EQS-News: GEA als Top Employer in Deutschland ausgezeichnet

GEA als Top Employer in Deutschland ausgezeichnet Düsseldorf, 18. Januar 2023 GEA gehört zu den besten Arbeitgebern des Landes das bestätigt das Top Employers Institute. Das Unternehmen wurde für seine attraktiven Arbeitsbedingungen mit dem Top Employer-Siegel für das Jahr 2023 ausgezeichnet. Bei der Bewertung hob das Top Employers Institute die starke Performance in den Kategorien Leadership und Ethics & Integrity hervor. Besondere Anerkennung erhielt GEA ebenfalls für sein Sustainability-Engagement, welches durch GEAs Unternehmenszweck Engineering for a better world untermauert wird. "Die Zertifizierung als Top Employer in Deutschland - wo rund ein Drittel unserer Belegschaft beschäftigt ist ist eine wichtige Bestätigung, dass wir das Richtige tun, um ein attraktives und motivierendes Umfeld für unsere Mitarbeitenden zu schaffen, sagt GEA CEO Stefan Klebert. "Wir freuen uns über diese unabhängige Auszeichnung und werden unsere Maßnahmen fortsetzen, um unser strategisches Employer of Choice-Ziel zu erreichen. GEA hat zum ersten Mal am Zertifizierungsprozess teilgenommen, um eine neutrale Sicht auf die Arbeitsbedingungen zu gewinnen und daraus Stärken und Optimierungsfelder zu identifizieren. Nach diesem erfolgreichen Start strebt GEA Top-Employer-Zertifizierungen in weiteren Ländern an. Grundlage der Untersuchung ist der umfangreiche HR-Best Practices Fragebogen des Top Employers Institute. Dieser umfasst sechs übergeordnete HR-Dimensionen und 20 HR-Bereiche, wie zum Beispiel People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being sowie Diversity & Inclusion. Das Employers Institute hat in diesem Jahr 2.052 Arbeitgeber in 121 Länder/Regionen, auf 5 Kontinenten ausgezeichnet. Media Relations Anne Putz Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf Telefon +49 211 9136-1500 anne.putz@gea.com Über GEA GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie . Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten in fünf Divisionen und 62 Ländern generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von mehr als 4,7 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit von Produktions-prozessen. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO 2 -Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmenszwecks Engineering for a better world. GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes Dax 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. GEA ist zudem im Dow Jones Sustainability Europe Index notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an pr@gea.com.



