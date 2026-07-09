EQS-News: FUCHS SE kündigt Veränderungen im Aufsichtsrat für 2027 an

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FUCHS SE kündigt Veränderungen im Aufsichtsrat für 2027 an (News mit Zusatzmaterial)



09.07.2026 / 10:00 CET/CEST

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FUCHS SE kündigt Veränderungen im Aufsichtsrat für 2027 an

Mannheim, 9. Juli 2026 – Der Aufsichtsrat der FUCHS SE hat im Rahmen seiner langfristigen Nachfolgeplanung Maike Schuh (52) für die Wahl als Anteilseignervertreterin in den Aufsichtsrat nominiert. Die Wahl ist für die ordentliche Hauptversammlung der FUCHS SE am 5. Mai 2027 angesetzt. Im Anschluss daran soll sie den Vorsitz im Prüfungsausschuss übernehmen.

Maike Schuh ist als Nachfolgerin von Ingeborg Neumann vorgesehen, die nach zwölf Jahren mit Ablauf der Hauptversammlung 2027 planmäßig aus dem Aufsichtsrat ausscheiden wird. Neumann hat in den vergangenen Jahren den Prüfungsausschuss mit Weitsicht geführt und wichtige Akzente gesetzt. Der Aufsichtsrat dankt Ingeborg Neumann für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

„Maike Schuh bringt tiefgehende Finanz- und Steuerexpertise sowie langjährige internationale Führungserfahrung mit“, sagt Dr. Christoph Loos, Aufsichtsratsvorsitzender der FUCHS SE. „Mit dieser Kombination wird sie wichtige Impulse für die strategische Weiterentwicklung des Aufsichtsrats geben.“

Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften begann Schuh ihre Karriere als Steueranwältin bei KPMG. Anschließend war sie 13 Jahre in unterschiedlichen Funktionen bei Heraeus tätig, unter anderem mit Verantwortung für internationale Steuerthemen, Konzernprojekte sowie als Head of Finance in den USA. 2015 wechselte sie zu Evonik Industries. Dort übernahm sie verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Accounting, Finance, Strategy sowie in der Division Performance Materials und war zuletzt im Vorstand für das CFO-Ressort verantwortlich.

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