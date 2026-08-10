EQS-News: GEA second quarter figures: Double-digit growth in order intake and revenue, with significantly higher profitability

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GEA second quarter figures: Double-digit growth in order intake and revenue, with significantly higher profitability



10.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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Pressemitteilung des Konzerns Zweites Quartal von GEA: Zweistelliges Plus bei Auftragseingang und Umsatz sowie deutlich höhere Profitabilität Düsseldorf, 10. August 2026 Auftragseingang steigt um 14,2 Prozent auf 1.495 Mio. EUR (Q2 2025: 1.309 Mio. EUR); organisches Wachstum von 15,4 Prozent

Umsatz wächst um 10,0 Prozent auf 1.442 Mio. EUR (Q2 2025: 1.312 Mio. EUR); Steigerung auf organischer Basis um 11,0 Prozent

EBITDA vor Restrukturierungsaufwand steigt um 15,6 Prozent auf 251 Mio. EUR (Q2 2025: 217 Mio. EUR); EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand deutlich erhöht auf 17,4 Prozent (Q2 2025: 16,5%)

ROCE weiter verbessert auf 36,8 Prozent (Q2 2025: 35,3 Prozent)

Free Cashflow steigt deutlich auf 151 Mio. EUR und erreicht damit höchsten Q2-Wert seit 2020 (Q2 2025: 38 Mio. EUR); Nettoliquidität erreicht 71 Mio. EUR (Q2 2025: Nettoverschuldung von 60 Mio. EUR)

Guidance für Geschäftsjahr 2026 angehoben: organisches Umsatzwachstum von 6,0 bis 8,0 Prozent (zuvor 5,0 bis 7,0 Prozent), EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand von 17,0 bis 17,4 Prozent (zuvor 16,6 bis 17,2 Prozent) und ROCE zwischen 36,0 bis 40,0 Prozent prognostiziert (zuvor 34,0 bis 38,0) GEA hat im zweiten Quartal 2026 erneut Fortschritte bei der Umsetzung seiner Strategie Mission 30 verzeichnet. Das Unternehmen beschleunigte sein Wachstumstempo deutlich – bei einer zeitgleichen signifikanten Steigerung der Profitabilität. GEA legte bei allen wesentlichen Finanzkennzahlen erneut zu und erhöhte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.



„Unser zweites Quartal war erneut sehr gut. Bei Auftragseingang und Umsatz sind wir zweistellig gewachsen. Dies ging Hand in Hand mit höherer Profitabilität. So etwas schaffen im aktuellen Umfeld nur sehr wenige Maschinenbauer“, sagt CEO Stefan Klebert. „GEA hat exzellente Zukunftsperspektiven. Das unterstreichen wir durch unseren jüngst angehobenen Ausblick, das neue Aktienrückkaufprogramm und unsere mehrfach ausgezeichnete Nachhaltigkeitsagenda.“



Zweistellige Wachstumsraten bei Auftragseingang und Umsatz

Der Auftragseingang erhöhte sich im zweiten Quartal 2026 um 14,2 Prozent auf 1.494,7 Mio. EUR (Q2 2025: 1.309,1 Mio. EUR). Organisch betrug das Wachstum sogar 15,4 Prozent. Starke Treiber des hohen Auftragseingangs waren unter anderem die Kundenindustrien Dairy Farming, Dairy Processing und Food. Der Umsatz stieg gleichzeitig um 10,0 Prozent auf 1.442,5 Mio. EUR (Q2 2025: 1.311,8 Mio. EUR) und legte organisch um 11,0 Prozent zu. Alle vier Divisionen von GEA trugen zu diesem Umsatzwachstum bei. GEA profitierte ebenfalls erneut vom weiteren Wachstum des Servicegeschäfts. Der Serviceumsatz stieg um 8,5 Prozent auf 570,6 Mio. EUR (Q2 2025: 526,0 Mio. EUR) und erreichte einen Anteil von 39,6 Prozent am Konzernumsatz.



