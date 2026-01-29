EQS-News: Geratherm Medical AG wechselt Börsensegment und wird künftig im Segment Open Market - Basic Board statt SCALE der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

EQS-News: Geratherm Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Geratherm Medical AG wechselt Börsensegment und wird künftig im Segment Open Market - Basic Board statt SCALE der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Geratal, 29.01.2026 – Geratherm Medical AG, (ISIN: DE0005495626)

Der Vorstand und Aufsichtsrat der Geratherm Medical AG haben beschlossen, die Inklusion der Aktien des Unternehmens im Börsensegment SCALE der Frankfurter Wertpapierbörse zum 27.04.2026 zu beenden.

Der Austritt betrifft ausschließlich die Segmentzuordnung.

Die Börsennotierung sowie der Handel der Aktien bleiben unverändert bestehen.

Hintergrund der Entscheidung ist eine regelmäßige Überprüfung der Kosten-Nutzen-Relation der Börsensegmente. Der Vorstand ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die SCALE-Inklusion derzeit keinen zusätzlichen Mehrwert im Verhältnis zu den damit verbundenen Kosten und Verpflichtungen bietet.

Die gesetzlichen Publizitäts- und Transparenzpflichten bleiben unberührt. Das Unternehmen wird seine Kapitalmarktkommunikation weiterhin verlässlich mit seinen Aktionären und Eigentümern fortführen.

Investor Relations

Geratherm Medical AG

Firmensitz: Fahrenheitstraße 1, 99331 Geratal

Registergericht: Amtsgericht Jena, HRB 111272

Vorstand: Dipl.-Kfm. Christian Frick

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gert Frank

Tel. 036205/98 0

E-Mail: info@geratherm.com

www.geratherm.com

Profil:

Geratherm Medical ist ein international ausgerichtetes Medizintechnikunternehmen mit den Geschäftsbereichen Healthcare Diagnostic, Incubator Systems und Respiratory. Unsere Wurzeln liegen in der medizinischen Temperaturmessung. In diesem Bereich bieten wir ein breites Spektrum von Produkten an, die überwiegend Alleinstellungsmerkmale haben. Wir stellen unseren Kunden/Patienten hochwertige Produkte vom Fieberthermometer bis zu MRI-fähige Inkubatoren für Neugeborene zur Verfügung. Das Segment Respiratory entwickelt und vertreibt Produkte zur Lungenfunktionsmessung. Geratherm verfügt über patentrechtlich abgesicherte Basistechnologien in allen wesentlichen Geschäftsbereichen. Wir verstehen uns als forschendes Medizintechnikunternehmen mit klarem Focus auf Produkte der medizinischen Diagnostic zur Generierung von Vitaldaten. Die Geratherm-Aktien sind seit 2000 am Amtlichen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Seit 2022 sind wir Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Kontakt:Christian Frick