTEC AG.

Im weiteren Jahresverlauf stehen für die FORTEC Group effizientere Fertigungsprozesse und eine engere Zusammenarbeit in Einkauf und Logistik im Mittelpunkt, um Kostenstrukturen zu verbessern und Durchlaufzeiten zu verkürzen. Die weitgehend abgeschlossene Verstärkung der zweiten Führungsebene unterstützt diese Entwicklung. Klarere Verantwortlichkeiten und kürzere Entscheidungswege verbessern die Zusammenarbeit und beschleunigen die Umsetzung der strategischen Maßnahmen.

„Wir treiben die strategische Weiterentwicklung der FORTEC Group als einen internationalen System- und Lösungspartner weiter voran. Zentrales Element ist die Bündelung unserer Kompetenzen in Distribution, Entwicklung und Produktion, um kundenspezifische Gesamtlösungen mit höherer eigener Wertschöpfung anzubieten. Der neue Produktionsstandort in Tschechien soll zudem zusätzliche Kapazitäten für weiteres Wachstum schaffen. Gleichzeitig stärken wir unsere internationale Marktpräsenz, insbesondere in Nord-amerika“, ergänzt Michael Spatny, Vorstand und COO der FORTEC AG.

Für das Gesamtjahr 2026/2027 bestätigt der Vorstand die im Geschäftsbericht 2025/2026 veröffentlichte Prognose. Erwartet werden weiterhin ein Konzernumsatz von 78 Mio. EUR bis 84 Mio. EUR und ein Konzern-EBIT von 1,4 Mio. EUR bis 2,1 Mio. EUR.

Wesentliche Ertragskennzahlen

in TEUR 01.07.2026 – 30.09.2026 01.07.2025 – 30.09.2025 Veränderung Konzernumsatz 22.835 19.359 +18,0 % EBIT* - operativ** 778 166 +368,7 % EBIT* 778 166 +368,7 % Konzernperiodenüberschuss 583 -37 n. a. Ergebnis pro Aktie in EUR 0,18 -0,01 n. a. EBIT-Marge (operativ) 3,4 % 0,9 % +277,8 % Nettoumsatzrendite 2,6 % -0,2 % n. a. Mitarbeitende (Anzahl) 237 239 -0,8 %

*EBIT (Earnings before Interest and Taxes):

Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern.

**EBIT - operativ:

EBIT bereinigt um nichtoperative bzw. periodenfremde Effekte (einmalige Kosteneffekte) zur Darstellung der zugrunde liegenden operativen Geschäftsentwicklung.

Die Quartalsmitteilung steht auf der Website der Gesellschaft unter https://www.fortecag.de/investor-relations/berichte/ zur Verfügung.

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Phone: +49 89 894450 232

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Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Group heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Group hat Standorte in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten von Amerika, der Tschechischen Republik und Ägypten.