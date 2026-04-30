FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|
30.04.2026 13:00:03
EQS-News: FUCHS SE schließt vollständige Übernahme des Joint Ventures OPET FUCHS erfolgreich ab
|
EQS-News: FUCHS SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
FUCHS SE schließt vollständige Übernahme des Joint Ventures OPET FUCHS erfolgreich ab
Mannheim, 30. April 2026 – Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe hat heute nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen die vollständige Übernahme des Joint Ventures OPET FUCHS abgeschlossen. Grundlage der Transaktion ist der im Februar 2026 unterzeichnete Vertrag. FUCHS erwarb die bislang von OPET gehaltenen 50 Prozent an dem Unternehmen mit Hauptsitz in Istanbul, Türkei, einschließlich des Produktionsstandorts in Aliaga (Izmir), und hält nun 100 Prozent der Anteile.
Mit der erfolgreichen Übernahme stärkt FUCHS seine Präsenz in der Türkei. Der türkische Markt ist aufgrund seines Volumens, der industriellen Basis und seiner Wachstumsperspektiven von hoher strategischer Bedeutung für das Unternehmen. Insbesondere in den Bereichen Industrie, OEM, Bergbau sowie im Automotive Aftermarket verfügt FUCHS bereits über eine bedeutende Marktposition und sieht für die Zukunft weitere Wachstumschancen.
Die Geschäftsführung übernimmt zum 1. Mai 2026 Ahmet Oral. Er bringt rund 25 Jahre Erfahrung im Schmierstoffbereich mit und war bereits in der Vergangenheit für OPET FUCHS tätig.
Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeitende und erwartet im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von circa 100 Millionen Euro.
FUCHS SE
Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen:
Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/de-de/photo-gallery/
Über FUCHS
30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FUCHS SE
|Einsteinstraße 11
|68169 Mannheim
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)621 / 3802-0
|Fax:
|+49 (0)621 / 3802-7190
|E-Mail:
|ir@fuchs.com
|Internet:
|www.fuchs.com/gruppe
|ISIN:
|DE000A3E5D64, DE000A3E5D56
|WKN:
|A3E5D6, A3E5D5
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2319004
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2319004 30.04.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
10:03
|MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.04.26
|MDAX-Handel aktuell: Anleger lassen MDAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|EQS-News: FUCHS SE successfully completes full acquisition of the OPET FUCHS joint venture (EQS Group)
|
30.04.26
|EQS-News: FUCHS SE schließt vollständige Übernahme des Joint Ventures OPET FUCHS erfolgreich ab (EQS Group)
|
30.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
Analysen zu FUCHS SE VZ
|30.04.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|FUCHS Buy
|UBS AG
|30.04.26
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|FUCHS Buy
|UBS AG
|30.04.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|FUCHS Buy
|UBS AG
|30.04.26
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|FUCHS Buy
|UBS AG
|30.04.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|FUCHS Buy
|UBS AG
|30.04.26
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|FUCHS Buy
|UBS AG
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|FUCHS Halten
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|30.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|FUCHS SE VZ
|40,14
|-2,43%