EQS-News: Gabler Group AG lädt zum Earnings Call anlässlich der ungeprüften Q1-2026-Ergebnisse ein

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Gabler Group AG lädt zum Earnings Call anlässlich der ungeprüften Q1-2026-Ergebnisse ein



13.05.2026 / 15:30 CET/CEST

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Gabler Group AG lädt zum Earnings Call anlässlich der ungeprüften Q1-2026-Ergebnisse ein



Lübeck (Deutschland), 13. Mai 2026 – Die Gabler Group AG (ISIN: DE000A421RZ9 / Ticker: XK4, die „Gesellschaft“ oder „Gabler“), ein etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer Unterwassertechnologien in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data und Subsea Power, lädt Investoren und Analysten am 19. Mai 2026 um 16:30 Uhr MESZ zu einem Earnings Call mit dem Vorstand ein. Im Rahmen des Calls werden CEO David Schirm und CSO Ole Johannsen die ungeprüften Q1-2026-Ergebnisse erläutern und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung geben.

Die Veröffentlichung der ungeprüften Q1-2026-Ergebnisse erfolgt am 19. Mai 2026 vor Handelsbeginn.

Die Registrierung zum Earnings Call ist unter folgendem Link möglich:

Earnings Call – Q1 2026.



INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Patrick Jacobs

VP Investor Relations

E-Mail: IR@gablergroup.com



ÜBER DIE GABLER GROUP

Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich U-Boot-Systeme. Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter.