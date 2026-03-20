freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
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20.03.2026 08:30:53
EQS-News: freenet bestätigt die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, den Vorschlag der Dividende je Aktie in Höhe von 2,07 EUR sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2026
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EQS-News: freenet AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
freenet bestätigt die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, den Vorschlag der Dividende je Aktie in Höhe von 2,07 EUR sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Büdelsdorf, 20. März 2026 - Nach Feststellung des Konzernjahresabschlusses der freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] zum 31. Dezember 2025 und Billigung des Konzernabschlusses durch den Aufsichtsrat bestätigt der Vorstand des Unternehmens die am 25. Februar 2026 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, den Vorschlag der Dividende je Aktie in Höhe von 2,07 EUR sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2026.
Unter fn.de/gj25 sind alle Informationen rund um das Geschäftsjahr 2025 zu finden. Dazu gehören u.a. Statements des Vorstands zum abgelaufenen Geschäftsjahr sowie der Geschäftsbericht 2025.
Kontakt
Investor Relations
Tel.: +49 (0)40/ 513 06 778
Mail: ir@freenet.ag
Public Relations
Tel.: +49 (0)40 / 513 06 777
E-Mail: pr@freenet.ag
20.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|freenet AG
|Hollerstraße 126
|24782 Büdelsdorf
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@freenet.ag
|Internet:
|www.freenet.ag
|ISIN:
|DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0
|WKN:
|A0Z2ZZ , A1KQXU
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|EQS News ID:
|2294902
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2294902 20.03.2026 CET/CEST
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