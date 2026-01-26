EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Tochtergesellschaft FORTEC Integrated GmbH erhält eiligen Großauftrag im Gesamtvolumen von 3,4 Mio. USD aus dem Bereich Defense

EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Sonstiges

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Tochtergesellschaft FORTEC Integrated GmbH erhält eiligen Großauftrag im Gesamtvolumen von 3,4 Mio. USD aus dem Bereich Defense



26.01.2026 / 13:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Germering, 26.01.2026 – In Ergänzung zur kürzlich veröffentlichten Meldung über einen Auftragseingang im Bereich Power gibt die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft FORTEC Integrated GmbH – als Datenvisualisierungs-Sparte der FORTEC Gruppe – einen eiligen Großauftrag aus dem Bereich Defense mit einem Gesamtvolumen von 3,4 Mio. USD gewonnen hat.

Der Auftrag betrifft den Produktbereich Datenvisualisierung und umfasst insbesondere Embedded-Lösungen für eine sicherheitsrelevante Anwendung. Damit knüpft die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft nach dem jüngsten Erfolg im Power-Bereich nun auch im Segment Datenvisualisierung an positive Auftragseingänge an. Der Auftrag ist vor dem Hintergrund der zuletzt erhöhten Marktdynamik und des temporären Ergebnisdrucks in diesem Geschäftsbereich als besonders positiv zu bewerten.

Der Auftrag stärkt zugleich den Embedded-Produktbereich der FORTEC Gruppe, der ebenfalls in den vergangenen Quartalen unter der allgemeinen Markt-Zurückhaltung etwas zu leiden hatte. Der Vorstand geht davon aus, dass der Auftrag bereits kurzfristig zur Stabilisierung der Auslastung beiträgt und im laufenden sowie in den folgenden Geschäftsjahren positive Effekte auf Umsatz und Ergebnis haben wird.

Ulrich Ermel, Vorstand der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft, kommentiert: „Wir freuen uns, mit diesem Auftrag einen Kunden zu unterstützen, der für die zukünftige Sicherheit von großer Bedeutung ist. Für die FORTEC Integrated ist dies ein wichtiger Schritt nach vorne, und wir danken allen Mitarbeitenden sowie unserem Kunden sehr, die diesen Auftrag im Team möglich gemacht haben.“

Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen werden derzeit keine weiteren Angaben zu Projektinhalten oder Endkunden veröffentlicht.

Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK, in den USA und den Niederlanden.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text verallgemeinernd das generische Maskulinum gewählt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter ohne jedwede Diskriminierungsabsicht gleichermaßen angesprochen.