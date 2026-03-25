EQS-News: FRIWO erreicht Jahresziele 2025 und erzielt deutliche Ergebnisverbesserung sowie eine gestärkte Finanzlage

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FRIWO erreicht Jahresziele 2025 und erzielt deutliche Ergebnisverbesserung sowie eine gestärkte Finanzlage



25.03.2026 / 08:30 CET/CEST

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FRIWO erreicht Jahresziele 2025 und erzielt deutliche Ergebnisverbesserung sowie eine gestärkte Finanzlage

Konzernumsatz 2025 mit 77,4 Mio. Euro innerhalb des Zielkorridors

Bereinigtes vergleichbares EBIT übertrifft eigene Prognose und erreicht einen klar positiven Wert

Finanzielle Sanierung nach Portfolioumbau abgeschlossen; Eigenkapitalquote springt auf über 30 % (Vorjahr: 5,3 %)

Weiterentwicklung zu einem nachhaltig profitabel wachsenden Technologiekonzern

Ostbevern, 25. März 2026 – FRIWO – ein international agierender Produkt- und Systemanbieter von Stromversorgungen und Ladetechnik – hat nach Vorlage vorläufiger, noch untestierter Zahlen seine Jahresziele für das Geschäftsjahr 2025 erreicht. So lag der Konzernumsatz im Berichtsjahr mit 77,4 Mio. Euro innerhalb des geplanten Zielkorridors von 75 bis 85 Mio. Euro und erwartungsgemäß spürbar unterhalb des Vorjahreswerts von 93,0 Mio. Euro. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 2025 ein umsatzmindernder Effekt aus der Anwendung der Bilanzierungsvorschriften für die Umsatzrealisierung (IFRS 15)

sowie negative Währungseffekte angefallen sind. Positiv entwickelten sich dabei die Geschäftsfelder Industrial Applications und Medical & Healthcare. Das Bruttoergebnis verbesserte sich dank deutlich gesunkener Herstellungskosten, spürbarer Effizienz-steigerungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie eines vorteilhafteren Produktmixes. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) entwickelte sich dabei wie avisiert und wechselte von einem negativen Ergebnis in den Vorjahren in den positiven Bereich. Dank der Einmaleffekte aus der Veräußerung der Minderheitsanteile am Joint Venture in Indien sowie aus dem Verkauf des Hutschienengeschäfts wurde im Konzernergebnis ein positiver Wert im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erzielt.

„2025 war für FRIWO ein Jahr des Umbruchs und strategisch und wirtschaftlich ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Es wurde geprägt von einem umfangreichen und erfolgreich abgeschlossenen Portfolioumbau, der unsere Strukturen massiv verschlankt und wettbewerbsfähiger gemacht hat. Dies hat bereits 2025 zu einem Turnaround in die Gewinnzone beim EBIT geführt“, kommentiert Dominik Woeffen, Vorstand der FRIWO AG. Seine Vorstandskollegin Ina Klassen ergänzt: „Wir sind stolz darauf, dass wir unser Unternehmen finanziell saniert haben und wieder eine grundsolide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von über 30 % ausweisen. Auf dieser Basis werden wir die FRIWO zu einem nachhaltig profitabel wachsenden Technologiekonzern entwickeln.“

Die Mitarbeiterzahl ist zum Jahresende weiter auf 866 (Ende 2024: 1.206) gesunken; rund 90 % davon sind unverändert in den vietnamesischen Standorten tätig.

FRIWO wird seinen testierten Jahresabschluss, den Geschäftsbericht und die Prognose für das neue Geschäftsjahr 2026 am 23. April 2026 veröffentlichen. Der Vorstand wird Details hierzu in einem Conference Call präsentieren.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf den Investor-Relations-Seiten von FRIWO unter: www.friwo.com/de/about/investor-relations/

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Über FRIWO:

Die im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte FRIWO AG mit Stammsitz in Ostbevern/Westfalen ist ein internationaler Hersteller von technisch führenden Stromversorgungs- und Ladelösungen. FRIWO bietet eine ganze Reihe von Anwendungen mit maßgeschneiderten Systemen aus einer Hand. Das 1971 gegründete Unternehmen hat sich zu einem Komplettanbieter von anspruchsvollen und maßgeschneiderten Lösungen in den fünf Geschäftsfeldern E-Mobility, Transportation & Logistics, Medical & Healthcare Solutions, Industrial Applications, Specialized Tools & Equipment und Lifestyle Solutions entwickelt. Die Produktpalette umfasst technologisch hochwertige Stromversorgungen, Ladegeräten und Akkupacks. Mit modernen Entwicklungszentren, Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Asien und den USA ist FRIWO in allen wichtigen Märkten der Welt präsent. Die wichtigsten Kunden von FRIWO sind führende Marken in ihren jeweiligen Märkten und setzen auf FRIWO-Produkte, um ihren Kunden höchste Qualität zu bieten. Hauptgesellschafter der FRIWO AG ist eine Tochtergesellschaft der VTC GmbH & Co. KG, München. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter https://www.friwo.com.