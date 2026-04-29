EQS-News: FORVIA HELLA legt Ergebnisse für erstes Quartal 2026 vor: Umsatz auf Vorjahresniveau, robuste Ergebnisentwicklung, Prognose bestätigt

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FORVIA HELLA legt Ergebnisse für erstes Quartal 2026 vor: Umsatz auf Vorjahresniveau, robuste Ergebnisentwicklung, Prognose bestätigt



29.04.2026 / 07:00 CET/CEST

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Lippstadt (Deutschland)

29. April 2026



FORVIA HELLA legt Ergebnisse für erstes Quartal 2026 vor: Umsatz auf Vorjahresniveau, robuste Ergebnisentwicklung, Prognose bestätigt

Währungsbereinigter Umsatz hält mit 2,0 Milliarden Euro das Vorjahresniveau; Umsatzrückgang um 2,9 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro infolge negativer Wechselkurseffekte

Elektronik erstmals größte Business Group, auch Lifecycle Solutions wächst; Umsatzrückgang im Lichtbereich durch Marktschwäche und Serienausläufe

Operating Income liegt bei 96 Millionen Euro, Operating Income-Marge beträgt 5,0Prozent; schrittweise Verbesserung im Jahresverlauf erwartet

Netto Cashflow liegt aufgrund saisonaler Effekte bei -49 Millionen Euro bzw.

-2,5 Prozent vom Umsatz; Steigerung gegenüber dem Vorjahr durch effiziente Mittelallokation

-2,5 Prozent vom Umsatz; Steigerung gegenüber dem Vorjahr durch effiziente Mittelallokation Unternehmensausblick für das Geschäftsjahr 2026 wird bestätigt

Die HELLA GmbH & Co. KGaA („FORVIA HELLA“) hat heute die vollständigen Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Wie das Unternehmen bereits am 23. April mitgeteilt hat, liegt der Umsatz währungsbereinigt mit 2,0 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau; unter Berücksichtigung negativer Wechselkurseffekte reduzierte sich der Umsatz um 2,9 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,0 Milliarden Euro). Im selben Zeitraum reduzierte sich die weltweite Fahrzeugproduktion um 3,4 Prozent.

Das Operating Income beläuft sich im ersten Quartal 2026 auf 96 Millionen Euro (Vorjahr: 109 Millionen Euro), die Operating Income-Marge beträgt 5,0 Prozent (Vorjahr: 5,5 Prozent). Abgeschlossen wird das Quartal mit einer Verbesserung des Nettoergebnisses auf 32 Millionen Euro (Vorjahr: 24 Millionen Euro). Der Netto Cashflow erhöht sich auf -49 Millionen Euro (Vorjahr: -61 Millionen Euro); im Verhältnis zum Umsatz steigt der Netto Cashflow demnach auf -2,5Prozent (Vorjahr: -3,0 Prozent).

„Die ersten drei Monate sind für uns sehr solide verlaufen. So hat der Umsatz die Entwicklung der globalen Fahrzeugproduktion übertroffen. Im Hinblick auf unsere Profitabilität haben ein konsequentes Kostenmanagement sowie nachhaltige Verbesserungen unserer Kostenstrukturen dazu beitragen, die Auswirkungen niedrigerer Geschäftsvolumina im Lichtbereich abzumildern. Ferner ist der Netto Cashflow saisontypisch zum Jahresstart noch negativ, hat sich jedoch durch eine effiziente, stringente Allokation unserer Investitionen gegenüber dem Vorjahr verbessert“, sagt Prof. Dr. Peter Laier, Vorsitzender der Geschäftsführung von FORVIA HELLA.

Elektronik erstmals größte Business Group, auch Lifecycle Solutions wächst; Umsatzrückgang im Lichtbereich durch Serienausläufe und Marktschwäche

Der Umsatz in der Business Group Elektronik verbesserte sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 um 2,7 Prozent (organisch1: 6,8 Prozent) auf 889 Millionen Euro (Vorjahr: 865 Millionen Euro). Der Elektronikbereich ist damit erstmals in der Geschichte von FORVIA HELLA größte Business Group des Unternehmens. Wesentliche Treiber hierfür waren insbesondere das Geschäft mit 77 GHz-Radarsensoren sowie mit Komponenten für Energiemanagement in Europa, beispielsweise mit Low Volt-Spannungswandlern sowie Intelligenten Batteriesensoren. In Asien hat sich zudem vor allem das Geschäft mit Radarsensoren und Low Volt-Batteriemanagementsystemen positiv entwickelt.

