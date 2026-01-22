EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Tochtergesellschaft FORTEC Power erhält Auftrag im Gesamtvolumen von 3,8 Mio. USD im Bereich Defense

EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Sonstiges

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Tochtergesellschaft FORTEC Power erhält Auftrag im Gesamtvolumen von 3,8 Mio. USD im Bereich Defense



22.01.2026 / 07:30 CET/CEST

Germering, 22.01.2026 – Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft FORTEC Power in der laufenden Kalenderwoche einen Auftrag aus dem Bereich Defense mit einem Gesamtvolumen von 3,8 Mio. USD erhalten hat.

Der Auftrag umfasst die Lieferung spezialisierter Stromversorgungslösungen für eine verteidigungsnahe Anwendung und wird über einen mehrjährigen Zeitraum abgewickelt. Der Auftragseingang stärkt die Marktposition der FORTEC Gruppe im sicherheits- und verteidigungsrelevanten Umfeld und unterstreicht die technologische Kompetenz von FORTEC Power in anspruchsvollen Applikationen.

Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit dem Kunden werden derzeit keine weiteren Details zu Projektinhalt, Endkunde oder Einsatzgebiet veröffentlicht.

Der Vorstand geht davon aus, dass der Auftrag im Geschäftsjahr 2026/2027 sowie in den Folgejahren positiv zum Umsatz und Ergebnis der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft beitragen wird.

Ulrich Ermel

Vorstand

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232

aktie@fortecag.de | www.fortecag.de

Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK, in den USA und den Niederlanden.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text verallgemeinernd das generische Maskulinum gewählt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter ohne jedwede Diskriminierungsabsicht gleichermaßen angesprochen.