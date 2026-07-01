Gabler Aktie
WKN DE: A421RZ / ISIN: DE000A421RZ9
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01.07.2026 07:30:13
EQS-News: Gabler Group baut Rolle als Technologiepartner europäischer Marinen mit Auftrag im Wert von rund EUR 17 Mio. weiter aus
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EQS-News: Gabler Group AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Gabler Group baut Rolle als Technologiepartner europäischer Marinen mit Auftrag im Wert von rund EUR 17 Mio. weiter aus
Der Auftrag unterstreicht die Position der Gabler Group als Technologiepartner über den gesamten Lebenszyklus moderner Marineplattformen. Dabei arbeitet die Gesellschaft eng mit ihren Kunden an der Weiterentwicklung und Modernisierung bestehender Systeme zusammen. Hierzu gehören beispielsweise die Weiterentwicklung von Mastsystemen, die Optimierung bestehender Technologien sowie Modernisierungsmaßnahmen für Marineplattformen. Aufgrund vertraglicher Vertraulichkeitsvereinbarungen können keine weiteren Angaben zum Auftraggeber oder zu den konkreten Projektinhalten gemacht werden.
Patrick Jacobs
Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Die Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich U-Boot-Systeme. Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter.
01.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gabler Group AG
|Niels-Bohr-Ring 5a
|23568 Lübeck
|Deutschland
|Telefon:
|+49 451 3109 0
|E-Mail:
|ir@gablergroup.com
|Internet:
|www.gablergroup.com
|ISIN:
|DE000A421RZ9
|WKN:
|A421RZ
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Vienna MTF)
|EQS News ID:
|2357208
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2357208 01.07.2026 CET/CEST
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