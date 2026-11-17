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GEA platziert Wandelanleihe im Volumen von 300 Millionen EUR mit fünf Jahren Laufzeit



17.11.2026 / 15:13 CET/CEST

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Pressemitteilungen des Konzerns



GEA platziert Wandelanleihe im Volumen von 300 Millionen EUR mit fünf Jahren Laufzeit



Düsseldorf, 17. November 2026 – GEA hat erfolgreich eine Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe von 300 Millionen EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren platziert. Die Transaktion stieß auf eine hohe Nachfrage bei Investoren und war mehrfach überzeichnet. Die Platzierung erfolgte im Rahmen eines Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens. Zusammen mit der Emission spendet GEA 300.000 EUR an UNICEF.



Die Anleihe richtet sich an institutionelle Investoren. Die Anleihe kann gemäß den Anleihebedingungen in neue und/oder bestehende Aktien von GEA gewandelt werden. Die Wandelanleihe wird zu 100 Prozent ihres Nennbetrags ausgegeben und hat eine Stückelung von 100.000 EUR. Der Kupon wurde auf 1,25 Prozent pro Jahr festgelegt. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 94,7044 EUR und entspricht einer Wandlungsprämie von 37,5 Prozent gegenüber dem Referenzkurs der GEA-Aktie. Die Wandelanleihe wird am 24. November 2031 fällig. Sie wird zu 107,296 Prozent des Nennbetrags zurückgezahlt, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft wurde.



„Die erfolgreiche Platzierung zu exzellenten Konditionen bestätigt das Vertrauen des Kapitalmarkts in GEA. Mit der Wandelanleihe stärken wir unsere finanzielle Flexibilität und ergänzen unsere Finanzierungsstrategie erstmals um ein weiteres, attraktives Instrument“, sagt Alexander Kocherscheidt, CFO von GEA.



GEA beabsichtigt, die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Dazu gehört unter anderem die teilweise Finanzierung des am 05. August 2026 angekündigten Aktienrückkaufprogramms. Die Wandelanleihe soll in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. BNP PARIBAS, Citigroup, Deutsche Bank und HSBC begleiten die Transaktion als Joint Global Coordinators.



Spende über 300.000 EUR für UNICEF-Initiative „School-in-a-Box“



Zusammen mit der Emission der Wandelanleihe spendet GEA 300.000 EUR an UNICEF Deutschland. Damit verknüpft GEA bereits zum vierten Mal eine Kapitalmarkttransaktion mit einer Spende. Die Spende unterstützt die Bildung von Kindern in Not- und Krisensituationen. Ein Teil der Spende kommt der UNICEF-Initiative „School-in-a-Box“ zugute, ein tragbares Klassenzimmer. Ein solches Toolkit enthält jeweils Schulmaterialien für bis zu 40 Kinder.



„Bildung eröffnet Kindern Perspektiven und ist gerade in Not- und Krisensituationen von entscheidender Bedeutung. Mit unserer Spende an UNICEF wollen wir dazu beitragen, dass rund 80.000 Kinder Zugang zu Bildung erhalten und die Chance bekommen, zu lernen und sich weiterzuentwickeln“, sagt Dr. Nadine Sterley, Chief Sustainability & People Officer von GEA.

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Über GEA

GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie .

Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen. So wird beispielsweise jeder zweite Pharmaseparator für essenzielle Gesundheitsprodukte wie Impfstoffe oder neuartige Biopharmazeutika von GEA hergestellt. Im Lebensmittelbereich wird jede vierte Nudelpackung oder jedes dritte Hähnchen-Nugget mit Technologie von GEA verarbeitet.

Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2025 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,5 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: „Engineering for a better world“.

GEA ist im deutschen Dax und im europäischen STOXX® Europe 600 Index notiert und ist darüber hinaus Bestandteil der führenden Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow Jones Best-in-Class World.

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Darüber hinaus wird diese Bekanntmachung im UK ausschließlich an folgende Personen verteilt und richtet sich ausschließlich an (i) Personen, die über professionelle Erfahrung in Anlageangelegenheiten verfügen und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Order") fallen, oder (ii) Einrichtungen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Körperschaften, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit usw. (alle diese Personen oder Einrichtungen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht auf der Grundlage dieses Dokumentes handeln oder sich darauf verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens des Herstellers gemäß: (a) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung ("MiFID II"); (b) den Artikeln 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID II; und (c) den nationalen Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die "MiFID-II-Produktüberwachungsanforderungen"), und unter Ausschluss jeglicher Haftung (ob aufgrund unerlaubter Handlung, Vertrag oder sonstigen Gründen), die einen "Hersteller" (im Sinne der MiFID-II-Produktüberwachungsanforderungen) andernfalls diesbezüglich treffen könnte, wurden die Wandelschuldverschreibungen einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, das zu dem Ergebnis geführt hat, dass: (i) der Zielmarkt für die Wandelschuldverschreibungen ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden, jeweils im Sinne der MiFID II, umfasst; und (ii) alle Vertriebskanäle für den Vertrieb der Wandelschuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden geeignet sind. Jede Person, die anschließend die Wandelschuldverschreibungen anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein "Vertriebsunternehmen"), sollte die Zielmarktbestimmung des Herstellers berücksichtigen; ein der MiFID II unterliegendes Vertriebsunternehmen ist jedoch für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbestimmung in Bezug auf die Wandelschuldverschreibungen verantwortlich (entweder durch Übernahme oder Verfeinerung der Zielmarktbestimmung des Herstellers) und für die Festlegung geeigneter Vertriebskanäle. Die Zielmarktbestimmung lässt die Anforderungen etwaiger vertraglicher oder gesetzlicher Verkaufsbeschränkungen im Zusammenhang mit einem Angebot der Wandelschuldverschreibungen und/oder der zugrunde liegenden Aktien unberührt. Zur Klarstellung: Die Zielmarktbestimmung stellt weder (a) eine Geeignetheits- oder Angemessenheitsprüfung im Sinne der MiFID II noch (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern dar, in die Wandelschuldverschreibungen zu investieren, diese zu erwerben oder sonstige Maßnahmen in Bezug auf die Wandelschuldverschreibungen zu ergreifen.

Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im EWR bestimmt und sollten Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanleger eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 der MiFID II; (ii) ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 (in der jeweils geltenden Fassung, die "Versicherungsvertriebsrichtlinie"), sofern dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 der MiFID II gilt. Folglich wurde kein Basisinformationsblatt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die "EU-PRIIPs-Verordnung") für das Angebot oder den Verkauf der Wandelschuldverschreibungen oder deren anderweitige Zugänglichmachung an Kleinanleger im EWR erstellt, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der Wandelschuldverschreibungen oder deren anderweitige Zugänglichmachung an Kleinanleger im EWR nach der EU-PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf, zum Vertrieb oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im UK bestimmt und sollten Kleinanlegern im UK nicht angeboten, nicht an diese verkauft, nicht an diese vertrieben und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanleger eine Person, die kein professioneller Kunde im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ist, soweit sie kraft des European Union (Withdrawal) Act 2018 (das "EUWA") Bestandteil des nationalen Rechts ist.

Folglich wurde kein gemäß dem FCA Product Disclosure Sourcebook ("DISC") erforderliches Offenlegungsdokument für das Angebot, den Verkauf oder den Vertrieb der Wandelschuldverschreibungen oder ihre anderweitige Bereitstellung an Kleinanleger in der UK erstellt und daher kann das Angebot, der Verkauf oder der Vertrieb der Wandelschuldverschreibungen oder ihre anderweitige Bereitstellung an Kleinanleger in der UK gemäß dem DISC und den Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024 rechtswidrig sein.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der Wandelschuldverschreibungen oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibungen oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer Rechtsordnung erlauben würden, in der eine solche Maßnahme ungesetzlich wäre. Personen, in deren Besitz diese Bekanntmachung gelangt, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung oder Beratung hinsichtlich der Platzierung oder der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder hinsichtlich der Frage dar, ob an dem Angebot teilgenommen werden sollte oder nicht. Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der Platzierung oder der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder der Teilnahme an dem Angebot für die betreffende Person heranziehen.

Diese Bekanntmachung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Prognosen in Bezug auf die erwarteten zukünftigen Ergebnisse der Gesellschaft enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, einschließlich der Begriffe "zielt ab", "plant", "strebt an", "prognostiziert", "glaubt", "schätzt", "geht davon aus", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird", "würde", "könnte" oder "sollte" oder jeweils deren negative oder andere Abweichungen oder vergleichbare Terminologien. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten, Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung der Gesellschaft und sind mit bedeutenden bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht notwendigerweise genaue Angaben darüber, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die hierin enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln oder Ungenauigkeiten zu korrigieren, die nach dem Datum dieser Bekanntmachung offensichtlich werden, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Wir übernehmen keinerlei Haftung in Bezug auf das Erreichen solcher zukunftsgerichteten Aussagen und Annahmen.

Die in Bezug auf das Angebot handelnden Konsortialbanken (die "Joint Global Coordinators") handeln ausschließlich für die Gesellschaft und für niemanden sonst im Zusammenhang mit dem Angebot. Sie werden keine andere Person als ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf das Angebot beraten und sind gegenüber niemandem außer der Gesellschaft dafür verantwortlich, den ihren jeweiligen Kunden gewährten Schutz zu bieten oder Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder eine hierin erwähnte Transaktion, Vereinbarung oder sonstige Angelegenheit zu erteilen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Wandelschuldverschreibungen können die Joint Global Coordinators und jedes ihrer verbundenen Unternehmen einen Teil der Wandelschuldverschreibungen im Angebot übernehmen und/oder Stammaktien als Eigenposition erwerben und in dieser Eigenschaft solche Wandelschuldverschreibungen, Stammaktien und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder ihrer Gruppe oder verwandte Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Darüber hinaus können die Joint Global Coordinators und jedes ihrer verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps, Optionsscheine oder Differenzkontrakte) mit Anlegern eingehen, in deren Zusammenhang die Joint Global Coordinators und jedes ihrer verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Wandelschuldverschreibungen, Stammaktien und/oder andere Wertpapiere oder Derivatepositionen in solchen Wertpapieren erwerben, halten oder veräußern können. Die Joint Global Coordinators und ihre verbundenen Unternehmen beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Anlagen oder Transaktionen offenzulegen, es sei denn, sie sind aufgrund gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Bestimmungen dazu verpflichtet.

Keiner der Joint Global Coordinators noch einer ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, verbundenen Unternehmen, Berater oder Beauftragten übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung oder gibt irgendeine Zusicherung oder Gewährleistung, ausdrücklich oder stillschweigend, hinsichtlich der Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Bekanntmachung (oder darüber, ob Informationen aus der Bekanntmachung weggelassen wurden) oder irgendwelcher anderer Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form und wie auch immer übermittelt oder zur Verfügung gestellt, oder für Verluste, die wie auch immer aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts oder anderweitig im Zusammenhang damit entstehen.

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