Profitabilität, Rentabilität und Liquidität erneut verbessert

Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand stieg um 15,6 Prozent auf 250,6 Mio. EUR (Q2 2025: 216,7 Mio. EUR). Die entsprechende Marge erhöhte sich deutlich auf 17,4 Prozent (Q2 2025: 16,5 Prozent). Das Konzernergebnis erhöhte sich um 13,8 Prozent auf 121,8 Mio. EUR (Q2 2025: 107,0 Mio. EUR). Das Ergebnis je



Zum Stichtag 30. Juni 2026 verfügte GEA über eine Nettoliquidität von 70,9 Mio. EUR nach einer Nettoverschuldung von 59,8 Mio. EUR zum Vorjahresstichtag. Die deutlich verbesserte Finanzposition spiegelt insbesondere den starken Free Cashflow des zweiten Quartals wider. Dieser erhöhte sich deutlich auf 151,1 Mio. EUR nach 38,0 Mio. EUR im Vorjahresquartal und ist der höchste Free Cashflow von GEA für ein zweites Quartal seit 2020.



Das Net Working Capital im Verhältnis zum Umsatz reduzierte sich weiter auf 7,0 Prozent und lag damit am unteren Ende des Zielkorridors von 7,0 bis 9,0 Prozent (30. Juni 2025: 7,8 Prozent). Die Kapitalrendite (ROCE) stieg weiter und erreiche zum Quartalsende einen Wert von 36,8 Prozent (Q2 2025: 35,3 Prozent).



Profitables Wachstum auch auf Halbjahressicht

Im ersten Halbjahr 2026 lag der Auftragseingang mit 2.949,0 Mio. EUR um 8,3 Prozent über dem Vorjahreswert von 2.724,0 Mio. EUR. Der Umsatz stieg um 5,7 Prozent auf 2.715,6 Mio. EUR (H1 2025: 2.570,2 Mio. EUR) und wuchs organisch um 8,2 Prozent. Der Serviceanteil am Umsatz lag bei 40,3 Prozent (H1 2025: 40,9 Prozent).



Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand wurde um 10,0 Prozent auf 456,5 Mio. EUR gesteigert (H1 2025: 415,0 Mio. EUR). Die entsprechende EBITDA-Marge erhöhte sich auf 16,8 Prozent (H1 2025: 16,1 Prozent). Das Konzernergebnis verbesserte sich um 10,0 Prozent auf 221,5 Mio. EUR (H1 2025: 201,4 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand stieg auf 1,43 EUR (H1 2025: 1,32 EUR); das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 1,36 EUR (H1 2025: 1,23 EUR).



Nachhaltigkeitsführerschaft bestätigt in TIME Magazine Ranking

GEA wurde im Ranking „World’s Most Sustainable Companies 2026“ von TIME Magazine und Statista erstmals als nachhaltigstes Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet. Weltweit erreichte GEA mit Platz 17 – unter 750 Finalisten – ebenfalls eine Spitzenplatzierung im Ranking. Die Platzierung bestätigt die schnellen Fortschritte des Unternehmens bei der Umsetzung seiner ambitionierten Klima- und Nachhaltigkeitsziele. GEA hatte zuvor seine Zwischenziele für die Reduktion von Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen ein Jahr vor Plan erreicht.

Neuer Aktienrückkauf unterstreicht Vertrauen in langfristiges Wertsteigerungspotenzial

Anfang August beschloss der Vorstand ein neues Aktienrückkaufprogramm im Gesamtvolumen von bis zu 500 Mio. EUR. Mit diesem Schritt unterstreicht das Management sein Vertrauen in die attraktiven Wachstumsperspektiven des Unternehmens. Die erste Tranche in Höhe von bis zu 250 Mio. EUR startet im August 2026. Das Programm enthält erneut eine ESG-Komponente: Einen Teil der Erträge des Kursvorteils („Outperformance“), der durch den Rückkauf von



Erhöhter Ausblick für Geschäftsjahr 2026

Ende Juli erhöhte GEA seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2026 vor dem Hintergrund der starken operativen Entwicklung. Für das organische Umsatzwachstum erwartet das Unternehmen nun einen Korridor von 6,0 bis 8,0 Prozent (bisher: 5,0 bis 7,0 Prozent). Die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand soll zwischen 17,0 und 17,4 Prozent liegen (bisher: 16,6 bis 17,2 Prozent). Für den ROCE erwartet GEA nun 36,0 bis 40,0 Prozent (bisher: 34,0 bis 38,0 Prozent).

