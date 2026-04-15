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15.04.2026 17:45:03

EQS-News: freenet unterstützt strategische Optionen für seine TV-Streaming- und Aggregationsplattform wai-pu.tv, die von den Minderheitsaktionären der Exaring AG initiiert wurden

EQS-News: freenet AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
freenet unterstützt strategische Optionen für seine TV-Streaming- und Aggregationsplattform wai-pu.tv, die von den Minderheitsaktionären der Exaring AG initiiert wurden

15.04.2026 / 17:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

freenet unterstützt strategische Optionen für seine TV-Streaming- und Aggregationsplattform waipu.tv, die von den Minderheitsaktionären der Exaring AG initiiert wurden

Büdelsdorf, 15. April 2026 – Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] gab heute bekannt, dass sie gemeinsam mit den Minderheitsaktionären der Exaring AG strategische Optionen für ihre wachsende TV-Streaming- und Aggregationsplattform waipu.tv (die unter der Exaring AG betrieben wird) prüft. Dazu gehört auch ein möglicher Börsengang (Initial Public Offering, IPO). Die tatsächliche Durchführbarkeit und der Zeitpunkt eines IPO hängen von verschiedenen Parametern sowie den allgemeinen Marktbedingungen ab. Der Schwerpunkt der freenet AG liegt weiterhin auf dem Ausbau von waipu.tv als zweitem Kerngeschäft des freenet Konzerns mit einer starken und ebenso profitablen Marktposition im Wachstumsmarkt TV-Streaming und Aggregation in Deutschland. Dementsprechend gibt es derzeit keine Pläne, dass die freenet AG ihren Mehrheitsanteil an der Exaring AG (Ende 2025: 74,6 %) reduzieren wird.

waipu.tv verzeichnete in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum und eine hohe Rentabilität mit fast zwei Millionen zahlenden Abonnenten Ende 2025. Der Dienst stützt sich auf ein proprietäres Glasfasernetz mit einer aktuellen Kapazität von 18 Terabit/s und bietet Zugang zu über 300 TV-Kanälen, davon mehr als 70 Pay-TV-Kanälen und einer „waiputhek“ mit mehr als 40.000 Filmen und Serien auf Abruf. waipu.tv steht an der Spitze des Wandels von 36 Millionen TV-Haushalten in Deutschland vom traditionellen Kabel- und Satellitenfernsehen hin zum internetbasierten Streaming.

 


15.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: freenet AG
Hollerstraße 126
24782 Büdelsdorf
Deutschland
E-Mail: ir@freenet.ag
Internet: www.freenet.ag
ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0
WKN: A0Z2ZZ , A1KQXU
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
EQS News ID: 2308784

 
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2308784  15.04.2026 CET/CEST

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