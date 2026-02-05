EQS-News: FUCHS stärkt seine Präsenz in der Türkei durch die vollständige Übernahme des Joint Ventures OPET FUCHS

EQS-News: FUCHS SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

FUCHS stärkt seine Präsenz in der Türkei durch die vollständige Übernahme des Joint Ventures OPET FUCHS (News mit Zusatzmaterial)



FUCHS stärkt seine Präsenz in der Türkei durch die vollständige Übernahme des Joint Ventures OPET FUCHS

Mannheim, 5. Februar 2026 – Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe hat einen Vertrag zur Übernahme der bislang von OPET gehaltenen 50 Prozent des Joint Ventures OPET FUCHS mit Hauptsitz in Istanbul, Türkei unterzeichnet. Damit hält FUCHS künftig 100 Prozent der Anteile an dem Unternehmen, das fortan unter FUCHS LUBRICANTS TÜRKIYE firmieren wird. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende April 2026 erwartet.

Ziel des Engagements ist die weitere Stärkung der Marktposition von FUCHS in der Türkei. „Der türkische Markt ist aufgrund seines Volumens, der industriellen Basis und seiner Wachstumsperspektiven für uns von hoher strategischer Bedeutung“, erklärt Dr. Ralph Rheinboldt, im FUCHS-Vorstand zuständig für die EMEA-Region (Europe, Middle East and Africa). Die Türkei spielt für FUCHS eine zentrale Rolle sowohl in den Bereichen Industrie, OEM, Mining als auch im Automotive Aftermarket. „Mit der vollständigen Übernahme können wir strategische Entscheidungen schneller und konsequenter umsetzen als bisher und damit Wachstumschancen besser nutzen“, sagt Rheinboldt.



Das Joint Venture OPET FUCHS, ursprünglich 2005 gegründet, konzentrierte sich zunächst ausschließlich auf das Industriegeschäft. An OPET selbst sind mit jeweils 50 Prozent die Familie Öztürk und die KOC-Gruppe beteiligt, der größte Industrie- und Servicekonzern der Türkei. 2011 wurde das Joint Venture durch die Integration des Automotive Schmierstoffgeschäfts erweitert und bietet seither das komplette Schmierstoffportfolio an. 2019 wurde ein neues Werk in Aliaga (Izmir) errichtet. In den Aufbau und Betrieb des Werks mit hochmodernen Labor- und Produktionskapazitäten ist umfangreiches FUCHS-Know-how eingeflossen – basierend auf der globalen Expertise des Konzerns mit zahlreichen Produktionsstandorten weltweit.



„Durch die enge Anbindung an die KOC-Gruppe profitieren wir heute sowohl von starkem Prozess- und Digitalisierungs-Know-how als auch von einer gewachsenen, vertrauensvollen Kundenbasis. Mit dem Erwerb der restlichen Anteile an der Gesellschaft können wir künftig die türkische Tochtergesellschaft enger in den Konzernverbund integrieren und noch näher an die Kunden rücken“, so die Erwartung von Christian Ohligmacher, Regional Vice President Central & Eastern Europe, Middle East & Türkiye. Auch nach der Übernahme wollen die bisherigen Joint-Venture-Partner die gewachsene, partnerschaftliche Geschäftsbeziehung fortsetzen.



Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeitende und erwartet im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von circa 100 Millionen Euro.

Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.800 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2024 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro an 42 Produktionsstandorten und mit 71 operativen Gesellschaften.