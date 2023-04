EQS-News: Funkwerk AG beteiligt sich mit 60 % an der polnischen Radionika Sp.z.o.o.

EQS-News: Funkwerk AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Funkwerk AG beteiligt sich mit 60 % an der polnischen Radionika Sp.z.o.o.



27.04.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG Funkwerk AG beteiligt sich mit 60 % an der polnischen Radionika Sp.z.o.o.

Erweiterung der internationalen Expertise im Bereich Zugfunk Kölleda, 27. April 2023 - Die Funkwerk AG, einer der technologisch führenden Anbieter von professionellen Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssystemen sowie technischer Dienstleistungen, hat 60 % der Geschäftsanteile an der Radionika Sp.z.o.o., Krakau/Polen, übernommen. Verkäufer sind die bisherigen Minderheitsgesellschafter sowie der aktuelle Hauptgesellschafter, der als Geschäftsführer weiter für die Gesellschaft tätig bleibt. Radionika ist auf die Entwicklung und Herstellung von Zugfunkterminals unter der Marke Koliber und Funkkommunikationssystemen für Eisenbahninfrastrukturen spezialisiert. Im Durchschnitt der letzten vier Jahre erwirtschaftete das rund 20 Mitarbeitende zählende Unternehmen einen Umsatz im mittleren einstelligen Millionenbereich und eine gute EBIT-Marge. Der Vertrag wurde gestern Abend unterzeichnet. Er enthält aufschiebende Bedingungen, das Closing erfolgt voraussichtlich bis Mitte Mai 2023. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit der Übernahme kann die Funkwerk AG ihre Entwicklungsressourcen sowie die vertrieblichen Optionen erweitern und ihre internationale Stellung bei Mobilfunksystemen für den Schienenverkehr ausbauen. Wir freuen uns, betont Kerstin Schreiber, Vorstandssprecherin der Funkwerk AG, dass das sehr kompetente Team von Radionika künftig Teil unserer Unternehmensgruppe ist. Die Produkte von Radionika erweitern unser Lösungsportfolio und unsere Marktzugänge insbesondere im osteuropäischen Raum. Die Funkwerk AG, Kölleda/Thüringen, ist als mittelständischer Technologiekonzern spezialisiert auf lösungsorientierte Informations-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme für den Schienenverkehr, Infrastruktur, Behörden und Unternehmen. Funkwerk-Produkte basieren auf modernsten Verfahren der Funk- und Kommunikationstechnik sowie der Datenverarbeitung und tragen zur Kostensenkung bei den Kunden bei.

Kontakt:

Funkwerk AG

Kerstin Schreiber, Vorstand

Im Funkwerk 5

99625 Kölleda

Tel.: 03635 458 300

Fax: 03635 458 599

ir@funkwerk.com Kontakt:Funkwerk AGKerstin Schreiber, VorstandIm Funkwerk 599625 KölledaTel.: 03635 458 300Fax: 03635 458 599ir@funkwerk.com

27.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com