WKN DE: 521830 / ISIN: DE0005218309

09.02.2026 17:12:15

EQS-News: Gerichtliche Bestellung von Herrn Holger Schmidt als neues Mitglied des Aufsichtsrats

EQS-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Personalie
Gerichtliche Bestellung von Herrn Holger Schmidt als neues Mitglied des Aufsichtsrats

09.02.2026 / 17:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Langmeil, Februar 2026
Das Amtsgericht Kaiserslautern hat Herrn Holger Schmidt mit Wirkung zum 9. Februar 2026 zum Mitglied des Aufsichtsrats der MOBOTIX AG bestellt. Herr Holger Schmidt ist Managing Partner der CERTINA Group und verantwortlich für die Bereiche Consumer Goods & Services. Er hat seinen Dienst- und Wohnsitz in München und bringt mehr als 25 Jahre Management- und Restrukturierungserfahrung mit.

Herr Tobias Meier hatte mit Wirkung zum 22. Dezember 2025 sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt. Vorstand und Aufsichtsrat bedanken sich bei Herrn Tobias Meier für sein Engagement und wünschen Herrn Holger Schmidt für seine Tätigkeit im Aufsichtsrat viel Erfolg.

Kontakt:
Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com

 

09.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MOBOTIX AG
Kaiserstraße
67722 Langmeil
Deutschland
Telefon: +49 (0)6302-9816-0
Fax: +49 (0)6302-9816-190
E-Mail: ir@mobotix.com
Internet: www.mobotix.com
ISIN: DE0005218309
WKN: 521830
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2273616

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2273616  09.02.2026 CET/CEST

