Funkwerk Aktie

WKN: 575314 / ISIN: DE0005753149

30.10.2025 11:59:43

EQS-News: Funkwerk AG: Beendigungstermine für die Notierung im Marktsegment m:access und im Freiverkehr der Börse München

EQS-News: Funkwerk AG / Schlagwort(e): Delisting
Funkwerk AG: Beendigungstermine für die Notierung im Marktsegment m:access und im Freiverkehr der Börse München

30.10.2025 / 11:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Funkwerk AG: Beendigungstermine für die Notierung im Marktsegment m:access und im Freiverkehr der Börse München

Kölleda, 30. Oktober 2025 – Die Funkwerk AG wurde von der Börse München darüber informiert, dass die Einbeziehung und Notierung ihrer Aktien in das Marktsegment m:access mit Ablauf des 30. Dezember 2025 beendet wird.

Die Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse München wird widerrufen, die Notierungseinstellung erfolgt mit Ablauf des 31. März 2026.

Diese Termine setzen den Antrag der Funkwerk AG auf Beendigung der Börsennotierung um, über den mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 26. September 2025 informiert wurde.

 

Die Funkwerk AG, Kölleda/Thüringen, ist als mittelständischer Technologiekonzern spezialisiert auf lösungsorientierte Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssysteme für den Schienenverkehr, Infrastruktur, Behörden und Unternehmen sowie technische Dienstleistungen. Funkwerk-Produkte basieren auf modernsten Verfahren der Funk- und Kommunikationstechnik sowie der Datenverarbeitung und tragen zur Kostensenkung bei den Kunden bei.

 

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Funkwerk AG, Kerstin Schreiber, Vorstand
Im Funkwerk 5, 99625 Kölleda, Tel.: 03635 458 500, Fax: 03635 458 399

E-Mail: ir@funkwerk.com


 

30.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache: Deutsch

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Funkwerk AG
Im Funkwerk 5
99625 Kölleda
Deutschland
Telefon: +49 (0)3635 458 0
Fax: +49 (0)3635 458 399
E-Mail: info@funkwerk.com
Internet: www.funkwerk.com
ISIN: DE0005753149
WKN: 575314
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2221246

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2221246  30.10.2025 CET/CEST

