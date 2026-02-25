EQS-News: Fresenius 2025 mit erneut starkem Jahresergebnis; #Future Fresenius REJUVENATE-Phase beschleunigt langfristige Wertschaffung

EQS-News: Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Fresenius 2025 mit erneut starkem Jahresergebnis; #Future Fresenius REJUVENATE-Phase beschleunigt langfristige Wertschaffung



25.02.2026 / 06:45 CET/CEST

Fresenius 2025 mit erneut starkem Jahresergebnis; #Future Fresenius REJUVENATE-Phase beschleunigt langfristige Wertschaffung Geschäftsjahr 2025: starker Anstieg beim organischen Umsatz und exzellentes Wachstum beim Ergebnis je Aktie; REJUVENATE in Action: #Future Fresenius Strategiephase treibt profitables Wachstum und sorgt für eine robuste Bilanz. Konzern-Umsatz 1 bei 22.554 Mio €; organisches Wachstum von 7 % 1,2 dank konsequenter Umsetzung der Agenda von Fresenius Kabi und Fresenius Helios.

bei 22.554 Mio €; von 7 % dank konsequenter Umsetzung der Agenda von Fresenius Kabi und Fresenius Helios. Konzern-EBIT 1 stieg währungsbereinigt um 6 % 3 auf 2.595 Mio € insbesondere aufgrund der Performance der Wachstumsvektoren von Fresenius Kabi sowie der starken Leistung von Fresenius Helios in Spanien; Konzern EBIT-Marge 1 bei 11,5 % trotz signifikanter belastender Faktoren.

stieg währungsbereinigt um 6 % auf 2.595 Mio € insbesondere aufgrund der Performance der Wachstumsvektoren von Fresenius Kabi sowie der starken Leistung von Fresenius Helios in Spanien; bei 11,5 % trotz signifikanter belastender Faktoren. Ergebnis je Aktie 1 ohne FMC (Kern-Ergebnis je Aktie 1 ) erhöhte sich währungsbereinigt um 12 % 3 auf 2,87 € aufgrund anhaltender operativer Stärke und deutlich reduzierter Zinsaufwendungen.

) erhöhte sich währungsbereinigt um 12 % auf 2,87 € aufgrund anhaltender operativer Stärke und deutlich reduzierter Zinsaufwendungen. Strukturelle EBIT-Marge-Ambition für Kabi erhöht auf 17 % bis 19 % (zuvor 16 % bis 18 %)

für Kabi auf 17 % bis 19 % (zuvor 16 % bis 18 %) Neue Steuerungskennzahl Kern-Ergebnis je Aktie 1 soll im Geschäftsjahr 2026 währungsbereinigt um 5 % bis 10 % wachsen, organisches Umsatzwachstum 2 von 4 % bis 7 % für 2026 erwartet.

soll im Geschäftsjahr 2026 währungsbereinigt um 5 % bis 10 % wachsen, organisches Umsatzwachstum von 4 % bis 7 % für 2026 erwartet. Verschuldungsgrad verbesserte sich um 30 Basispunkte auf 2,7x 1,5 , innerhalb des selbstgesetzten Zielkorridors von 2,5 bis 3,0x nach starker Cashflow-Entwicklung, die zu deutlich reduzierter Verschuldung führte.

verbesserte sich um 30 Basispunkte auf 2,7x , innerhalb des selbstgesetzten Zielkorridors von 2,5 bis 3,0x nach starker Cashflow-Entwicklung, die zu deutlich reduzierter Verschuldung führte. Dividendenvorschlag von 1,05 € je Aktie, Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorjahr und klar innerhalb der definierten Ausschüttungsquote von 30 bis 40 %. 4. Quartal 2025: Starker Jahresabschluss mit ausgezeichnetem organischen Umsatz- und EBIT-Wachstum; sehr gute operative Cashflow-Entwicklung. Konzern-Umsatz 1 von 5.875 Mio € bei exzellentem organischen Wachstum von 9% 1,2 , dank starker Performance beider operativer Einheiten, Fresenius Kabi und Fresenius Helios.

von 5.875 Mio € bei exzellentem von 9% , dank starker Performance beider operativer Einheiten, Fresenius Kabi und Fresenius Helios. Anstieg des Konzern-EBIT 1 währungsbereinigt um 13 % 3 auf 713 Mio € aufgrund der weiterhin starken operativen Performance bei Fresenius Kabi sowie der erwarteten deutlichen Beschleunigung bei Fresenius Helios; EBIT-Marge 1 verbesserte sich um 40 Basispunkte und erreichte 12,1 %.

