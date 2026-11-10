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10.11.2026 12:45:03

EQS-News: Gabler Group AG lädt zum Earnings Call anlässlich der ungeprüften Q3-2026-Ergebnisse ein

EQS-News: Gabler Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Gabler Group AG lädt zum Earnings Call anlässlich der ungeprüften Q3-2026-Ergebnisse ein

10.11.2026 / 12:45 CET/CEST
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Gabler Group AG lädt zum Earnings Call anlässlich der ungeprüften Q3-2026-Ergebnisse ein

Lübeck (Deutschland), 10. November 2026 – Die Gabler Group AG (ISIN: DE000A421RZ9 / Ticker: XK4, die „Gesellschaft“ oder „Gabler“), ein etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer Unterwassertechnologien in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data und Subsea Power, lädt Investoren und Analysten am 11. November 2026 um 14:00 Uhr MEZ zu einem Earnings Call mit dem Vorstand ein. Im Rahmen des Calls werden CEO David Schirm und CSO Ole Johannsen die ungeprüften Q3-2026-Ergebnisse erläutern und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung geben.

Die Veröffentlichung der ungeprüften Q3-2026-Ergebnisse erfolgt am 11. November 2026 vor Handelsbeginn.

Die Registrierung zum Earnings Call ist unter folgendem Link möglich:
Earnings Call – Q3 2026.

INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Patrick Jacobs
VP Investor Relations
E-Mail: IR@gablergroup.com

ÜBER DIE GABLER GROUP

Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich U-Boot-Systeme. Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 290 Mitarbeiter.


10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gabler Group AG
Niels-Bohr-Ring 5a
23568 Lübeck
Deutschland
Telefon: +49 451 3109 0
E-Mail: ir@gablergroup.com
Internet: www.gablergroup.com
ISIN: DE000A421RZ9
WKN: A421RZ
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 391200E0ZR3VLW4EM351
EQS News ID: 2431700

 
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2431700  10.11.2026 CET/CEST

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