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01.07.2026 07:30:13

EQS-News: Gabler Group baut Rolle als Technologiepartner europäischer Marinen mit Auftrag im Wert von rund EUR 17 Mio. weiter aus

EQS-News: Gabler Group AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Gabler Group baut Rolle als Technologiepartner europäischer Marinen mit Auftrag im Wert von rund EUR 17 Mio. weiter aus

01.07.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Gabler Group baut Rolle als Technologiepartner europäischer Marinen mit Auftrag im Wert von rund EUR 17 Mio. weiter aus
 

  • Auftrag umfasst Produktlieferungen und Modernisierungsmaßnahmen
  • Projektlaufzeit von rund zwei Jahren


Lübeck (Deutschland), 1. Juli 2026 – Die Gabler Group AG (ISIN: DE000A421RZ9 / Ticker: XK4, die „Gesellschaft“ oder „Gabler“), ein etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer Unterwassertechnologien in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data und Subsea Power, baut ihre Rolle als Technologiepartner europäischer Marinen weiter aus. Die Gesellschaft hat einen Auftrag im Wert von rund EUR 17 Mio. erhalten. Der Auftrag umfasst Produktlieferungen sowie Modernisierungsmaßnahmen für bestehende Marinesysteme mit einer Projektlaufzeit von rund zwei Jahren. Erste Umsätze aus dem Auftrag werden im laufenden Geschäftsjahr erwartet.

Der Auftrag unterstreicht die Position der Gabler Group als Technologiepartner über den gesamten Lebenszyklus moderner Marineplattformen. Dabei arbeitet die Gesellschaft eng mit ihren Kunden an der Weiterentwicklung und Modernisierung bestehender Systeme zusammen. Hierzu gehören beispielsweise die Weiterentwicklung von Mastsystemen, die Optimierung bestehender Technologien sowie Modernisierungsmaßnahmen für Marineplattformen. Aufgrund vertraglicher Vertraulichkeitsvereinbarungen können keine weiteren Angaben zum Auftraggeber oder zu den konkreten Projektinhalten gemacht werden.

David Schirm, CEO der Gabler Group AG: „Unsere Kunden beziehen uns bereits früh in ihre Projekte ein und schaffen damit eine starke Grundlage für langfristige Partnerschaften und weitere Vorhaben. Genau diese enge Zusammenarbeit über den gesamten Lebenszyklus einer Plattform ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäftsmodells.“

INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Patrick Jacobs
VP Investor Relations
E-Mail: IR@gablergroup.com

ÜBER DIE GABLER GROUP

Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Die Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich U-Boot-Systeme. Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter.


01.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gabler Group AG
Niels-Bohr-Ring 5a
23568 Lübeck
Deutschland
Telefon: +49 451 3109 0
E-Mail: ir@gablergroup.com
Internet: www.gablergroup.com
ISIN: DE000A421RZ9
WKN: A421RZ
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Vienna MTF)
EQS News ID: 2357208

 
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2357208  01.07.2026 CET/CEST

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