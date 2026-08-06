Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
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06.08.2026 13:00:04
EQS-News: Fresenius stellt auf Namensaktien um – automatische Umwandlung für Aktionärinnen und Aktionäre
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EQS-News: Fresenius SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Hauptversammlung
Die Fresenius SE & Co. KGaA stellt ihre Stammaktien von Inhaber- auf Namensaktien um. Die Umstellung läuft automatisch über die Depotbanken; Aktionärinnen und Aktionäre müssen nichts unternehmen. Fresenius setzt damit einen Beschluss der Hauptversammlung 2026 um.
Namensaktien ermöglichen Fresenius künftig einen direkteren und transparenteren Austausch mit seinen Aktionärinnen und Aktionären. Voraussetzung hierfür ist das gesetzlich vorgeschriebene Aktienregister. In diesem werden die für die Verwaltung der Namensaktien und die Aktionärskommunikation notwendigen und gesetzlich erforderlichen Angaben hinterlegt, etwa Name, E-Mail-Adresse und die Zahl der gehaltenen Aktien.
Für Aktionärinnen und Aktionäre bleiben die mit den Aktien verbundenen Rechte unverändert. Dies gilt insbesondere für das Dividendenrecht, das Stimmrecht sowie das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Auch die Verwahrung der Aktien im Depot und die Dividendenauszahlung über die depotführende Bank ändern sich nicht.
Die Umstellung erfolgt im Verhältnis 1:1. Die technische Umstellung in den Depots erfolgt nach Börsenschluss am 12. August 2026. Ab dem 13. August 2026 werden die Fresenius-Aktien als Namensaktien gehandelt. Dann gelten die neue ISIN DE000FRE5EN2 und die neue WKN FRE5EN. Das Börsenkürzel FRE bleibt unverändert. Die Fresenius-Namensaktien sind an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf und München notiert.
Weitere Informationen gibt es auf der Fresenius-Webseite im Bereich Hauptversammlung sowie unter FAQ.
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Fresenius (XFRA: FRE, OTC: FSNUY) ist ein weltweit tätiges, therapiefokussiertes Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe. Die Mission des Unternehmens ist es, Menschenleben zu retten und zu verbessern. Über Fresenius Kabi und Fresenius Helios stellt Fresenius systemrelevante, innovative und bezahlbare Medizin entlang der gesamten Versorgungskette bereit: Fresenius Kabi ist ein führender Anbieter lebensrettender Arzneimittel, klinischer Ernährung und Medizintechnik für kritisch und chronisch kranke Patientinnen und Patienten und erreicht mit seinem Produktportfolio jährlich rund 450 Millionen Menschen. Fresenius Helios ist Europas größter privater Krankenhausbetreiber und behandelt rund 27 Millionen Patientinnen und Patienten pro Jahr.
Mit mehr als 178.000 Mitarbeitenden und Aktivitäten in über 60 Ländern erzielte Fresenius im Jahr 2025 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro.
Weitere Informationen unter www.fresenius.com/de sowie auf LinkedIn.
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren, die Verfügbarkeit finanzieller Mittel sowie unvorhergesehene Auswirkungen internationaler Konflikte. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
Fresenius SE & Co. KGaA
Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE
06.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius SE & Co. KGaA
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg v.d.H.
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)6172 608-97033
|E-Mail:
|ir-fre@fresenius.com
|Internet:
|www.fresenius.com
|ISIN:
|DE0005785604
|WKN:
|578560
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51
|EQS News ID:
|2378662
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2378662 06.08.2026 CET/CEST
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