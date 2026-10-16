EQS-News: Gabler Group AG stärkt mit Übernahme von DECK Marine Systems ihre Kompetenzen für maritime Systemlösungen

EQS-News: Gabler Group AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme

Gabler Group AG stärkt mit Übernahme von DECK Marine Systems ihre Kompetenzen für maritime Systemlösungen



16.10.2026 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Gabler Group AG stärkt mit Übernahme von DECK Marine Systems ihre Kompetenzen für maritime Systemlösungen



Mehrheitsbeteiligung an estnischem Spezialisten für maritime Systemlösungen

Technologien zum Aussetzen, Bergen und Positionieren von Unterwasserausrüstung stärken das Portfolio in den Geschäftsbereichen Submarine Systems sowie Subsea Communications & Data

Akquisition eröffnet Zugang zum strategisch wichtigen baltischen Markt mit steigenden Verteidigungsausgaben

Mitgründer und bisheriger COO Jevgeni Gorbatšov übernimmt die CEO-Rolle bei DECK Marine Systems und bleibt mit 25 % beteiligt



Lübeck (Deutschland), 16. Oktober 2026 – Die Gabler Group AG (ISIN: DE000A421RZ9 / Ticker: XK4, die „Gesellschaft“ oder „Gabler“), ein etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer Unterwassertechnologien in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data und Subsea Power, hat heute 75 % der Anteile an der DECK Marine Systems OÜ mit Sitz in Tallinn, Estland übernommen. DECK entwickelt und fertigt spezialisierte Systeme, mit denen Sensoren und unbemannte Unterwasserfahrzeuge von Schiffen aus eingesetzt und geborgen werden können. Mit der Akquisition stärkt Gabler ihre technologischen Fähigkeiten an der Schnittstelle zwischen Überwasser- und Unterwassersystemen und setzt die strategische Weiterentwicklung zu einem Anbieter integrierter maritimer Systemlösungen fort.



Gezielte Erweiterung des Technologieportfolios

DECK erweitert das Technologieportfolio der Gabler Group um Systeme für die Handhabung und den Einsatz von Unterwasserausrüstung und stärkt insbesondere die Geschäftsbereiche Submarine Systems sowie Subsea Communications & Data. In Verbindung mit Gablers Kompetenzen in Unterwasserkommunikation, Datenverarbeitung und Energieversorgung eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Entwicklung integrierter Lösungen, beispielsweise zur Überwachung kritischer Unterwasserinfrastruktur oder für den Einsatz autonomer maritimer Systeme. Darüber hinaus soll DECK von den internationalen Kundenbeziehungen und Vertriebsstrukturen der Gabler Group profitieren.

Mit der Akquisition schafft die Gabler Group eine Präsenz im Baltikum, insbesondere im für EU und NATO strategisch wichtigen Estland. Steigende Verteidigungsausgaben in der Region sowie Investitionen internationaler Partner stärken die Bedeutung des Baltikums als Absatzmarkt für maritime Technologien und Systemlösungen. Über DECK erhält die Gabler Group einen lokalen Zugang zu diesem Markt und verbessert ihre Möglichkeiten, sich mit maritimen Technologien und Systemlösungen an den damit verbundenen Beschaffungs- und Investitionsprogrammen zu beteiligen.



David Schirm, CEO der Gabler Group AG, erklärt: „Mit DECK Marine Systems verfolgen wir konsequent unseren Ansatz, die Gabler Group durch gezielte Akquisitionen technologisch weiterzuentwickeln. DECK ergänzt unser Portfolio um wertvolles Know-how und zusätzliche Engineering-Kapazitäten. Gemeinsam wollen wir diese Kompetenzen nutzen, um unseren Kunden umfassendere Lösungen anzubieten und das internationale Wachstum der Gabler Group weiter voranzutreiben.“



DECK Marine Systems: Spezialist für maritime Handhabungssysteme

DECK Marine Systems wurde 2020 gegründet und entwickelt und fertigt kundenspezifische Systeme für den Einsatz technischer Ausrüstung von Schiffen und anderen maritimen Plattformen aus. Das Portfolio umfasst insbesondere Launch-and-Recovery-Systeme (LARS) zum Aussetzen und Bergen unbemannter Unterwasserfahrzeuge sowie spezielle Vorrichtungen, mit denen Sonargeräte, Sensoren und Messinstrumente durch den Schiffsrumpf oder über die Schiffsseite ins Wasser abgesenkt und positioniert werden können. Hinzu kommen elektrische und hydraulische Winden für die Handhabung von Unterwasserinstrumenten, Kabeln und Versorgungsleitungen. Ein technologischer Entwicklungsschwerpunkt liegt auf KI-gestützten Aussetz- und Bergungssystemen, die unbemannte Fahrzeuge automatisch erkennen, verfolgen und bei ihrer Bergung unterstützen sollen. DECK bedient Kunden aus dem Schiffbau und der maritimen Industrie in Europa, Nordamerika und Asien. Zu den Anwendungsfeldern zählen unter anderem die Meeresforschung, die Offshore-Industrie und die Verteidigung.



Ole Johannsen, CSO der Gabler Group AG, erläutert: „Die zunehmende Nutzung unbemannter Systeme und die wachsende Bedeutung der Unterwasserüberwachung stellen neue Anforderungen an maritime Plattformen. Sensoren, Messinstrumente und autonome Fahrzeuge müssen auch unter anspruchsvollen Bedingungen präzise eingesetzt und sicher geborgen werden können. Mit den Technologien von DECK können wir künftig nicht nur einzelne Komponenten, sondern auch die dafür erforderliche Infrastruktur und Systemintegration aus einer Hand anbieten. Besonders interessant sind dabei die Möglichkeiten, mechanische Systeme mit intelligenter Steuerung und Automatisierung zu verbinden.“



Transaktionsdetails

Die Parteien haben über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug der Transaktion (Closing) erfolgte heute, am 16. Oktober 2026. DECK wird ab diesem Zeitpunkt in den Konzernabschluss der Gabler Group einbezogen. Aufgrund der erstmaligen Konsolidierung im vierten Quartal 2026 werden für das laufende Geschäftsjahr nur geringfügige Auswirkungen auf die Umsatz- und Ertragslage der Gabler Group erwartet.

Jevgeni Gorbatšov, Mitgründer und bisheriger Chief Operating Officer von DECK Marine Systems, hat mit dem Closing die Position des CEO übernommen. Über seine Beteiligungsgesellschaft JGCON bleibt er mit 25 % an DECK beteiligt und wird die weitere Entwicklung des Unternehmens gemeinsam mit der Gabler Group vorantreiben. Der bisherige CEO und Mitgründer Dmitri Jekimov wird die Geschäftsentwicklung beratend begleiten.



INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Patrick Jacobs

VP Investor Relations

E-Mail: IR@gablergroup.com



ÜBER DIE GABLER GROUP

Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Die Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich Submarine Systems. Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 290 Mitarbeiter.