GEA Finanzkennzahlen Q2 und H1 (in Mio. EUR) Q2 20261 Q2 20251 Veränderung

in % H1 2026 H1 2025 Veränderung

in % Ertragslage Auftragseingang 1.494,7 1.309,1 14,2 2.949,0 2.724,0 8,3 Book-to-Bill-Ratio 1,04 1,00 – 1,09 1,06 – Auftragsbestand 3.540,4 3.131,4 13,1 3.540,4 3.131,4 13,1 Umsatz 1.442,5 1.311,8 10,0 2.715,6 2.570,2 5,7 Organisches Umsatzwachstum2 11,0 1,5 956 bp 8,2 1,2 707 bp Umsatzanteil Servicegeschäft in % 39,6 40,1 -54 bp 40,3 40,9 -54 bp EBITDA vor Restrukturierungsaufwand 250,6 216,7 15,6 456,5 415,0 10,0 in % vom Umsatz 17,4 16,5 85 bp 16,8 16,1 66 bp EBITDA 240,6 207,9 15,7 441,1 398,8 10,6 EBITA vor Restrukturierungsaufwand 211,9 179,0 18,4 380,1 342,6 11,0 EBITA 201,9 170,1 18,7 364,7 326,4 11,7 EBIT vor Restrukturierungsaufwand 196,7 162,9 20,8 349,0 312,6 11,7 EBIT 186,7 154,0 21,2 333,7 294,3 13,4 Konzernergebnis 121,8 107,0 13,8 221,5 201,4 10,0 ROCE in % 36,8 35,3 148 bp 36,8 35,3 148 bp Finanzlage Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 185,0 82,4 > 100 60,3 64,6 -6,6 Cashflow aus der Investitionstätigkeit -33,9 -44,4 23,6 -99,5 -75,4 -32,0 Free Cashflow 151,1 38,0 > 100 -39,2 -10,8 < -100 Vermögenslage Net Working Capital (Stichtag) 395,7 422,2 -6,3 395,7 422,2 -6,3 in % vom Umsatz der letzten 12 Monate 7,0 7,8 -76 bp 7,0 7,8 -76 bp Capital Employed (Stichtag)3 2.086,3 1.952,4 6,9 2.086,3 1.952,4 6,9 Eigenkapital 2.503,0 2.233,5 12,1 2.503,0 2.233,5 12,1 Eigenkapitalquote in % 41,2 39,7 147 bp 41,2 39,7 147 bp Nettoliquidität (+)/Nettoverschuldung (-)4 70,9 -59,8 – 70,9 -59,8 – Aktie Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,75 0,66 13,8 1,36 1,23 10,5 Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand (in EUR) 0,79 0,69 15,5 1,43 1,32 8,7 Marktkapitalisierung (in Mrd. EUR; Stichtag)5 9,8 9,7 1,1 9,8 9,7 1,1 Mitarbeiter (FTE; Stichtag) 18.894 18.323 3,1 18.894 18.323 3,1 Gesamtbelegschaft (FTE; Stichtag) 19.804 19.153 3,4 19.804 19.153 3,4



1) Zusatzinformation: nicht Gegenstand der prüferischen Durchsicht.

2) Bereinigt um Portfolio- und Währungsumrechnungseffekte.

3) Seit dem 1. April 2026 werden bestimmte personalbezogene Rückstellungen und Verbindlichkeiten bei der Ermittlung des Capital Employed nicht mehr den operativen Segmenten, sondern dem Segment Sonstige/Konsolidierung zugeordnet. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.

4) Inklusive Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 261,0 Mio. EUR zum 30. Juni 2026 (30. Juni 2025: 213,4 Mio. EUR).

5) XETRA-Schlusskurs per 30. Juni 2026: 60,05 EUR, XETRA-Schlusskurs per 30. Juni 2025: 59,40 EUR.

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Über GEA

GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie .

Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen. So wird beispielsweise jeder zweite Pharmaseparator für essenzielle Gesundheitsprodukte wie Impfstoffe oder neuartige Biopharmazeutika von GEA hergestellt. Im Lebensmittelbereich wird jede vierte Nudelpackung oder jedes dritte Hähnchen-Nugget mit Technologie von GEA verarbeitet.



Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2025 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,5 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: „Engineering for a better world“.



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Über die GEA Foundation



Die GEA Foundation, 2025 von der GEA Group gegründet, unterstützt globale und lokale Projekte in den Bereichen MINT-Bildung, Kinderarmutsbekämpfung, Infrastrukturzugang und Katastrophenhilfe. Im Rahmen ihrer Mission 30-Strategie verpflichtet sich GEA, ein Prozent des jährlichen Konzernergebnisses für den Aufbau resilienter Gemeinschaften zu spenden.