währungsbereinigt um 13 % auf 713 Mio € aufgrund der weiterhin starken operativen Performance bei Fresenius Kabi sowie der erwarteten deutlichen Beschleunigung bei Fresenius Helios; verbesserte sich um 40 Basispunkte und erreichte 12,1 %. Kern-Ergebnis je Aktie 1 beschleunigt mit 16 % Wachstum auf 0,78 €; begünstigt durch die starke operative Performance und den niedrigeren Zinsaufwand.

beschleunigt mit 16 % Wachstum auf 0,78 €; begünstigt durch die starke operative Performance und den niedrigeren Zinsaufwand. Operativer Cashflow bei 1.340 Mio €, ein Anstieg von 36 % im Vergleich zum Vorjahresquartal bedingt durch disziplinierte Investitionsausgaben und den Fokus auf das Nettoumlaufvermögen bei Fresenius Kabi sowie durch das erfolgreiche Forderungsmanagement bei Fresenius Helios. Michael Sen, Vorstandsvorsitzender von Fresenius: „2025 war ein entscheidendes Jahr für Fresenius. Dank der disziplinierten Umsetzung unserer #FutureFresenius-Strategie und einer starken Team-Leistung haben wir unsere erhöhte Prognose erreicht und konnten das Jahr mit einem weiteren hervorragenden Quartal abschließen. Im vierten Quartal stieg unser Umsatz organisch um 9 Prozent, das EBIT-Wachstum lag währungsbereinigt bei 13 Prozent und das Kern-Ergebnis je Aktie erhöhte sich währungsbereinigt um 16 Prozent. 2025 haben wir unser Momentum kontinuierlich gesteigert: Wir haben unsere Bilanz weiter gestärkt und unseren Ausblick angehoben. Gleichzeitig haben wir zielgerichtet investiert, um unsere Geschäfte auf die nächste Wachstumsphase vorzubereiten. Für das Geschäftsjahr 2025 schlagen wir deshalb eine Erhöhung der Dividende auf 1,05 Euro je Aktie vor. Damit unterstreichen wir unseren Anspruch, unsere Aktionäre an der Wertsteigerung des Unternehmens zu beteiligen. Mit #FutureFresenius haben wir unser Unternehmen grundlegend erneuert. Wir sind heute so positioniert, dass wir auch in einer neuen Weltordnung erfolgreich sein können. In das Jahr 2026 gehen wir gestärkt und mit klaren Prioritäten. Wir sind überzeugt, dass wir auch weiterhin profitabel und nachhaltig wachsen werden, mit einem organischen Umsatzwachstum von 4 bis 7 Prozent und einem währungsbereinigten Wachstum beim Kern-Ergebnis je Aktie von 5 bis 10 Prozent. Dabei haben wir unser Ziel fest im Blick, langfristig Wert im Gesundheitsökosystem zu schaffen – für unsere Patientinnen und Patienten, Kunden, Partner und Aktionäre.“ Ausblick für das Geschäftsjahr 20261 Fresenius-Konzern6: organisches Umsatzwachstum2 von 4 bis 7 %; währungsbereinigtes Wachstum beim Kern-Ergebnis je Aktie1 von

5 bis 10 %; EBIT-Marge9 bei ~11,5 %. Fresenius Kabi7: organisches Umsatzwachstum3 im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich; EBIT-Marge1 von 16,5 bis 17,0 %.

