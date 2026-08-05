GEA Aktie

GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 10:28:54

EQS-News: GEA beschließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Mio. EUR

EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
GEA beschließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Mio. EUR

05.08.2026 / 10:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilungen des Konzerns GEA beschließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Mio. EUR Düsseldorf, 05. August 2026 – Der Vorstand von GEA hat heute ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Das Unternehmen wird unter Ausnutzung der von der Hauptversammlung am 30. April 2025 erteilten Ermächtigung eigene Aktien im Wert von bis zu 500 Mio. EUR im Zeitraum von August 2026 bis Ende 2027 erwerben.
  • Erste Tranche über bis zu 250 Mio. EUR startet bereits im August 2026
  • Zurückgekaufte Aktien sollen nach Abschluss des Programms eingezogen werden
  • ESG-Komponente: Spende von 250.000 Euro an Deutsche Universitätsstiftung
CEO Stefan Klebert: „Das Aktienrückkaufprogramm ist Ausdruck unseres Vertrauens in die attraktiven Wachstumsperspektiven von GEA. Wir wachsen profitabel und erzielen kontinuierliche Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie Mission 30“.

Das Programm soll im August 2026 mit einer ersten Tranche in Höhe von bis zu 250 Mio. EUR starten. Diese soll innerhalb von sieben Monaten abgeschlossen sein. Die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zu erwerbenden Aktien sollen ohne Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden.

Aktienrückkaufprogramm kombiniert mit Spende an Deutsche Universitätsstiftung
Das Aktienrückkaufprogramm enthält zum dritten Mal eine ESG-Komponente: 250.000 Euro – ein Teil der garantierten Outperformance – spendet GEA an die Deutsche Universitätsstiftung. Die Outperformance ergibt sich aus der Differenz zwischen Kaufpreis und volumengewichtetem Durchschnittskurs der GEA-Aktien über die Programmlaufzeit.
Die Spende kommt gezielt der Exzellenzförderung zugute: Sie ermöglicht hochtalentierten Studierenden der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) unter anderem Mentorings, Netzwerkveranstaltungen sowie die finanzielle Unterstützung bei Auslandssemestern und -praktika. GEA setzte bereits 2023 als erstes deutsches Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm mit ESG-Komponente auf.

Alexander Kocherscheidt, CFO von GEA: „Dieser Aktienrückkauf unterstreicht die nachhaltige finanzielle Stärke von GEA, getragen von robusten Cashflows, hoher Liquidität und einer starken Bilanz. Mit diesem Programm schaffen wir Wert für Aktionäre und Gesellschaft. Mit der innovativen ESG-Komponente des Programms sind wir einzigartig positioniert am Markt“.

GEA wird regelmäßig über den Verlauf des Aktienrückkaufprogramms auf seiner Internetseite www.gea.com informieren.
Hinweise an die Redaktion
  • Mehr Informationen über GEA
  • Zur GEA Presseseite
  • Folgen Sie GEA auf   
 
 


Media Relations
Matthias Schnettler, Head of Media Relations
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf

Telefon: +49 162 34 63 734
matthias.schnettler@gea.com
Über GEA
GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie.
Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen. So wird beispielsweise jeder zweite Pharmaseparator für essenzielle Gesundheitsprodukte wie Impfstoffe oder neuartige Biopharmazeutika von GEA hergestellt. Im Lebensmittelbereich wird jede vierte Nudelpackung oder jedes dritte Hähnchen-Nugget mit Technologie von GEA verarbeitet.

Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2025 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,5 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: „Engineering for a better world“.

GEA ist im deutschen Dax und im europäischen STOXX® Europe 600 Index notiert und ist darüber hinaus Bestandteil der führenden Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow Jones Best-in-Class World.

Mehr Informationen finden Sie unter gea.com.
Falls Sie keine weiteren Presseinformationen mehr von uns erhalten möchten, schreiben Sie bitte eine Mail an pr@gea.com.

 

05.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 9136-0
E-Mail: ir@gea.com
Internet: www.gea.com
ISIN: DE0006602006
WKN: 660200
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Tradegate BSX; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart
LEI Code: 549300PHUU0ZZWO8EO07
EQS News ID: 2377862

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2377862  05.08.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GEA

mehr Nachrichten

Analysen zu GEA

mehr Analysen
05.08.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
23.07.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
23.07.26 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 GEA Halten DZ BANK
22.07.26 GEA Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GEA 63,75 -0,47% GEA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:44 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen