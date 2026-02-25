EQS-News: freenet erhöht Dividende auf 2,07 EUR und erzielt Rekordwerte beim Wachstum der Postpaid-Kunden sowie im IPTV-EBITDA

EQS-News: freenet AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

freenet erhöht Dividende auf 2,07 EUR und erzielt Rekordwerte beim Wachstum der Postpaid-Kunden sowie im IPTV-EBITDA



25.02.2026 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





freenet erhöht Dividende auf 2,07 EUR und erzielt Rekordwerte beim Wachstum der Postpaid-Kunden sowie im IPTV-EBITDA

Neuer CEO & verkleinerter Vorstand – konsequente Ausrichtung auf „AI-first“

– konsequente Ausrichtung auf „AI-first“ Dividendenerhöhung auf 2,07 EUR (+5,1 %) – fünfte Steigerung in Folge

– fünfte Steigerung in Folge Postpaid-Kundenwachstum auf Allzeithoch – über 300 Tsd. Netto-Neukunden

– über 300 Tsd. Netto-Neukunden waipu.tv mit starker finanzieller Skalierung – adj. EBITDA steigt auf 36 Mio. EUR

– adj. EBITDA steigt auf 36 Mio. EUR Konzernfinanzkennzahlen stabil , aber leicht unter Prognose

, aber leicht unter Prognose Ambition 2028 angehoben und temporäre Mindestdividende von 2 EUR (Zeitraum 2026-2028) eingeführt

Büdelsdorf, 25. Februar 2026 – Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute nach dem regulären Handelsschluss (Xetra) die vorläufigen Ergebnisse für das 4. Quartal bzw. für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Alle Kennzahlen beziehen sich ausschließlich auf die weitergeführten Geschäftsbereiche.

Fünfte Dividendenerhöhung in Folge: Dividende soll um 5,1 % auf 2,07 EUR steigen

Die freenet AG blickt auf ein Geschäftsjahr mit tiefgreifenden personellen und strategischen Veränderungen, einem Postpaid-Kundenwachstum auf Allzeithoch und einem adj. EBITDA-Rekord im IPTV-Geschäft zurück. In Summe blieben die Finanzkennzahlen jedoch leicht unter den selbst gesetzten Wachstumsprognosen. Dennoch beabsichtigt der Vorstand, der Hauptversammlung eine Rekord-Dividende in Höhe von 2,07 EUR je Aktie (+5,1 %) vorzuschlagen. Das ist die fünfte Dividendenerhöhung in Folge und unterstreicht den Anspruch, einer starken Aktionärsbeteiligung am Unternehmenserfolg.

Organisatorische und strategische Neuausrichtung für zukünftiges Wachstum

Zum 1. Juni 2025 hat Robin Harries die Position des Vorstandsvorsitzenden bei der freenet AG übernommen. Mit Wirkung zum 1. September 2025 wurde der Vorstand von vormals sechs auf zwei Vorstandsmitglieder reduziert – Robin Harries (CEO) und Ingo Arnold (CFO). Die Verkleinerung des Vorstands beschleunigt Entscheidungsprozesse und reduziert Komplexität. Parallel richtet freenet die Organisation darauf aus, künstliche Intelligenz (KI) systematisch in zentrale Prozesse und Customer Journeys zu integrieren – mit dem klaren Anspruch, freenet als „AI-first Company“ im deutschen Mobilfunkmarkt zu positionieren.

Konzern: Stabile Entwicklung von adj. EBITDA und Free Cashflow

freenet erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzerlöse von 2.439,9 Mio. EUR (-1,5 %), ein adj. EBITDA von 515,4 Mio. EUR (-0,1 %) und einen Free Cashflow von 292,1 Mio. EUR (-0,1 %). Die Kennzahlen blieben im Jahresvergleich stabil, lagen aber leicht unter der Prognose. Beim adj. EBITDA lag das vor allem am unterjährigen Verkauf der The Cloud Gruppe und an der vorsichtigen Abbildung eines potenziellen negativen Ergebniseffekts aus der Vereinbarung mit einem Netzbetreiber, beim Free Cashflow wirkten sich einmalige Zahlungen im Rahmen der Vorstandsreorganisation aus.

