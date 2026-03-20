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WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

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20.03.2026 08:30:53

EQS-News: freenet bestätigt die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, den Vorschlag der Dividende je Aktie in Höhe von 2,07 EUR sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2026

EQS-News: freenet AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
freenet bestätigt die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, den Vorschlag der Dividende je Aktie in Höhe von 2,07 EUR sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2026

20.03.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

freenet bestätigt die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, den Vorschlag der Dividende je Aktie in Höhe von 2,07 EUR sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Büdelsdorf, 20. März 2026 - Nach Feststellung des Konzernjahresabschlusses der freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] zum 31. Dezember 2025 und Billigung des Konzernabschlusses durch den Aufsichtsrat bestätigt der Vorstand des Unternehmens die am 25. Februar 2026 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, den Vorschlag der Dividende je Aktie in Höhe von 2,07 EUR sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2026.

Unter fn.de/gj25 sind alle Informationen rund um das Geschäftsjahr 2025 zu finden. Dazu gehören u.a. Statements des Vorstands zum abgelaufenen Geschäftsjahr sowie der Geschäftsbericht 2025.

 

Kontakt

Investor Relations    

Tel.: +49 (0)40/ 513 06 778   

Mail: ir@freenet.ag    

 

Public Relations

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E-Mail: pr@freenet.ag

 


20.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: freenet AG
Hollerstraße 126
24782 Büdelsdorf
Deutschland
E-Mail: ir@freenet.ag
Internet: www.freenet.ag
ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0
WKN: A0Z2ZZ , A1KQXU
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
EQS News ID: 2294902

 
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2294902  20.03.2026 CET/CEST

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