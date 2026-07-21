Gabler Aktie
WKN DE: A421RZ / ISIN: DE000A421RZ9
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21.07.2026 11:00:04
EQS-News: Gabler Group ordnet strukturellen Wandel im Unterwassermarkt als Bestätigung ihrer langfristigen Unternehmensstrategie ein
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EQS-News: Gabler Group AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Gabler Group ordnet strukturellen Wandel im Unterwassermarkt als Bestätigung ihrer langfristigen Unternehmensstrategie ein
Der Schutz kritischer Unterwasserinfrastrukturen wie Energie- und Datenkabel, der zunehmende Einsatz autonomer und unbemannter Unterwasserfahrzeuge (AUVs/UUVs) sowie die Modernisierung bestehender und der Aufbau neuer U-Boot-Flotten treiben weltweit Investitionen in maritime Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeiten. Gleichzeitig investieren zahlreiche Unternehmen durch Akquisitionen und strategische Partnerschaften gezielt in den Ausbau ihrer technologischen Fähigkeiten. Zu den jüngsten Beispielen zählen die angekündigte Übernahme von Exail durch Thales sowie mehrere Akquisitionen von Fincantieri im Unterwasserbereich.
Nach Auffassung der Gabler Group spiegeln diese Entwicklungen einen grundlegenden Wandel der Marktanforderungen wider. Moderne Unterwasseroperationen erfordern zunehmend das Zusammenspiel unterschiedlicher Technologien – von Plattformen über Kommunikation und Sensorik bis hin zu Energieversorgung und Datenverarbeitung. Die Fähigkeit, diese Schlüsseltechnologien zu leistungsfähigen Gesamtsystemen zu verbinden, entwickelt sich aus Sicht der Gesellschaft zunehmend zu einem wesentlichen Wettbewerbsfaktor.
Die in den vergangenen Wochen kommunizierten Auftragseingänge unterstreichen die konsequente Umsetzung dieser strategischen Ausrichtung. Darüber hinaus sieht die im Rahmen des Börsengangs kommunizierte Unternehmensstrategie den organischen sowie akquisitorischen Ausbau komplementärer Technologien vor. Damit trägt die Gabler Group der zunehmenden Integration unterschiedlicher Schlüsseltechnologien im Unterwassermarkt Rechnung.
Patrick Jacobs
Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich U-Boot-Systeme. Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter.
21.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gabler Group AG
|Niels-Bohr-Ring 5a
|23568 Lübeck
|Deutschland
|Telefon:
|+49 451 3109 0
|E-Mail:
|ir@gablergroup.com
|Internet:
|www.gablergroup.com
|ISIN:
|DE000A421RZ9
|WKN:
|A421RZ
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|391200E0ZR3VLW4EM351
|EQS News ID:
|2367548
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2367548 21.07.2026 CET/CEST
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