Mobilfunk: Allzeithoch beim Kundenwachstum durch performance-orientierte Vertriebsstrategie

Im Mobilfunk hat freenet unter der Verantwortung von Robin Harries das Vertriebsmarketing neu ausgerichtet und setzt nun auf eine strategische Verbindung von Branding und Performance-Marketing. Der Ansatz zielt darauf ab, langfristig die ungestützte Markenbekanntheit und gleichzeitig kurzfristig die Kundengewinnung zu steigern. Erste Erfolge spiegeln sich im Kundenwachstum des vergangenen Geschäftsjahres wider: 2025 konnte die freenet AG ein Allzeithoch verzeichnen und betreut mittlerweile über 8 Mio. Postpaid-Kunden. freenet steigerte im Geschäftsjahr 2025 die Zahl der Postpaid-Kunden somit um über 300 Tsd. – rund 70 % mehr Wachstum als im Vorjahr. Allein im 4. Quartal kamen rund 117 Tsd. neue Kunden hinzu. Mit dem Abschluss der Übernahme von mobilezone Deutschland zum 31. Dezember 2025 erhöhte sich der Bestand um weitere rund 240 Tsd. Kunden und das Marken- und Vertriebsportfolio wuchs um reichweitenstarke Online-Kanäle wie Sparhandy und Deinhandy. Insgesamt stieg der Postpaid-Kundenbestand somit um 546 Tsd.

Die Postpaid-Serviceumsätze blieben trotz eines wettbewerbsbedingt rückläufigen ARPU

(-3,0 %) mit 1.606,1 Mio. EUR (+0,3 %) stabil. Kompensiert wurde der Preiseffekt durch das ganzjährig starke Kundenwachstum. Im Ergebnis unterschritt das Segment Mobilfunk jedoch die Prognose für das adj. EBITDA (400 bis 420 Mio. EUR) aufgrund der vorsichtigen Abbildung einer Netzbetreibervereinbarung mit einem negativen Ergebniseffekt in Höhe von rund 13 Mio. EUR. Das adj. EBITDA im Segment Mobilfunk lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 411,4 Mio. EUR (-4,6 %).

IPTV: waipu.tv erreicht Rekord-EBITDA und unterstreicht finanzielle Skalierbarkeit

Auch im Jahr 2025 setzte sich der strukturelle Wandel im Markt für Übertragungswege von linearem Fernsehen fort: Kabel-TV verliert, IPTV gewinnt. Das freenet IPTV-Produkt waipu.tv konnte kundenseitig von diesem Wachstumsmarkt profitieren und verzeichnete einen bereinigten Nettozuwachs um rund 10 % bzw. 150 Tsd. Neukunden. Die Plattform erreicht aktuell fast zwei Millionen Nutzer, was ihre Reichweite und Attraktivität sowohl für weitere Kunden als auch Werbetreibende unterstreicht. Neue Produkte wie der waipu.tv Stick 2.0 und das Einstiegsangebot „waipu Start“ unterstützen die Wachstumsdynamik. Gleichzeitig stellte waipu.tv die finanzielle Skalierbarkeit des Geschäftsmodells unter Beweis, indem das adj. EBITDA von Null auf 36,0 Mio. EUR gesteigert wurde.

Um dem strategischen Fokus auf Mobilfunk und IPTV noch mehr Gewicht zu verleihen, wird waipu.tv ab dem Geschäftsjahr 2026 neben dem Mobilfunksegment als eigenständiges Segment (IPTV) ausgewiesen. Derzeit wird es noch gemeinsam mit der Media Broadcast im Segment TV und Medien zusammengefasst. In diesem Segment konnten im abgelaufenen Jahr die Umsatzerlöse auf 423,7 Mio. EUR (+6,0 %) gesteigert werden und das adj. EBITDA lag mit 130,6 Mio. EUR (+18,6 %) am oberen Ende der Prognosebandbreite (115 bis 135 Mio. EUR). Die erfolgreiche Entwicklung ist im Wesentlichen auf waipu.tv zurückzuführen.

Mittelfristige Ambition 2028 angehoben und temporäre Einführung einer Mindestdividende

Auf Konzernebene wird, bezogen auf den Mittelpunkt der Prognose 2026, sowohl für das adj. EBITDA als auch den adj. Free Cashflow eine stabile Entwicklung auf Vorjahresniveau erwartet. Im Segment Mobilfunk wird eine Bandbreite prognostiziert, die auch einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr nicht ausschließt, obwohl das geplante Kundenwachstum und die Integration von mobilezone Deutschland zu einem positiven Effekt führen sollten. Grund hierfür ist die erneute vorsichtige Abbildung der Zielerreichung mit einem Netzbetreiber. Im Segment IPTV erwartet freenet dagegen eine weitere deutliche Steigerung des adj. EBITDA sowie ein merkliches Kundenwachstum.

