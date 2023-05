EQS-News: FUCHS PETROLUB SE wird zu FUCHS SE

EQS-News: FUCHS PETROLUB SE / Schlagwort(e): Sonstiges

FUCHS PETROLUB SE wird zu FUCHS SE Die FUCHS PETROLUB SE wird künftig unter dem Namen FUCHS SE firmieren. Der Beschluss zur Umfirmierung wurde bei der Hauptversammlung am 3. Mai 2023 gefasst. Das Wort PETROLUB referenziert auf den Ursprung der Rohstoffe und ist heute weder in der Markenkommunikation noch bei der Firmierung der Konzerngesellschaften von Bedeutung und kann zu einer falschen Vorstellung unseres Geschäftsmodells führen, erläutert Technikvorstand Sebastian Heiner. FUCHS konzentriert sich schon lange auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb hocheffizienter Schmierstofflösungen zum Betrieb von Anlagen und Maschinen. Angesichts der wachsenden technischen Anforderungen und Nachhaltigkeitsbestrebungen richtet sich der Schwerpunkt auf hochleistungsfähige Rohstoffe aus nachhaltigen Quellen. Aus diesem Grund ist der Namensbestandteil PETROLUB nicht mehr zeitgemäß. Ferner ist das Wort PETROLUB nicht Bestandteil der Firmierung der 56 FUCHS-Tochtergesellschaften weltweit und spielt daher aus Sicht der Kunden keine Rolle. Als Hightech-Unternehmen wollen wir unsere Technologieführerschaft in strategisch wichtigen Anwendungsbereichen ausbauen, sei es in den Bereichen Digitalisierung , Future Mobility oder Nachhaltigkeit. Mit der aktuellen Umfirmierung unterstreichen wir unsere Fokussierung auf fortschrittliche, prozessorientierte und ganzheitliche Lösungen für Schmierstoffe und Funktionsflüssigkeiten, bekräftigt Vorstandsvorsitzender Stefan Fuchs. Das Produktportfolio von FUCHS umfasst heute mehr als 10.000 Produkte in nahezu allen Branchensegmenten, unter anderem auch neuartige Funktionsflüssigkeiten, wie zum Beispiel Thermofluide, die die Temperatur im Antrieb von Elektroautos regeln oder auch in großen Rechenzentren eingesetzt werden. Die Umfirmierung in FUCHS SE wird voraussichtlich zum 3. Juli 2023 erfolgen. Mannheim, 3. Mai 2023 FUCHS PETROLUB SE

