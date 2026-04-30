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30.04.2026 13:00:03

EQS-News: FUCHS SE schließt vollständige Übernahme des Joint Ventures OPET FUCHS erfolgreich ab

EQS-News: FUCHS SE / Schlagwort(e): Sonstiges
FUCHS SE schließt vollständige Übernahme des Joint Ventures OPET FUCHS erfolgreich ab

30.04.2026 / 13:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

FUCHS SE schließt vollständige Übernahme des Joint Ventures OPET FUCHS erfolgreich ab

Mannheim, 30. April 2026 – Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe hat heute nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen die vollständige Übernahme des Joint Ventures OPET FUCHS abgeschlossen. Grundlage der Transaktion ist der im Februar 2026 unterzeichnete Vertrag. FUCHS erwarb die bislang von OPET gehaltenen 50 Prozent an dem Unternehmen mit Hauptsitz in Istanbul, Türkei, einschließlich des Produktionsstandorts in Aliaga (Izmir), und hält nun 100 Prozent der Anteile.

Mit der erfolgreichen Übernahme stärkt FUCHS seine Präsenz in der Türkei. Der türkische Markt ist aufgrund seines Volumens, der industriellen Basis und seiner Wachstumsperspektiven von hoher strategischer Bedeutung für das Unternehmen. Insbesondere in den Bereichen Industrie, OEM, Bergbau sowie im Automotive Aftermarket verfügt FUCHS bereits über eine bedeutende Marktposition und sieht für die Zukunft weitere Wachstumschancen.

Die Geschäftsführung übernimmt zum 1. Mai 2026 Ahmet Oral. Er bringt rund 25 Jahre Erfahrung im Schmierstoffbereich mit und war bereits in der Vergangenheit für OPET FUCHS tätig.

Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeitende und erwartet im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von circa 100 Millionen Euro.

FUCHS SE
Public Relations
Einsteinstraße 11
68169 Mannheim
Tel. +49 621 3802-1104
tina.vogel@fuchs.com  
www.fuchs.com/gruppe 

Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen:

Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/de-de/photo-gallery/
Pressemitteilung vom 5. Februar 2026: FUCHS stärkt seine Präsenz in der Türkei durch die vollständige Übernahme des Joint Ventures OPET FUCHS | FUCHS SE

Über FUCHS
1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die knapp 7.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen dafür in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich.


30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: FUCHS SE
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Fax: +49 (0)621 / 3802-7190
E-Mail: ir@fuchs.com
Internet: www.fuchs.com/gruppe
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WKN: A3E5D6, A3E5D5
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
EQS News ID: 2319004

 
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2319004  30.04.2026 CET/CEST

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