Die finanzielle Ambition für das Jahr 2028 wurde angesichts veränderter Rahmenbedingungen aktualisiert und angehoben. Angestrebt wird ein adj. EBITDA von mindestens 620 Mio. EUR sowie ein adj. Free Cashflow von mindestens 340 Mio. EUR. Als zentraler Faktor zur Erreichung dieser finanziellen Ziele gilt waipu.tv, das einen Beitrag von mindestens 120 Mio. EUR zum adj. EBITDA in 2028 leisten soll.

In der Übergangszeit stellt freenet bereits heute eine attraktive Dividendenperspektive in Aussicht. Mit der Einführung einer Mindestdividende für die Jahre 2026 bis 2028 von 2,00 EUR je Aktie – oder alternativ 80 % des adj. Free Cashflow, abhängig davon, welcher Betrag höher ausfällt.

Conference Call

Am Donnerstag, den 26. Februar 2026, um 10:00 Uhr (MEZ) findet der Conference Call zu den Ergebnissen für das 4. Quartal bzw. das Geschäftsjahr 2025 statt. Alle Interessierten können den Conference Call per Webcast (listen-only mode) verfolgen. Eine Aufzeichnung wird im Anschluss zur Verfügung gestellt.

Kennzahlen und Prognose

Umsatzerlöse, adj. EBITDA und Free Cashflow Mio. EUR GJ 2025 GJ 20241 Abs.

Veränd. Rel.

Veränd. Umsatzerlöse 2.439,9 2.477,5 -37,6 -1,5% Segment Mobilfunk 2.002,7 2.057,0 -54,2 -2,6% Serviceumsätze (Postpaid) 1.606,1 1.600,5 5,6 0,3% Segment TV und Medien 423,7 399,9 23,8 6,0% Adj. EBITDA 515,4 516,1 -0,7 -0,1% Segment Mobilfunk 411,4 431,3 -19,9 -4,6% Segment TV und Medien 130,6 110,1 20,5 18,6% EBITDA 524,2 524,9 -0,6 -0,1% Free Cashflow 292,1 292,3 -0,2 -0,1%

Abonnenten Mio. 31.12.2025 31.12.2024 Abs.

Veränd. Rel.

Veränd. Postpaid-Kunden2 8,147 7,600 0,546 7,2% waipu.tv Abo-Kunden 1,984 1,941 0,043 2,2% waipu.tv Abo-Kunden (exkl. O2TV) 1,755 1,603 0,152 9,5% freenet TV Abo-Kunden (RGU) 0,416 0,496 -0,080 -16,2%

Prognose Umsatzerlöse, adj. EBITDA und Free Cashflow

Mio. EUR Referenzwert 2025 Prognose 2026 Umsatzerlöse 2.439,9 Deutlich wachsend Segment Mobilfunk 2.002,7 Deutlich wachsend Segment IPTV 220,0 Merklich wachsend Adj. EBITDA 515,4 500 bis 530 Segment Mobilfunk 411,4 390 bis 420 Segment IPTV 36,0 45 bis 55 Adj. Free Cashflow 292,1 270 bis 300

Prognose Abonnenten

Mio. Referenzwert 2025 Prognose 2026 waipu.tv Abo-Kunden3 1,755 Merklich wachsend Postpaid-Kundenbestand4 8,241 Moderat wachsend

Weitere Dokumente zur Veröffentlichung

1 Hinsichtlich der Anpassungen wird auf die Ausführungen unter Textziffer 2 in den ausgewählten erläuternden Anhangangaben gemäß IAS 34 im Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025 verwiesen

2 Inkl. rund 240 Tsd. HIGH-Kunden aus der Integration von mobilezone Deutschland

3 Exkl. O2TV-Abo-Kunden aus der Vertriebskooperation mit Telefónica Deutschland

4 Inkl. rund 95 Tsd. Abo-Kunden mit App-basierten Tarifen (FUNK und Flex) sowie rund 240 Tsd. HIGH-Kunden aus der Integration von mobilezone Deutschland

Kontakt

Investor Relations

Tel.: +49 (0)40/ 513 06 778

Mail: ir@freenet.ag

Public Relations

Tel.: +49 (0)40 / 513 06 777

E-Mail: pr@freenet.ag