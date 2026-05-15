EQS-News: Game On für E-Sports-Jobs: 65 % fordern weltweit mehr Bildungs- und Karrieremöglichkeiten im Bereich Pro-Gaming

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Game On für E-Sports-Jobs: 65 % fordern weltweit mehr Bildungs- und Karrieremöglichkeiten im Bereich Pro-Gaming



15.05.2026 / 15:15 CET/CEST

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Andrew Christoforou

achristoforou@logitech.com

Game On für E-Sports-Jobs: 65 % fordern weltweit mehr Bildungs- und Karrieremöglichkeiten im Bereich Pro-Gaming

LAUSANNE, Schweiz & San Jose, Kalifornien — 12. Mai 2026 — Eine globale, von Logitech G in Auftrag gegebene und heute veröffentliche Studie kam zu dem Ergebnis, dass fast zwei Drittel der Menschen weltweit (65 %) mehr formale Bildungsmöglichkeiten in den Bereichen E-Sports und Gaming für angehende Profis in diesen Bereichen befürworten, obwohl es nach wie vor große Unterschiede zwischen den Generationen und Regionen gibt.

Die Ergebnisse der Logitech G PRO Series-Umfrage zeigen eine wachsende Akzeptanz von E-Sports und Professional Gaming als Beruf. Mehr als die Hälfte (54 %) der Befragten weltweit halten professionelles Gaming für einen legitimen Karriereweg.

Die Einstellungen der älteren Generationen unterscheiden sich stark in Bezug auf die Akzeptanz des Berufsfelds. Obwohl zwei Drittel (67 %) der Gen Z und 60 % der Millennials der Meinung sind, dass Professional Gaming ein legitimer Karriereweg ist, tun dies nur 37 % der Babyboomer.

Die Kluft zwischen den Generationen: die Erschließung neuer Karrierewege

Einige Länder sind beim Aufstieg dieser digitalen Athleten ganz vorne mit dabei. In Deutschland betrachtet nur jeder Fünfte (20 %) der Babyboomer den Bereich Professional Gaming als eine legitime Karriere, verglichen mit fast drei Vierteln (74 %) der Babyboomer in China.

Derek Perez, Global Communications Gaming Lead bei Logitech G, kommentiert: „Diese Studie zeigt, wie weit E-Sports und Gaming gekommen sind – nicht nur als Unterhaltung, sondern als echter Weg zum persönlichen und beruflichen Erfolg. Es kann jedoch mehr getan werden, um jüngere Generationen bei der Verfolgung von Karrieren im Bereich Professional Gaming zu unterstützen.

Je mehr Unternehmen wie Logitech die Athleten und die Branche insgesamt unterstützen, desto mehr Möglichkeiten gibt es für Menschen auf der ganzen Welt, eine Rolle im E-Sports zu spielen.“

Vom Side Quest zur großen Bühne: die Entwicklung von Karrieren im Bereich Professional Gaming

Die Meinungen in der Logitech G PRO Series-Umfrage sind insgesamt positiv – vor allem bei der jüngeren Generation –, aber es ist noch ein weiter Weg, bis Professional Gaming als respektablere Mainstream-Karriere angesehen wird.

Fachkräfte im Gesundheitswesen (55 %), Juristen (33 %), Lehrer oder Dozenten (30 %) und Ingenieure (28 %) führen die Liste der Berufe an, die weltweit als respektabel gelten bzw. angesehen werden.

Professional Gaming (8 %) liegen dabei gleichauf mit Musikern, Schauspielern oder Entertainern (9 %), professionellen Rennfahrern (8 %) und Politikern (7 %), wenn es darum geht, wie respektable diese Berufe von den Menschen gesehen werden.

Nur 1 % der Boomer und 3 % der Gen X geben an, dass sie sich dafür entscheiden würden, dass ihre Kinder oder ein ihnen nahestehender junger Mensch ein Pro-Gamer wird.

Selbst Millennials sind skeptisch: Nur 4 % würden die Karriere einem jungen Menschen, den sie kennen, empfehlen. 15 % sagen hingegen, dass sie sie ermutigen würden, eine Karriere als Arzt oder Fachkraft im Gesundheitswesen einzuschlagen.

Aber Mainstream-Karrieren im Bereich E-Sports gewinnen an Attraktivität: Während 44 % glauben, dass die Politik und 25 %, dass der Lehrerberuf heute weniger erstrebenswert ist als vor einem Jahrzehnt, sagen zwei Fünftel (40 %), dass Professional Gaming im Jahr 2026 erstrebenswerter ist als im Jahr 2016.

