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05.11.2026 20:38:33

EQS-News: freenet setzt Mittel aus Ceconomy-Verkauf für waipu.tv-Übernahme und Aktienrückkauf ein

EQS-News: freenet AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Verkauf
freenet setzt Mittel aus Ceconomy-Verkauf für waipu.tv-Übernahme und Aktienrückkauf ein

05.11.2026 / 20:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

freenet setzt Mittel aus Ceconomy-Verkauf für waipu.tv-Übernahme und Aktienrückkauf ein

Büdelsdorf, 5. November 2026 – Der Vorstand der freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Auflage eines Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. EUR beschlossen. Die Aktien sollen in den Geschäftsjahren 2026 und/oder 2027 über die Börse zurückgekauft werden.

Die Finanzierung erfolgt aus einem Teil der rund 150 Mio. EUR aus dem Verkauf der Ceconomy-Aktien, die der freenet AG zufließen werden. Bei der Festlegung des Programmvolumens wurde der initiale Kaufpreis von rund 76 Mio. EUR für die vollständige Übernahme von waipu.tv berücksichtigt (Corporate News vom 13. Oktober 2026).

Das Aktienrückkaufprogramm basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13. Mai 2026 zum Erwerb eigener Aktien von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals. Die zurückgekauften Aktien sollen unter Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden.

Kontakt

Investor Relations                                                          
Tel.: +49 (0)40/513 06 778                          
E-Mail: ir@freenet.ag

Public Relations
Tel.: +49 (0)40/513 06 777
E-Mail: pr@freenet.ag


05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: freenet AG
Hollerstraße 126
24782 Büdelsdorf
Deutschland
E-Mail: ir@freenet.ag
Internet: www.freenet.ag
ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0
WKN: A0Z2ZZ , A1KQXU
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code: 5299003GLDODCVP8DO20
EQS News ID: 2429570

 
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2429570  05.11.2026 CET/CEST

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