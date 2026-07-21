EQS-News: Gabler Group ordnet strukturellen Wandel im Unterwassermarkt als Bestätigung ihrer langfristigen Unternehmensstrategie ein

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Gabler Group ordnet strukturellen Wandel im Unterwassermarkt als Bestätigung ihrer langfristigen Unternehmensstrategie ein



21.07.2026 / 11:00 CET/CEST

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Gabler Group ordnet strukturellen Wandel im Unterwassermarkt als Bestätigung ihrer langfristigen Unternehmensstrategie ein



Internationaler Unterwassermarkt entwickelt sich zunehmend von spezialisierten Einzellösungen hin zu integrierten Systemen

Steigende Investitionen und internationale Konsolidierung unterstreichen strukturellen Wandel des Marktes

Strategische Ausrichtung verbindet Kompetenzen aus den Bereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data sowie Subsea Power zu einem integrierten Technologieportfolio



Lübeck (Deutschland), 21. Juli 2026 – Die Gabler Group AG (ISIN: DE000A421RZ9 / Ticker: XK4, die „Gesellschaft“ oder „Gabler“), ein etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer Unterwassertechnologien in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data und Subsea Power, beobachtet im internationalen Unterwassermarkt einen tiefgreifenden strukturellen Wandel hin zu integrierten Systemlösungen. Steigende Investitionen in maritime Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeiten, die zunehmende Konsolidierung des Sektors sowie neue Anforderungen an moderne Unterwasseroperationen verändern die Wettbewerbsdynamik nachhaltig. Dabei entscheidet sich die Wettbewerbsfähigkeit zunehmend über die Fähigkeit, unterschiedliche Schlüsseltechnologien zu integrierten Unterwassersystemen zu verbinden. Die aktuellen Entwicklungen bestätigen nach Auffassung der Gesellschaft den seit mehreren Jahren verfolgten strategischen Kurs.

Der Schutz kritischer Unterwasserinfrastrukturen wie Energie- und Datenkabel, der zunehmende Einsatz autonomer und unbemannter Unterwasserfahrzeuge (AUVs/UUVs) sowie die Modernisierung bestehender und der Aufbau neuer U-Boot-Flotten treiben weltweit Investitionen in maritime Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeiten. Gleichzeitig investieren zahlreiche Unternehmen durch Akquisitionen und strategische Partnerschaften gezielt in den Ausbau ihrer technologischen Fähigkeiten. Zu den jüngsten Beispielen zählen die angekündigte Übernahme von Exail durch Thales sowie mehrere Akquisitionen von Fincantieri im Unterwasserbereich.

Nach Auffassung der Gabler Group spiegeln diese Entwicklungen einen grundlegenden Wandel der Marktanforderungen wider. Moderne Unterwasseroperationen erfordern zunehmend das Zusammenspiel unterschiedlicher Technologien – von Plattformen über Kommunikation und Sensorik bis hin zu Energieversorgung und Datenverarbeitung. Die Fähigkeit, diese Schlüsseltechnologien zu leistungsfähigen Gesamtsystemen zu verbinden, entwickelt sich aus Sicht der Gesellschaft zunehmend zu einem wesentlichen Wettbewerbsfaktor.

Die in den vergangenen Wochen kommunizierten Auftragseingänge unterstreichen die konsequente Umsetzung dieser strategischen Ausrichtung. Darüber hinaus sieht die im Rahmen des Börsengangs kommunizierte Unternehmensstrategie den organischen sowie akquisitorischen Ausbau komplementärer Technologien vor. Damit trägt die Gabler Group der zunehmenden Integration unterschiedlicher Schlüsseltechnologien im Unterwassermarkt Rechnung.



David Schirm, CEO der Gabler Group AG: „Die Anforderungen im Unterwassermarkt verändern sich grundlegend. Gefragt sind heute nicht mehr ausschließlich einzelne Spitzentechnologien, sondern zunehmend deren intelligente Vernetzung zu leistungsfähigen Gesamtsystemen. Deshalb haben wir unser Technologieportfolio in den vergangenen Jahren gezielt um die Bereiche Subsea Communications & Data sowie Subsea Power ergänzt. Mit unseren Kompetenzen in den Bereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data sowie Subsea Power verfügen wir heute über ein breites technologieübergreifendes Portfolio, um unsere Kunden bei den wachsenden Anforderungen moderner Unterwasseroperationen zu unterstützen. Die aktuellen Entwicklungen im internationalen Unterwassermarkt bestätigen den strategischen Weg, den wir seit mehreren Jahren verfolgen.“



INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Patrick Jacobs

VP Investor Relations

E-Mail: IR@gablergroup.com



ÜBER DIE GABLER GROUP

Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich U-Boot-Systeme. Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter.