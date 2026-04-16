FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
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16.04.2026 07:00:15
EQS-News: FUCHS präsentiert neue Strategie: Mit „FOCUS TO WIN“ auf dem Weg zum 100-jährigen Jubiläum
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EQS-News: FUCHS SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
FUCHS präsentiert neue Strategie: Mit „FOCUS TO WIN“ auf dem Weg zum 100-jährigen Jubiläum
Mannheim, 16. April 2026 – Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe stellt heute im Rahmen ihres Kapitalmarkttags am Hauptsitz in Mannheim die neue Strategie FUCHS100 vor. Der Name steht für den Weg bis zum 100-jährigen Firmenjubiläum im Jahr 2031 und führt die FUCHS2025-Strategie evolutionär fort. Die FUCHS100-Strategie richtet den Fokus auf die drei Handlungsfelder Growth, Sustainability und People.
Unter der Mission „FOCUS TO WIN“ konzentriert sich FUCHS auf Fokusbereiche mit dem größten Wachstumspotenzial und stärkt seine Position als technologiegetriebenes Unternehmen mit kundenspezifischen Schmierstofflösungen für unterschiedlichste Anwendungen. Gleichzeitig treibt FUCHS die Verzahnung globaler, regionaler und lokaler Strukturen weiter voran. Ziel ist es, die Nähe zum Kunden vor Ort zu stärken, mit globaler Reichweite zu kombinieren und so die Grundlage für profitables Wachstum zu schaffen. Der Konzern hat sich bis 2031 klare finanzielle Ziele gesetzt:
Die Zielsetzung steht unter dem Vorbehalt normaler Marktkonditionen. Den Mittelfristzielen liegen dabei die Wechselkurse zu Ende des Jahres 2025 sowie die Annahme einer stabilen Entwicklung von Rohstoffkosten und Preisen zugrunde. Annahmen und Fortschritte sollen jährlich auf ihre Auswirkungen auf die Zielerreichung überprüft werden.
Von FUCHS2025 zu FUCHS100
Marktdynamik und Megatrends eröffnen Wachstumschancen
Der Schmierstoffmarkt bleibt stabil, differenziert sich jedoch. Technische und regulatorische Anforderungen steigen sowohl in volumenstarken Segmenten als auch in Spezialanwendungen. Kunden erwarten global harmonisierte Lösungen mit lokaler Anpassungsfähigkeit.
„Marktdynamik und Megatrends eröffnen uns neue Wachstumschancen, genau dort, wo die Stärken von FUCHS liegen. Mit unserer umfassenden technologischen Schmierstoffexpertise, einem breit diversifizierten Portfolio und einer globalen Infrastruktur mit ausgeprägter lokaler Kundennähe sind wir bei FUCHS hervorragend positioniert, sowohl volumenstarke Märkte als auch hochspezialisierte Segmente erfolgreich zu bedienen“, sagt Dr. Timo Reister, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der FUCHS SE und verantwortlich für den FUCHS100-Strategiezyklus. „Um diese Chancen gezielt zu realisieren, setzen wir mit FUCHS100 unter der klaren Mission „FOCUS TO WIN“ den Schwerpunkt in den drei Handlungsfeldern Growth, Sustainability und People.“
Growth – Priorisieren globaler Fokusbereiche mit größtem Wachstumspotenzial
People – Gemeinsam eine Winning Culture entwickeln
FUCHS SE
Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen:
Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/de-de/photo-gallery/
Über FUCHS
Zusatzinformationen
FUCHS100 Growth-Fokusbereiche
1. Automotive Aftermarket
2. Customer Brands
3. Rotary Motion
4. Performance Greases
5. New Mobility
6. Special Application Solutions
Wichtiger Hinweis
16.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FUCHS SE
|Einsteinstraße 11
|68169 Mannheim
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)621 / 3802-0
|Fax:
|+49 (0)621 / 3802-7190
|E-Mail:
|ir@fuchs.com
|Internet:
|www.fuchs.com/gruppe
|ISIN:
|DE000A3E5D64, DE000A3E5D56
|WKN:
|A3E5D6, A3E5D5
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2308828
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2308828 16.04.2026 CET/CEST
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