Strukturelle EBIT-Margen1-Ambition erhöht auf 17 bis 19 % (zuvor 16 bis 18 %) nach der konsequenten und disziplinierten Umsetzung der Strategie, die in den vergangenen Jahren zu einer kontinuierlichen Margenausweitung geführt hat. Fresenius Helios8: organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich; EBIT-Marge von 10,0 bis 10,5 %. Prämissen für den Ausblick: Der Ausblick berücksichtigt anhaltende Trends eines sich schnell verändernden makroökonomischen und geopolitischen Umfelds, das zu einem höheren Maß an Volatilität und operativer Unsicherheit führt. Der Ausblick berücksichtigt keine möglichen Extremszenarien, die sich aus dem dynamischen geopolitischen und makro-ökonomischen Umfeld ergeben könnten. Mögliche Auswirkungen des Urteils des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten vom 20. Februar 2026 werden derzeit geprüft, können jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollständig abgeschätzt werden und sind daher in den Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 nicht berücksichtigt. Dividendenvorschlag von 1,05 € je Aktie in Übereinstimmung mit den Prioritäten der Kapitalallokation Fresenius wird seinen Aktionärinnen und Aktionären auch weiterhin attraktive Renditen sichern. Das Unternehmen wird für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,05 € je Aktie vorschlagen. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 37 % und liegt damit in der oberen Hälfte des im Fresenius Financial Framework festgelegten Rahmens von 30 bis 40 % des Konzernergebnisses1 ohne FMC (Kern-Ergebnis1).

Fresenius-Konzern – Geschäftsentwicklung Gesamtjahr und 4. Quartal 2025 Geschäftsjahr 2025 trotz signifikanter makroökonomischer Einflüsse mit starker Performance beendet, zwei Mal nach oben korrigierte Jahresprognose erreicht. Die gute Geschäftsentwicklung führte zu einem Anstieg des organischen Konzernumsatzes1 um 7%2, der damit das obere Ende des Ausblicks von 5 bis 7 % erreichte. Das Wachstum des währungsbereinigten Konzern-EBIT vor Sondereinflüssen lag mit 6 %3 voll im Rahmen des Ausblicks von 4 bis 8 %. Dies erreichte das Unternehmen trotz erheblicher gegenläufiger Effekte, darunter die beendeten Energiekostenhilfen bei Fresenius Helios, die Belastungen aus dem Tendergeschäft in China im Zusammenhang mit dem Produkt Ketosteril bei Fresenius Kabi sowie Wechselkurseffekte und US-Zölle. Ausgezeichnetes 4. Quartal 2025 schließt das Gesamtjahr 2025 mit einem Anstieg von 9 %2 beim organischen Konzern-Umsatz1 auf 5.875 Mio € ab. Das Wachstum des währungsbereinigten Konzern-EBIT vor Sondereinflüssen erreichte ein Plus von 13 %3 auf 713 Mio € und beschleunigte sich damit deutlich. Der Anstieg war auf die kontinuierlich starke Entwicklung bei Fresenius Kabi sowie die erwartete starke Entwicklung bei Fresenius Helios zurückzuführen. Die Beschleunigung bei Fresenius Helios wurde getrieben von der sehr starken Umsatzentwicklung und den Einsparungen aus der Umsetzung des Performance-Programms sowie positiven Effekten des Rechnungszuschlags für gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten, der unter sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst wird. Bei Fresenius Kabi trugen insbesondere die gute Umsatzentwicklung und weitere Kosteneffizienzsteigerungen zur Entwicklung bei. Die gegenläufig wirkenden Belastungen aus dem Tendergeschäft in China im Zusammenhang mit dem Produkt Ketosteril sowie gezielte Investitionen konnten damit mehr als kompensiert werden. Die Konzern EBIT-Marge1 verbesserte sich um 40 Basispunkte auf 12,1 %. Das Konzernergebnis1 ohne FMC (Kern-Ergebnis1) stieg währungsbereinigt um 16 %3 auf 440 Mio € und damit deutlich überproportional zum Umsatz. Gründe dafür waren die gute operative Entwicklung der beiden Kerngeschäfte, weitere Produktivitätssteigerungen sowie die deutlich gesunkenen Zinsaufwendungen. Das währungsbereinigte Kern-Ergebnis je Aktie1 stieg um 16 %3 auf 0,78 €. Operating Companies – Geschäftsentwicklung Gesamtjahr und 4. Quartal 2025 Fresenius Kabi Fresenius Kabi entwickelte sich über das Geschäftsjahr 2025 hinweg konstant stark mit einem ausgezeichneten organischen Umsatzwachstum von 7 % am oberen Ende des strukturellen Wachstumsbands. Die EBIT-Marge verbesserte sich um 70 Basispunkte auf 16,4 %. Der starke Jahresendspurt im 4. Quartal 2025 führte zu einer organischen Umsatzsteigerung deutlich oberhalb des strukturellen Wachstumsbands, vor allem aufgrund der Wachstumsvektoren, die angeführt waren von Biopharma. Die EBIT-Marge war beeinflusst von gezielten Investitionen, sowie Jahresendeffekte. Das organische Umsatzwachstum von 10 %2 im 4. Quartal war getragen von den Wachstumsvektoren, insbesondere von Biopharma dank erfolgreicher Ausweitung der Produkteinführungen. Der Umsatz erreichte mit 2.214 Mio € den höchsten absoluten Wert in einem Einzelquartal in der Fresenius Kabi-Unternehmensgeschichte; Währungsumrechnungseffekte, im Wesentlichen aus dem US-Dollar und dem argentinischen Peso, beeinflussten das berichtete Wachstum deutlich negativ. Wachstumsvektoren mit organischem Umsatzanstieg 1 von 16 %; Biopharma 97 %, MedTech 5 %, Nutrition 5 % Umsatz Biopharma : 265 Mio €, im Wesentlichen zurückzuführen auf die Markteinführung des Tocilizumab-Biosimilars Tyenne in Europa und den USA; Ustekinumab-Biosimilars Otulfi schreitet bei der Markteinführung voran und erwirtschaftet u.a. erste Umsätze aus dem Distributionsvertrag mit CivicaScript in den USA. Umsatz MedTech : 425 Mio €, gute Entwicklung auf breiter Basis in allen Regionen; anhaltend solide Performance im Bereich Zell- und Gentherapien sowie bei Infusions- und Ernährungssystemen. Umsatz Nutrition : 602 Mio €, starkes Wachstum vor allem in Europa und Lateinamerika; negativer Effekt aus dem Tendergeschäft mit dem Nutrition-Produkt Ketosteril in China konnte mehr als ausgeglichen werden.

