GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
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05.08.2026 10:28:54
EQS-News: GEA beschließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Mio. EUR
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EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Pressemitteilungen des Konzerns GEA beschließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Mio. EUR Düsseldorf, 05. August 2026 – Der Vorstand von GEA hat heute ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Das Unternehmen wird unter Ausnutzung der von der Hauptversammlung am 30. April 2025 erteilten Ermächtigung eigene Aktien im Wert von bis zu 500 Mio. EUR im Zeitraum von August 2026 bis Ende 2027 erwerben.
Das Programm soll im August 2026 mit einer ersten Tranche in Höhe von bis zu 250 Mio. EUR starten. Diese soll innerhalb von sieben Monaten abgeschlossen sein. Die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zu erwerbenden Aktien sollen ohne Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden.
Aktienrückkaufprogramm kombiniert mit Spende an Deutsche Universitätsstiftung
Das Aktienrückkaufprogramm enthält zum dritten Mal eine ESG-Komponente: 250.000 Euro – ein Teil der garantierten Outperformance – spendet GEA an die Deutsche Universitätsstiftung. Die Outperformance ergibt sich aus der Differenz zwischen Kaufpreis und volumengewichtetem Durchschnittskurs der GEA-Aktien über die Programmlaufzeit.
Die Spende kommt gezielt der Exzellenzförderung zugute: Sie ermöglicht hochtalentierten Studierenden der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) unter anderem Mentorings, Netzwerkveranstaltungen sowie die finanzielle Unterstützung bei Auslandssemestern und -praktika. GEA setzte bereits 2023 als erstes deutsches Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm mit ESG-Komponente auf.
Alexander Kocherscheidt, CFO von GEA: „Dieser Aktienrückkauf unterstreicht die nachhaltige finanzielle Stärke von GEA, getragen von robusten Cashflows, hoher Liquidität und einer starken Bilanz. Mit diesem Programm schaffen wir Wert für Aktionäre und Gesellschaft. Mit der innovativen ESG-Komponente des Programms sind wir einzigartig positioniert am Markt“.
GEA wird regelmäßig über den Verlauf des Aktienrückkaufprogramms auf seiner Internetseite www.gea.com informieren.
Hinweise an die Redaktion
Media Relations
Matthias Schnettler, Head of Media Relations
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
Telefon: +49 162 34 63 734
matthias.schnettler@gea.com
Über GEA
GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie.
Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen. So wird beispielsweise jeder zweite Pharmaseparator für essenzielle Gesundheitsprodukte wie Impfstoffe oder neuartige Biopharmazeutika von GEA hergestellt. Im Lebensmittelbereich wird jede vierte Nudelpackung oder jedes dritte Hähnchen-Nugget mit Technologie von GEA verarbeitet.
Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2025 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,5 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: „Engineering for a better world“.
GEA ist im deutschen Dax und im europäischen STOXX® Europe 600 Index notiert und ist darüber hinaus Bestandteil der führenden Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow Jones Best-in-Class World.
Mehr Informationen finden Sie unter gea.com.
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05.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)211 9136-0
|E-Mail:
|ir@gea.com
|Internet:
|www.gea.com
|ISIN:
|DE0006602006
|WKN:
|660200
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Tradegate BSX; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart
|LEI Code:
|549300PHUU0ZZWO8EO07
|EQS News ID:
|2377862
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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