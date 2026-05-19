Gabler Aktie
WKN DE: A421RZ / ISIN: DE000A421RZ9
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19.05.2026 07:30:03
EQS-News: Gabler Group AG veröffentlicht Prognose für 2026 – Umsatz zwischen EUR 69 Mio. und EUR 71 Mio. sowie bereinigtes EBIT zwischen EUR 17 Mio. und EUR 19 Mio. erwartet
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EQS-News: Gabler Group AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Gabler Group AG veröffentlicht Prognose für 2026 – Umsatz zwischen EUR 69 Mio. und EUR 71 Mio. sowie bereinigtes EBIT zwischen EUR 17 Mio. und EUR 19 Mio. erwartet
Der Umsatz belief sich im ersten Quartal 2026 auf EUR 5,5 Mio. und lag damit angesichts des projektgetriebenen Geschäftsmodells der Gesellschaft sowie der Saisonalität des Geschäfts vollständig im Rahmen der Erwartungen der Gesellschaft.
Ein wesentlicher Treiber im Geschäftsjahr 2026 wird der globale Refitzyklus für konventionelle U-Boot-Mastsysteme sein. Das aktuelle Niveau an Ersatzbeschaffungen für U-Boot-Mastsysteme befindet sich auf dem höchsten Stand der vergangenen Jahre. Das Margenprofil dieses Geschäfts unterstützt die Erwartung der Gesellschaft, die kommunizierte bereinigte EBIT-Prognose für 2026 zu erreichen.
Der Gesamtauftragsbestand belief sich zum Ende des ersten Quartals 2026 auf rund EUR 376,8 Mio.[1] und lag damit über dem Vorjahresniveau (31. Dezember 2025: EUR 358,7 Mio.). Dies entspricht mehr als dem Fünffachen des für das Geschäftsjahr 2026 erwarteten Umsatzes und unterstreicht die hohe Visibilität des Geschäftsmodells. Der Auftragsbestand umfasst unter anderem jüngste Aufträge über insgesamt EUR 20 Mio. und EUR 17 Mio. von internationalen Marinen sowie einen Auftrag über EUR 10 Mio. direkt von einer Werft.
Gabler hat im ersten Quartal 2026 zusätzliche operative Kapazitäten aufgebaut, um die Voraussetzungen für das erwartete Wachstum zu schaffen. Im wachstumsstärksten Geschäftsbereich Subsea Power schloss die Tochtergesellschaft SubCtech die Konsolidierung ihrer bislang drei Standorte in einen neuen, speziell auf zukünftige Anforderungen ausgelegten Standort erfolgreich ab und verdreifachte dadurch ihre Flächenkapazität. Im Geschäftsbereich Submarine Systems wurde ein neuer Produktionsstandort angemietet, der in den kommenden zwei Jahren in Betrieb genommen werden soll. Darüber hinaus hat Gabler seine Vertriebsteams gezielt erweitert; rund 33 % des geplanten Ausbaus wurden bereits umgesetzt. Zudem wurden bereits rund 40 % der geplanten zusätzlichen Entwicklerstellen im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) besetzt. Gabler baut seine internationale Marktpräsenz weiter aus; Vertriebsstrukturen vor Ort in den Vereinigten Staaten wurden bereits etabliert, eine Präsenz in Kanada soll bis Ende Mai 2026 folgen. Im Bereich Akquisitionen evaluiert Gabler verschiedene Opportunitäten, wobei ein möglicher Abschluss im Geschäftsjahr 2027 gesehen wird.
Ein wesentlicher Meilenstein im ersten Quartal 2026 war die erfolgreiche erste Erprobung der unbemannten Oberflächenfahrzeuge („Unmanned Surface Vehicles“, USVs) Ranger und Raider, die aus Torpedorohren gestartet werden können. Die Gesellschaft testete die Ranger- und Raider-Systeme erfolgreich im Einsatz. Diese Unterwasserlösungen wurden entwickelt, um taktische Vorteile im Einsatzraum zu schaffen, einschließlich der Fähigkeit zum Starten, Verweilen, Auftauchen, Beobachten und Wirken. Ranger ist primär für ISR-Missionen („Intelligence, Surveillance and Reconnaissance“, Informationsgewinnung, Überwachung und Aufklärung im Einsatzraum) ausgelegt, Raider hingegen für einmalige Angriffseinsätze. Die Erprobungen verliefen erfolgreich, und die Gesellschaft steht derzeit kurz vor dem Abschluss von zwei weiteren Verträgen für diese unbemannten Unterwasserfahrzeuge.
Die im Zusammenhang mit dem IPO geplante Rückführung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten wurde bis Ende März 2026 vollständig abgeschlossen. Infolgedessen verfügt die Gesellschaft nun über eine schuldenfreie Bilanz sowie eine starke Nettoliquiditätsposition von EUR 37,9 Mio. zur Unterstützung des weiteren Wachstums.
Vor diesem Hintergrund veröffentlicht die Gesellschaft heute erstmals ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet einen Umsatz zwischen EUR 69 Mio. und EUR 71 Mio. sowie ein bereinigtes EBIT zwischen EUR 17 Mio. und EUR 19 Mio., bereinigt um IPO-bezogene Aufwendungen und Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte.
Heute um 16:30 Uhr (MESZ) findet für Analysten und institutionelle Investoren ein Earnings Call der Gabler Group AG statt. Die zugehörige Investorenpräsentation wird vor Beginn der Veranstaltung im Bereich Investor Relations auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht.
Die Registrierung zum Earnings Call ist unter folgendem Link möglich:
Patrick Jacobs
Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich U-Boot-Systeme. Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter.
19.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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