mit organischem Umsatzanstieg von 16 %; Biopharma 97 %, MedTech 5 %, Nutrition 5 % Umsatz Pharma : 922 Mio €, organisches Wachstum bei soliden 2 % 2 insbesondere aufgrund der Entwicklung in Europa mit guten Volumina und Preismix; wachsende Mengennachfrage überkompensiert Preisverfall in den USA.

: 922 Mio €, organisches Wachstum bei soliden 2 % insbesondere aufgrund der Entwicklung in Europa mit guten Volumina und Preismix; wachsende Mengennachfrage überkompensiert Preisverfall in den USA. EBIT 1 von Fresenius Kabi stieg währungsbereinigt um 7 % 3 auf 349 Mio € und ist zurückzuführen auf die gute Umsatzentwicklung und weitere Produktivitätssteigerungen, die die Effekte aus dem Tender für Ketosteril in China sowie die negativen Auswirkungen der US-Zölle, insbesondere im Bereich MedTech, gut auffangen konnten. Darüber hinaus wurden einige gezielte Investitionen getätigt. Die EBIT-Marge 1 lag bei 15,8 %.

von stieg währungsbereinigt um 7 % auf 349 Mio € und ist zurückzuführen auf die gute Umsatzentwicklung und weitere Produktivitätssteigerungen, die die Effekte aus dem Tender für Ketosteril in China sowie die negativen Auswirkungen der US-Zölle, insbesondere im Bereich MedTech, gut auffangen konnten. Darüber hinaus wurden einige gezielte Investitionen getätigt. Die lag bei 15,8 %. EBIT 1 der Wachstumsvektoren erhöhte sich währungsbereinigt um ausgezeichnete 19 % 3 auf 199 Mio €; EBIT-Marge 1 verbesserte sich 70 Basispunkte um 15,4 % und nähert sich damit weiter dem strukturellen Margenkorridor.

der erhöhte sich währungsbereinigt um ausgezeichnete 19 % auf 199 Mio €; verbesserte sich 70 Basispunkte um 15,4 % und nähert sich damit weiter dem strukturellen Margenkorridor. EBIT1 von Pharma stieg währungsbereinigt um 2 %3 auf 189 Mio €, durch die gute Geschäftsentwicklung in Europa und den USA sowie fortgeführte Produktivitätssteigerungen. Die EBIT-Marge1 lag bei 20,5 %. Fresenius Helios Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Fresenius Helios aufgrund eines soliden Fallzahlenwachstums und positiver Preisentwicklung in Deutschland und Spanien ein organisches Umsatzwachstum von 7 %. Die EBIT-Marge lag mit 9,8 %1 im Rahmen des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2025. Im 4. Quartal 2025 verzeichnete Fresenius Helios ein sehr starkes organisches Umsatzwachstum und eine ausgezeichnete Margenverbesserung. Das organische Umsatzwachstum lag bei 8 % bedingt durch die gestiegene Anzahl durchgeführter Behandlungen in Deutschland und Spanien sowie die positive Preisentwicklung; Umsatzanstieg währungsbereinigt um 8 % auf 3.546 Mio €. Helios Deutschland mit organischem Umsatzwachstum von 6 % aufgrund guter Entwicklung der Patientenzahlen und positiver Preisentwicklung; Umsatz bei 2.055 Mio €.