Im Lichtbereich sank der Umsatz um 10,8 Prozent (organisch1: -7,7 Prozent) auf 843 Millionen Euro (Vorjahr: 946 Millionen Euro). Im asiatischen Raum hat die Business Group ihren Umsatz steigern können, nicht zuletzt durch unterschiedliche neu angelaufene Kundenprojekte in China. Demgegenüber haben sich zum einen rückläufige Produktionsvolumina in den amerikanischen und europäischen Märkten sowie zum anderen verschiedene Serienausläufe in diesen Regionen negativ auf die Geschäftsentwicklung der Business Group ausgewirkt.

In Lifecycle Solutions hat sich der Umsatz um 3,3 Prozent (organisch1: 5,6 Prozent) auf 262 Millionen Euro verbessert (Vorjahr: 254 Millionen Euro). Die positive Geschäftsentwicklung, die in der zweiten Hälfte des Vorjahres eingesetzt hat, hat sich somit im ersten Quartal 2026 fortgesetzt. Maßgeblich hierfür ist ein erfolgreiches Geschäft mit den Herstellern von Lkw und Bussen sowie von Land- und Baumaschinen. Im Aftermarket ist zudem sowohl das Geschäft mit Werkstattausrüstung, unter anderem mit Einstiegs-Diagnoselösungen, sowie mit freien Ersatzteilen positiv verlaufen.

Unternehmensausblick für das Geschäftsjahr 2026 wird bestätigt

„Insgesamt entspricht der Start in das neue Jahr unseren Erwartungen. Für den weiteren Verlauf des Jahres erwarten wir daher eine Verbesserung von Operating Income-Marge und Netto Cashflow. Wie sich der Krieg im Nahen Osten auf das ohnehin schon herausfordernde Marktumfeld auswirken wird, ist derzeit nicht hinreichend absehbar. Wir beobachten daher das Marktumfeld sehr sorgfältig und bewerten auf dieser Basis fortlaufend die möglichen Implikationen auf unser Geschäft. Maßnahmen, um Preissteigerungen in unseren Lieferketten bestmöglich abzufedern, haben wir bereits frühzeitig eingeleitet“, sagt CEO Prof. Dr. Peter Laier.

FORVIA HELLA bestätigt demnach die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026. So erwartet das Unternehmen für dieses Jahr weiterhin einen währungsbereinigten Umsatz zwischen rund 7,4 und 7,9 Milliarden Euro sowie eine Operating Income-Marge zwischen rund 5,4 und 6,0 Prozent vom Umsatz. Für den Netto Cashflow wird unverändert ein Wert von mindestens 1,8 Prozent im Verhältnis zum Umsatz erwartet.

CEO Peter Laier: „Nach vorne heraus ist vor allem die Elektronik unser wesentliches Wachstumsfeld, beispielsweise das Geschäft mit zonalen Modulen für neue E/E-Architekturen, Radarsensoren und Komponenten für Elektromobilität . Auch bei Lifecycle Solutions nutzen wir gezielt Wachstumschancen. Zudem werden wir die Transformation unseres Lichtbereichs forcieren. Das bedeutet zum einen, mit anspruchsvollen, aber bezahlbaren Technologien einen größeren Schwerpunkt auf das Volumensegment zu legen und den Bereich wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Zum anderen wollen wir dessen Profitabilität nachhaltig steigern. Hierzu werden wir unsere Entwicklungs- und Produktionsprozesse verbessern, Material- und Produktkosten weiter optimieren. Der Lichtbereich hat große Chancen. Wenn wir diese konsequent nutzen, sind wir im Zusammenspiel aller drei Business Groups strategisch gut für die Zukunft aufgestellt.“

1 Organisches Umsatzwachstum: prozentuale Veränderung des externen Segmentumsatzes ohne Berücksichtigung von Währungseffekten (Annahme konstanter Wechselkurse)

Ausgewählte Finanzkennzahlen in Millionen Euro bzw. Prozent vom berichteten Umsatz für das erste Quartal des Geschäftsjahres (jeweils 1. Januar bis 31. März):



Geschäftsjahr 2026 Geschäftsjahr 2025 Veränderung Umsatz währungsbereinigt 2.001 1.997 +0,2% Umsatz 1.939 1.997 -2,9% Operating Income 96 109 -11,9% Operating Income

im Verhältnis zum Umsatz 5,0% 5,5% -0,5 Prozentpunkte Netto Cashflow -49 -61 +12 Netto Cashflow

im Verhältnis zum Umsatz -2,5% -3,0% +0,5 Prozentpunkte

Hinweis: Die Finanzmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 ist ab sofort auf der

Website der HELLA GmbH & Co. KGaA abrufbar. Diesen Text sowie passendes Bildmaterial finden Sie auch unter: www.hella.de/presse