Zu den größten Hindernissen, die es zu überwinden gilt, wenn man eine Karriere im Bereich Professional Gaming anstrebt, gehören das wahrgenommene finanzielle Risiko (42 %), der Wettbewerb in der Branche (34 %) und die fehlende Unterstützung durch Eltern und Gesellschaft (31 %).

Ein Drittel der Befragten weltweit ist der Meinung, dass Professional Gaming keine Arbeitsplatzsicherheit bietet, während 42 % der Befragten sagen, dass Menschen Professional Gaming nicht als echten Job ansehen, weil es immer noch als Hobby und nicht als echte Karriere angesehen wird.

Der Werkzeugkasten für Pro-Gamers: ein Verständnis der für den Erfolg erforderlichen Fähigkeiten

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die körperlichen und geistigen Anforderungen im Competitive Gaming anerkannt werden. Mehr als ein Drittel (37 %) befürwortet weltweit die Aufnahme der Sportart in die Olympischen Spiele – bei der Generation Z sind es sogar fast die Hälfte (49 %).

Menschen sehen eine Karriere im Bereich Professional Gaming zunehmend als geistig anspruchsvoll an (84 %), während mehr als die Hälfte (55 %) der Meinung ist, dass es sich um eine körperlich anstrengende Karriere handelt.

Das Engagement für Ausbildung und Entwicklung im Bereich Professional Gaming wird ebenfalls anerkannt: Mehr als ein Viertel (27 %) der Befragten glaubt, dass Gamer 10 bis 12 Stunden pro Tag schuften – weit mehr als der Arbeitstag in einem traditionellen „Nine-to-Five-Job“.

Barrieren abbauen: Herausforderungen beim Zugang zu Karrieren in den Bereichen Pro-Gaming und E-Sports

Einer von fünf Befragten ist der Meinung, dass fehlende formale Qualifikationen oder Ausbildungsanforderungen zu den Hauptgründen gehören, warum Menschen Professional Gaming nicht als echte Karriere ansehen. Es gibt jedoch ein großes Interesse daran, diese Herausforderung anzugehen, denn fast die Hälfte (47 %) ist der Meinung, dass Schulen neben den traditionellen Sportarten auch E-Sports-Unterricht in den Lehrplan aufnehmen sollten.

Während diese Aussicht in Ländern wie der Schweiz (73 %), China (77 %) und sogar den USA (46 %) besonders beliebt ist, sind Länder wie das Vereinigte Königreich (32 %), Frankreich (36 %) und Deutschland (29 %) eher zurückhaltender.

Auf der ganzen Welt wird der Ruf nach mehr Coaching und Ausbildungsmöglichkeiten für Karrieren im Bereich Professional Gaming laut. Die meisten Menschen weltweit (65 %) sind der Meinung, dass es formale Bildungswege für Karrieren im Bereich E-Sports und Professional Gaming an Universitäten und Fachhochschulen sowie Fachkurse geben sollte.

Die Befragten sind der Meinung, dass mehr Medienberichterstattung in den Mainstream-Kanälen und professionelle Trainingseinrichtungen (33 %), mehr Transparenz in Bezug auf die Einnahmen (32 %) und die Einbeziehung in große globale Sportereignisse (30 %) die Menschen dazu bringen würden, Karrieren im Bereich Professional Gaming ernster zu nehmen.

Derek Perez fasst zusammen: „Zugang zu Ausbildung, Einrichtungen und Technologie ist von entscheidender Bedeutung für das kontinuierliche Wachstum von Karrieren professional Gaming. Als führendes Unternehmen im Bereich Gaming-Technology setzt sich Logitech G dafür ein, dass jeder – von aufstrebenden E-Sports-Stars bis hin zu Hobby-Gamern – eine Ausrüstung erhält, die auf Präzision und Zuverlässigkeit ausgelegt ist.

„Mit Produkten wie der PRO X2 SUPERSTRIKE, der ersten Gaming-Maus mit haptisch-induktivem Trigger-System, und dem Logitech G512 X TMR Analog/Mechanical Gaming Keyboard, unserer vielseitigsten Tastatur aller Zeiten, unterstützen wir alle Gamer dabei, ihr Bestes zu geben, egal ob sie sich auf der Weltbühne messen oder Fähigkeiten für das Leben nach dem Spiel aufbauen.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.logitechg.com.

Hinweise für Redakteure

Die Studie wurde von Censuswide vom 20. bis zum 27. Januar 2026 durchgeführt

18.000 Befragte insgesamt (1.500 pro Markt : Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Polen, Schweiz, Schweden, USA, Brasilien, Südkorea, China, Australien)

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