mit organischem Umsatzwachstum von 6 % aufgrund guter Entwicklung der Patientenzahlen und positiver Preisentwicklung; Umsatz bei 2.055 Mio €. Helios Spanien mit organischem Umsatzanstieg von 11 % auf 1.491 Mio € zurückzuführen auf das starke Aktivitätsniveau sowie Vergleichszahlungen mit den Kostenträgern zum Jahresende.

mit organischem Umsatzanstieg von 11 % auf 1.491 Mio € zurückzuführen auf das starke Aktivitätsniveau sowie Vergleichszahlungen mit den Kostenträgern zum Jahresende. EBIT 1 von Fresenius Helios mit einem währungsbereinigten Wachstum von 22% auf 416 Mio €. Diese Beschleunigung spiegelt die sehr starke Entwicklung beim Umsatzwachstum sowie die erhebliche Ausweitung des Performance-Programms und positive Effekte des Rechnungszuschlags für gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten, der unter sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst wird. Die EBIT-Marge 1 von Fresenius Helios verbesserte sich um 130 Basispunkte auf 11,7 %.

von mit einem währungsbereinigten Wachstum von 22% auf 416 Mio €. Diese Beschleunigung spiegelt die sehr starke Entwicklung beim Umsatzwachstum sowie die erhebliche Ausweitung des Performance-Programms und positive Effekte des Rechnungszuschlags für gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten, der unter sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst wird. Die von Fresenius Helios verbesserte sich um 130 Basispunkte auf 11,7 %. Das EBIT 1 von Helios Deutschland erhöhte sich um 52 % auf 194 Mio € und ist vor allem zurückzuführen auf die sehr starke Entwicklung beim Umsatzwachstum sowie die umfangreichen Einsparungen aus dem Performance-Programm und die positiven Effekten des Rechnungszuschlags für gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten. Die EBIT-Marge 1 erhöhte sich um 280 Basispunkte auf 9,4 % und verbesserte sich damit deutlich gegenüber dem 4. Quartal 2024.

von erhöhte sich um 52 % auf 194 Mio € und ist vor allem zurückzuführen auf die sehr starke Entwicklung beim Umsatzwachstum sowie die umfangreichen Einsparungen aus dem Performance-Programm und die positiven Effekten des Rechnungszuschlags für gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten. Die EBIT-Marge erhöhte sich um 280 Basispunkte auf 9,4 % und verbesserte sich damit deutlich gegenüber dem 4. Quartal 2024. Das EBIT 1 von Helios Spanien stieg währungsbereinigt um 6 % auf 224 Mio €; die EBIT-Marge 1 lag bei 15,0 % und spiegelt sowohl einige Jahresendeffekte als auch die positive Umsatzentwicklung wider.

von stieg währungsbereinigt um 6 % auf 224 Mio €; die EBIT-Marge lag bei 15,0 % und spiegelt sowohl einige Jahresendeffekte als auch die positive Umsatzentwicklung wider. Helios Performance-Programm erzielte umfangreiche Einsparungen im 4. Quartal 2025 und erreichte damit das ausgegebene Ziel von rund 100 Mio € Einsparungen für das Geschäftsjahr 2025. Fußnoten 1 Vor Sondereinflüssen 2 Organische Wachstumsrate bereinigt um Rechnungslegungseffekte im Zusammenhang mit der Hyperinflation in Argentinien 3 Wachstumsrate bereinigt um Hyperinflation in Argentinien 4 Ohne Fresenius Medical Care 5 Netto-Finanzverbindlichkeiten und EBITDA jeweils auf Basis der zu aktuellen Währungsrelationen durchschnittlichen Jahreswechselkurse gerechnet; proforma Akquisitionen/Desinvestitionen, inklusive Leasingverbindlichkeiten; inklusive Fresenius Medical Care Dividende, Netto-Finanzverbindlichkeiten adjustiert um den Bewertungseffekt der Umtauschanleihe 6 2025 Basis: 22.554 Mio € (Umsatz) und 2,87 € (Core Ergebnis je Aktie1,4) 7 2025 Basis: 8.612 Mio € (Umsatz) und 1.413 Mio € (EBIT) 8 2025 Basis: 13.550 Mio € (Umsatz) und 1.328 Mio € (EBIT) 9 Diese Kennzahl (EBIT-Marge) wird ausschließlich nachrichtlich bzw. zu Modellierungszwecken bereitgestellt Sie ist nicht Bestandteil des offiziellen Ausblicks; 2025 Basis: 2.595 Mio €

