EQS-News: Führungswechsel bei GEA: Klaus Stojentin folgt auf Stefan Klebert als Vorstandsvorsitzender

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Führungswechsel bei GEA: Klaus Stojentin folgt auf Stefan Klebert als Vorstandsvorsitzender (News mit Zusatzmaterial)



12.11.2026 / 16:06 CET/CEST

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Führungswechsel bei GEA: Klaus Stojentin folgt auf Stefan Klebert als Vorstandsvorsitzender

Düsseldorf, 12. November 2026 – Der Aufsichtsrat der GEA Group AG hat in seiner heutigen Sitzung einen Führungswechsel an der Spitze des Unternehmens und damit zusammenhängend weitere Änderungen im Vorstand beschlossen. Stefan Klebert (61), Vorstandsvorsitzender von GEA, wird sein Amt auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat nach der ordentlichen Hauptversammlung 2027 mit Ablauf des 28. April 2027 niederlegen.

CEO Stefan Klebert übergibt Amt zur Hauptversammlung 2027 an Klaus Stojentin, bislang CEO der Division Nutrition Plant Engineering

Dr. Andreas Seeringer folgt auf Klaus Stojentin als CEO von Nutrition Plant Engineering und Mitglied des Vorstands

Änderungen treten mit Wirkung ab dem 29. April 2027 in Kraft.

Stefan Klebert hatte zuvor seinen Wunsch nach einer Vertragsauflösung mitgeteilt, um nach dann mehr als acht erfolgreichen Jahren im Amt und dem gelungenen Vorstandsumbau zu Jahresbeginn den geordneten Wechsel der Unternehmensleitung vorausschauend zu vollenden. Diesem Wunsch ist der Aufsichtsrat nachgekommen. Stefan Klebert wird die Übergangsphase bis zur anstehenden Hauptversammlung als Vorsitzender des Vorstands umfassend begleiten. Sein Vertrag lief ursprünglich bis Ende 2028.

Zu Stefan Kleberts Nachfolger als Vorstandsvorsitzenden hat der Aufsichtsrat Klaus Stojentin (59) ernannt. Er wurde für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt. Der studierte Ingenieur für Energie- und Versorgungstechnik gehört dem Konzern seit 2003 an, ist derzeit Mitglied des Vorstands und CEO für die Division Nutrition Plant Engineering. Zuvor leitete Stojentin bereits mehrere Jahre mit großem Erfolg das bedeutende Separatorengeschäft der GEA, das in der heutigen Division Pure Flow Processing aufgegangen ist.

Dr. Andreas Seeringer (46), der seit 2024 die GEA Division Farm Technologies verantwortet, wird als Nachfolger von Klaus Stojentin in den Vorstand berufen. Er wurde für drei Jahre zum Mitglied des Vorstands und CEO der Division Nutrition Plant Engineering bestellt. Andreas Seeringer ist seit 2013 bei GEA.

Umfassende Transformation als Grundlage für erfolgreiche Zukunft

Stefan Klebert übernahm den Vorstandsvorsitz der GEA im Februar 2019 in schwierigen Zeiten. Unter seiner Führung hat GEA erfolgreich eine grundlegende Transformation vollzogen. Dank einer konsequenten Neuausrichtung des Unternehmens sowie der Verankerung von Nachhaltigkeit im Kern der Unternehmensstrategie hat sich GEA seit der Amtsübernahme durch Klebert sehr erfolgreich entwickelt. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren Auftragseingang, Umsatz, Profitabilität und Börsenwert kontinuierlich und deutlich gesteigert und mehrfach seine Prognosen angehoben. Wichtige Zwischenziele seiner Unternehmens- und Klimastrategie erreichte das Unternehmen vorzeitig. Infolge der Transformation stieg GEA im September 2025 in den DAX40 auf – als erster und bisher einziger reiner Maschinen- und Anlagenbauer.

„Stefan Klebert hat GEA mit strategischem Weitblick und außerordentlicher Leidenschaft geführt. In einer Zeit überlagernder globaler Krisen und Herausforderungen in der Industrie steht seine über achtjährige Amtszeit für absolute Spitzenleistung. Dafür danke ich ihm herzlich im Namen des gesamten Aufsichtsrates“, sagt Prof. Dieter Kempf, Vorsitzender des GEA-Aufsichtsrats. „Mit Klaus Stojentin übernimmt eine ebenfalls erfolgreiche und dynamische Führungskraft. Er kennt GEA seit 23 Jahren – sowohl aus der Sicht des Ingenieurs als auch der des Strategen und Managers. Er hat bereits zwei Divisionen erfolgreich geführt und wird GEA auf dem eingeschlagenen Erfolgskurs weiter voranbringen. Der Aufsichtsrat freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

CEO Stefan Klebert: „Ich habe GEA mit viel Herzblut und Freude durch eine wichtige Entwicklungsphase gelenkt. Nach der erfolgreichen Aufstellung und Begleitung eines neuen, ambitionierten Vorstandsteams im Januar 2026 kommt jetzt der richtige Zeitpunkt, die Führung von GEA in neue Hände zu legen. Mein Dank gilt unseren Mitarbeitenden weltweit, die diesen Weg mit großer Veränderungsbereitschaft, hohem Fachwissen und enormen Einsatz mitgegangen sind. Ebenso danke ich dem Aufsichtsrat für das Vertrauen in mich und die Unterstützung meiner Entscheidung. Mit Klaus Stojentin übernimmt nun mein Wunschnachfolger – er kennt unser Unternehmen wie kaum ein anderer.“

„Ich bedanke mich herzlich für das Vertrauen, das der Aufsichtsrat und Stefan Klebert in mich setzen. Auf die neue Aufgabe freue ich mich sehr. GEA ist ein tolles Unternehmen mit vielen Menschen, die für ihre Tätigkeit brennen und jeden Tag aufs Neue großen Erfindergeist an den Tag legen. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren große Schritte nach vorne gemacht. Darauf will ich aufbauen und die erfolgreiche Entwicklung von GEA weiter vorantreiben“, kommentierte der designierte CEO Klaus Stojentin.

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Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2025 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,5 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: „Engineering for a better world“.

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