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com/foundation.



Düsseldorf, 10. August 2026GEA hat im zweiten Quartal 2026 erneut Fortschritte bei der Umsetzung seiner Strategie Mission 30 verzeichnet. Das Unternehmen beschleunigte sein Wachstumstempo deutlich – bei einer zeitgleichen signifikanten Steigerung der Profitabilität. GEA legte bei allen wesentlichen Finanzkennzahlen erneut zu und erhöhte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.„Unser zweites Quartal war erneut sehr gut. Bei Auftragseingang und Umsatz sind wir zweistellig gewachsen. Dies ging Hand in Hand mit höherer Profitabilität. So etwas schaffen im aktuellen Umfeld nur sehr wenige Maschinenbauer“, sagt CEO Stefan Klebert. „GEA hat exzellente Zukunftsperspektiven. Das unterstreichen wir durch unseren jüngst angehobenen Ausblick, das neue Aktienrückkaufprogramm und unsere mehrfach ausgezeichnete Nachhaltigkeitsagenda.“Der Auftragseingang erhöhte sich im zweiten Quartal 2026 um 14,2 Prozent auf 1.494,7 Mio. EUR (Q2 2025: 1.309,1 Mio. EUR). Organisch betrug das Wachstum sogar 15,4 Prozent. Starke Treiber des hohen Auftragseingangs waren unter anderem die Kundenindustrien Dairy Farming, Dairy Processing und Food. Der Umsatz stieg gleichzeitig um 10,0 Prozent auf 1.442,5 Mio. EUR (Q2 2025: 1.311,8 Mio. EUR) und legte organisch um 11,0 Prozent zu. Alle vier Divisionen von GEA trugen zu diesem Umsatzwachstum bei. GEA profitierte ebenfalls erneut vom weiteren Wachstum des Servicegeschäfts. Der Serviceumsatz stieg um 8,5 Prozent auf 570,6 Mio. EUR (Q2 2025: 526,0 Mio. EUR) und erreichte einen Anteil von 39,6 Prozent am Konzernumsatz.Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand stieg um 15,6 Prozent auf 250,6 Mio. EUR (Q2 2025: 216,7 Mio. EUR). Die entsprechende Marge erhöhte sich deutlich auf 17,4 Prozent (Q2 2025: 16,5 Prozent). Das Konzernergebnis erhöhte sich um 13,8 Prozent auf 121,8 Mio. EUR (Q2 2025: 107,0 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand stieg auf 0,79 EUR (Q2 2025: 0,69 EUR). Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 0,75 EUR (Q2 2025: 0,66 EUR).Zum Stichtag 30. Juni 2026 verfügte GEA über eine Nettoliquidität von 70,9 Mio. EUR nach einer Nettoverschuldung von 59,8 Mio. EUR zum Vorjahresstichtag. Die deutlich verbesserte Finanzposition spiegelt insbesondere den starken Free Cashflow des zweiten Quartals wider. Dieser erhöhte sich deutlich auf 151,1 Mio. EUR nach 38,0 Mio. EUR im Vorjahresquartal und ist der höchste Free Cashflow von GEA für ein zweites Quartal seit 2020.Das Net Working Capital im Verhältnis zum Umsatz reduzierte sich weiter auf 7,0 Prozent und lag damit am unteren Ende des Zielkorridors von 7,0 bis 9,0 Prozent (30. Juni 2025: 7,8 Prozent). Die Kapitalrendite (ROCE) stieg weiter und erreiche zum Quartalsende einen Wert von 36,8 Prozent (Q2 2025: 35,3 Prozent).Im ersten Halbjahr 2026 lag der Auftragseingang mit 2.949,0 Mio. EUR um 8,3 Prozent über dem Vorjahreswert von 2.724,0 Mio. EUR. Der Umsatz stieg um 5,7 Prozent auf 2.715,6 Mio. EUR (H1 2025: 2.570,2 Mio. EUR) und wuchs organisch um 8,2 Prozent. Der Serviceanteil am Umsatz lag bei 40,3 Prozent (H1 2025: 40,9 Prozent).Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand wurde um 10,0 Prozent auf 456,5 Mio. EUR gesteigert (H1 2025: 415,0 Mio. EUR). Die entsprechende EBITDA-Marge erhöhte sich auf 16,8 Prozent (H1 2025: 16,1 Prozent). Das Konzernergebnis verbesserte sich um 10,0 Prozent auf 221,5 Mio. EUR (H1 2025: 201,4 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand stieg auf 1,43 EUR (H1 2025: 1,32 EUR); das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 1,36 EUR (H1 2025: 1,23 EUR).GEA wurde im Ranking „World’s Most Sustainable Companies 2026“ von TIME Magazine und Statista erstmals