Konzernkennzahlen 4. Quartal und Gesamtjahr 2025 Q4/25 Q4/24 Wachstum Wachstum Q1-4/25 Q1-4/24 Wachstum Wachstum währungs-

bereinigt währungs-

bereinigt Umsatz Konzern1 Mio € 5.875 5.526 6% 8% 22.554 21.526 5% 6% Fresenius Kabi1 Mio € 2.214 2.148 3% 9% 8.612 8.414 2% 6% MedTech Mio € 425 424 0% 5% 1.610 1.568 3% 6% Nutrition Mio € 602 614 -2% 5% 2.396 2.399 0% 5% Biopharma Mio € 265 144 84% 97% 871 611 43% 51% Wachstumsvektoren Mio € 1.292 1.182 9% 16% 4.877 4.578 7% 11% Pharma Mio € 922 966 -5% 0% 3.735 3.835 -3% 0% Kabi Corporate Mio € 0 0 -- -- 0 0 -- -- Fresenius Helios Mio € 3.546 3.273 8% 8% 13.550 12.739 6% 7% Helios Deutschland Mio € 2.055 1.937 6% 6% 8.121 7.662 6% 6% Helios Spanien Mio € 1.491 1.336 12% 11% 5.429 5.077 7% 7% Helios Corporate Mio € 0 0 -- -- 0 0 -- -- Konzern Corporate Mio € 115 105 10% 10% 392 373 5% 5% Organisches Umsatzwachstum Konzern1 9% 7% 7% 8% Fresenius Kabi1 10% 9% 7% 10% MedTech 5% 7% 6% 6% Nutrition 5% 21% 5% 13% Biopharma 97% 39% 51% 76% Wachstumsvektoren 16% 18% 11% 16% Pharma 2% 0% 2% 3% Fresenius Helios 8% 6% 7% 6% Helios Deutschland 6% 6% 6% 5% Helios Spanien 11% 6% 7% 8% EBIT Konzern1 Mio € 713 646 10% 13% 2.595 2.489 4% 6% Fresenius Kabi1 Mio € 349 340 3% 7% 1.413 1.319 7% 9% Wachstumsvektoren Mio € 199 174 14% 19% 743 635 17% 20% Pharma Mio € 189 198 -5% 2% 813 771 5% 9% Kabi Corporate -39 -32 -143 -87 Fresenius Helios Mio € 416 339 23% 22% 1.328 1.288 3% 3% Helios Deutschland Mio € 194 128 52% 52% 662 660 0% 0% Helios Spanien Mio € 224 211 6% 6% 669 629 6% 7% Helios Corporate -2 0 -3 -1 Group Corporate Mio € -52 -33 -58% -52% -146 -118 -24% -24% EBIT-Marge Konzern % 12,1% 11,7% 11,5% 11,6% Fresenius Kabi % 15,8% 15,8% 16,4% 15,7% Wachstumsvektoren % 15,4% 14,7% 15,2% 13,9% Pharma % 20,5% 20,5% 21,8% 20,1% Fresenius Helios % 11,7% 10,4% 9,8% 10,1% Helios Deutschland % 9,4% 6,6% 8,2% 8,6% Helios Spanien % 15,0% 15,8% 12,3% 12,4% Konzernergebnis Zinsergebnis Mio € -77 -97 21% 19% -324 -433 25% 25% Ertragsteuern Mio € -174 -154 -13% -14% -582 -532 -9% -11% Ergebnis ex FMC1 (Kern-Ergebnis1) Mio € 440 390 13% 16% 1.619 1.461 11% 12% Ergebnis je Aktie ex FMC1 (Kern-Ergebnis je Aktie1) €/Aktie 0,78 0,69 13% 16% 2,87 2,59 11% 12% Operativer Konzern-Cashflow2,5 Mio € 1.340 982 36% 2.606 2.474 5% Free Cashflow3,5 Mio € 966 580 67% 1.285 1.679 -23% Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA4 2.7x 3.0x ROIC % 6,6% 6,2% Mitarbeiter (31. Dezember) 178.394 176.486 1% Vor Sondereinflüssen 1 Wachstumsrate bereinigt um Hyperinflation in Argentinien 2 Fortgeführte Aktivitäten 3 Free Cashflow nach Akquisitionen, Dividenden und Leasingverbindlichkeiten (fortgeführte Aktivitäten) 4 Netto-Finanzverbindlichkeiten und EBITDA jeweils auf Basis der zu aktuellen Währungsrelationen durchschnittlichen Jahreswechselkurse gerechnet; proforma Akquisitionen/Desinvestitionen, inklusive Leasingverbindlichkeiten; inklusive Fresenius Medical Care Dividende, Netto-Finanzverbindlichkeiten adjustiert um den Bewertungseffekt der Umtauschanleihe. 5 Die Vorjahreswerte wurden infolge des sukzessiven Ausstiegs aus Fresenius Vamed angepasst. Telefonkonferenz und Audio-Webcast Anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse für das 4. Quartal und Geschäftsjahr 2025 findet am

