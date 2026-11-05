freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|
05.11.2026 20:38:33
EQS-News: freenet setzt Mittel aus Ceconomy-Verkauf für waipu.tv-Übernahme und Aktienrückkauf ein
|
EQS-News: freenet AG
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Verkauf
freenet setzt Mittel aus Ceconomy-Verkauf für waipu.tv-Übernahme und Aktienrückkauf ein
Büdelsdorf, 5. November 2026 – Der Vorstand der freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Auflage eines Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. EUR beschlossen. Die Aktien sollen in den Geschäftsjahren 2026 und/oder 2027 über die Börse zurückgekauft werden.
Die Finanzierung erfolgt aus einem Teil der rund 150 Mio. EUR aus dem Verkauf der Ceconomy-Aktien, die der freenet AG zufließen werden. Bei der Festlegung des Programmvolumens wurde der initiale Kaufpreis von rund 76 Mio. EUR für die vollständige Übernahme von waipu.tv berücksichtigt (Corporate News vom 13. Oktober 2026).
Das Aktienrückkaufprogramm basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13. Mai 2026 zum Erwerb eigener Aktien von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals. Die zurückgekauften Aktien sollen unter Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden.
05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|freenet AG
|Hollerstraße 126
|24782 Büdelsdorf
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@freenet.ag
|Internet:
|www.freenet.ag
|ISIN:
|DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0
|WKN:
|A0Z2ZZ , A1KQXU
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|5299003GLDODCVP8DO20
|EQS News ID:
|2429570
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2429570 05.11.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu freenet AG
Analysen zu freenet AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|23,56
|1,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.