als nachhaltigstes Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet. Weltweit erreichte GEA mit Platz 17 – unter 750 Finalisten – ebenfalls eine Spitzenplatzierung im Ranking. Die Platzierung bestätigt die schnellen Fortschritte des Unternehmens bei der Umsetzung seiner ambitionierten Klima- und Nachhaltigkeitsziele. GEA hatte zuvor seine Zwischenziele für die Reduktion von Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen ein Jahr vor Plan erreicht.Anfang August beschloss der Vorstand ein neues Aktienrückkaufprogramm im Gesamtvolumen von bis zu 500 Mio. EUR. Mit diesem Schritt unterstreicht das Management sein Vertrauen in die attraktiven Wachstumsperspektiven des Unternehmens. Die erste Tranche in Höhe von bis zu 250 Mio. EUR startet im August 2026. Das Programm enthält erneut eine ESG-Komponente: Einen Teil der Erträge des Kursvorteils („Outperformance“), der durch den Rückkauf von Aktien unter dem durchschnittlichen Börsenkurs während der Programmlaufzeit erzielt wird, wird an die Deutsche Universitätsstiftung gespendet.Ende Juli erhöhte GEA seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2026 vor dem Hintergrund der starken operativen Entwicklung. Für das organische Umsatzwachstum erwartet das Unternehmen nun einen Korridor von 6,0 bis 8,0 Prozent (bisher: 5,0 bis 7,0 Prozent). Die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand soll zwischen 17,0 und 17,4 Prozent liegen (bisher: 16,6 bis 17,2 Prozent). Für den ROCE erwartet GEA nun 36,0 bis 40,0 Prozent (bisher: 34,0 bis 38,0 Prozent).1) Zusatzinformation: nicht Gegenstand der prüferischen Durchsicht.2) Bereinigt um Portfolio- und Währungsumrechnungseffekte.3) Seit dem 1. April 2026 werden bestimmte personalbezogene Rückstellungen und Verbindlichkeiten bei der Ermittlung des Capital Employed nicht mehr den operativen Segmenten, sondern dem Segment Sonstige/Konsolidierung zugeordnet. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.4) Inklusive Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 261,0 Mio. EUR zum 30. Juni 2026 (30. Juni 2025: 213,4 Mio. EUR).5) XETRA-Schlusskurs per 30. Juni 2026: 60,05 EUR, XETRA-Schlusskurs per 30. Juni 2025: 59,40 EUR.Hinweise an die RedaktionMedia RelationsMatthias Schnettler, Head of Media RelationsUlmenstraße 9940476 DüsseldorfTelefon: +49 162 34 63 734matthias.schnettler@gea.comGEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie .Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen. So wird beispielsweise jeder zweite Pharmaseparator für essenzielle Gesundheitsprodukte wie Impfstoffe oder neuartige Biopharmazeutika von GEA hergestellt. Im Lebensmittelbereich wird jede vierte Nudelpackung oder jedes dritte Hähnchen-Nugget mit Technologie von GEA verarbeitet.Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2025 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,5 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: „Engineering for a better world“.GEA ist im deutschen Dax und im europäischen STOXX® Europe 600 Index notiert und ist darüber hinaus Bestandteil der führenden Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow Jones Best-in-Class World.Mehr Informationen finden Sie unterFalls Sie keine weiteren Presseinformationen mehr von uns erhalten möchten, schreiben Sie bitte eine Mail anÜber die GEA FoundationDie GEA Foundation, 2025 von der GEA Group gegründet, unterstützt globale und lokale Projekte in den Bereichen MINT-Bildung, Kinderarmutsbekämpfung, Infrastrukturzugang und Katastrophenhilfe. Im Rahmen ihrer Mission 30-Strategie verpflichtet sich GEA, ein Prozent des jährlichen Konzernergebnisses für den Aufbau resilienter Gemeinschaften zu spenden.Weitere Informationen finden Sie im Internet unter

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