Die Finanzzahlen für das 4. Quartal 2025 und Geschäftsjahr 2025 sowie für das 4. Quartal 2024 und Geschäftsjahr 2024 beinhalten Sondereinflüsse. Eine Übersicht der Ergebnisse des 4. Quartals 2025 und Geschäftsjahr 2025 – vor und nach Sondereinflüssen – finden Sie auf unserer Website.

Die Wachstumsraten zu konstanten Wechselkursen von Fresenius Kabi sind bereinigt. Die Anpassungen betreffen die Hyperinflation in Argentinien. Entsprechend wurden auch die konstanten Wachstumsraten des Fresenius-Konzerns angepasst.

Informationen zu den alternativen Leistungskennzahlen sind verfügbar unter www.fresenius.com/de/alternative-leistungskennzahlen. Fresenius SE & Co. KGaA (Frankfurt/Xetra: FRE) ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe, Deutschland. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Fresenius einen Jahresumsatz von 22,6 Milliarden Euro. Derzeit beschäftigt Fresenius über 178.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Fresenius umfasst die operativen Unternehmensbereiche Fresenius Kabi und Fresenius Helios sowie eine Unternehmensbeteiligung an Fresenius Medical Care. Fresenius Helios ist mit rund 140 Krankenhäusern und zahlreichen ambulanten Einrichtungen der führende private Krankenhausbetreiber in Deutschland und Spanien, der jedes Jahr rund 27 Millionen Patientinnen und Patienten versorgt. Das Produktportfolio von Fresenius Kabi erreicht jährlich 450 Millionen Patienten und umfasst eine Reihe hochkomplexer Biopharmazeutika, klinische Ernährung, Medizintechnik sowie intravenös verabreichte generische Arzneimittel und Fluids. Fresenius wurde im Jahr 1912 vom Frankfurter Apotheker Dr. Eduard Fresenius gegründet. Nach seinem Tod übernahm Else Kröner 1952 die Firmenleitung und legte die Basis für ein Unternehmen, das heute das Ziel verfolgt, die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Größter Anteilseigner ist die gemeinnützige Else Kröner-Fresenius-Stiftung, die sich der Förderung medizinischer Forschung und Unterstützung humanitärer Projekte verschrieben hat. Weitere Informationen im Internet unter www.fresenius.de. Besuchen Sie unsere Mediathek: www.fresenius.com/de/mediathek Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren, die Verfügbarkeit finanzieller Mittel sowie unvorhergesehene Auswirkungen internationaler Konflikte. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Fresenius SE & Co. KGaA

Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland / Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852

Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Kirsch Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE

Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland / Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673

Vorstand: Michael Sen (Vorsitzender), Pierluigi Antonelli, Sara Hennicken, Robert Möller, Dr. Michael Moser

Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Kirsch

