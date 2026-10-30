EQS-News: Gerresheimer im 3. Quartal 2026 mit Umsatzwachstum und stabilem Adjusted EBITDA

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Gerresheimer im 3. Quartal 2026 mit Umsatzwachstum und stabilem Adjusted EBITDA



30.10.2026 / 07:30 CET/CEST

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Gerresheimer im 3. Quartal 2026 mit Umsatzwachstum und stabilem Adjusted EBITDA

Vorläufiges Ergebnis Q3: Umsatz 605 Mio. EUR; Adjusted EBITDA 103 Mio. EUR

Vorläufiges Ergebnis 9M: Umsatz 1,7 Mrd. EUR, Adjusted EBITDA 272 Mio. EUR

Stärkeres Q4 2026 im Rahmen der Prognose erwartet

Vorbereitungen für Vollzug des PPP-Verkaufs

Düsseldorf, 30. Oktober 2026. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech - und Kosmetikbranche, hat heute vorläufige Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Der Umsatz legte inklusive der sich im Verkaufsprozess befindlichen Business Units im 3. Quartal 2026 mit 605 Mio. EUR um 8 % gegenüber der Vorjahresperiode zu (Q3 2025: 560 Mio. EUR, angepasst). Das Adjusted EBITDA erreichte 103 Mio. EUR (Q3 2025: 106 Mio. EUR, angepasst) und lag damit stabil auf dem Niveau des Vorjahresquartals. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres lag der Umsatz nach vorläufigen Zahlen mit 1,7 Mrd. EUR etwa auf Vorjahresniveau (9M 2025: 1,7 Mrd. EUR, angepasst). Das Adjusted EBITDA blieb mit 272 Mio. EUR (9M 2025: 331 Mio. EUR, angepasst) aufgrund des Abbaus von Lagerbeständen und der schwächeren Performance in den Bereichen Tubular Glass Europa und Moulded Glass hinter der Vorjahresperiode zurück. Mit einer Adjusted EBITDA-Marge von 17,1 % im 3. Quartal 2026 (Q3 2025: 19,0 %, angepasst) erreichte die Adjusted EBITDA-Marge in den ersten neun Monaten insgesamt 15,9 % (9M 2025: 19,4 %, angepasst). Die Umsatzentwicklung im 3. Quartal und den ersten neun Monaten 2026 wurde vor allem durch den Geschäftsbereich Containment & Delivery Systems mit einer höheren Nachfrage nach Drug-Delivery-Devices positiv beeinflusst. Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026 erwartet Gerresheimer im Rahmen der Prognose ein stärkeres Q4 mit weiterer Ergebnisverbesserung. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Centor-Verkaufs treibt Gerresheimer nun den Vollzug des Verkaufs des Primary-Packaging-Plastics-Geschäfts (PPP) voran. Die Vorbereitungen für den Vollzug schreiten gut voran. Daher wird aktuell der Abschluss der Transaktion bereits im ersten Quartal 2027 erwartet.

„Umsatzzuwächse im 3. Quartal 2026, ein stabiles Adjusted EBITDA im Vergleich zum Vorjahresquartal und eine wesentlich verbesserte Finanzlage durch den erfolgreichen Abschluss des Centor-Verkaufs im Oktober zeigen die Fortschritte unserer Transformation“, so Wolf Lehmann, CFO der Gerresheimer AG. „Die nächsten Meilensteine werden der Vollzug des Verkaufs des Primary-Packaging-Plastics-Geschäfts und eine umfassende Refinanzierung sein.“

Containment & Delivery Systems: Drug Delivery Devices treiben Wachstum

Der Geschäftsbereich Containment & Delivery Systems konnte Umsatz und Ergebnis sowohl im 3. Quartal als auch in den ersten neun Monaten 2026 steigern. Nach vorläufigen Zahlen und inklusive der sich im Verkaufsprozess befindlichen Business Units betrug der Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 rund 917 Mio. EUR (9M 2025: 876 Mio. EUR, angepasst), davon trug das 3. Quartal 2026 rund 313 Mio. EUR bei (Q3 2025: 286 Mio. EUR, angepasst). Das Adjusted EBITDA stieg in den ersten neun Monaten 2026 auf 211 Mio. EUR (9M 2025: 194 Mio. EUR, angepasst), das 3. Quartal 2026 steuerte dazu rund 77 Mio. EUR (Q3 2025: 64 Mio. EUR, angepasst) bei. Die Adjusted EBITDA-Marge betrug in den ersten neun Monaten 23,9 % (9M 2025: 22,2 %, angepasst). Die Adjusted-EBITDA-Marge von 24,5 % im 3. Quartal (Q3 2025: 22,3 %) trug wesentlich zu dieser Verbesserung bei. Der Geschäftsbereich profitierte von der steigenden Nachfrage nach Drug-Delivery-Devices. Gerresheimer hatte in den vergangenen Jahren in die Ausweitung der Produktionskapazitäten in diesem Geschäftsbereich investiert. Das Hochlaufen der Produktion führt nun zu steigenden Umsatz- und Ergebnisbeiträgen.

Primary Injectable Solutions: Stabilisierung des Geschäfts in Q3

Der Geschäftsbereich Primary Injectable Solutions erzielte in den ersten neun Monaten 2026 nach vorläufigen Zahlen Umsatzerlöse in Höhe von 335 Mio. EUR (9M 2025: 360 Mio. EUR, angepasst), davon 123 Mio. EUR im 3. Quartal 2026 (Q3 2025: 114 Mio. EUR, angepasst). Das Adjusted EBITDA lag bei 32 Mio. EUR (9M 2025: 69 Mio. EUR, angepasst), davon erwirtschaftete der Geschäftsbereich 15 Mio. EUR im 3. Quartal 2026 (Q3 2025: 19 Mio. EUR, angepasst). Die Adjusted EBITDA-Marge lag in den ersten neun Monaten 2026 aufgrund des deutlich schwächeren 1. Halbjahres insgesamt bei 9,5 % (9M 2025: 19,3 %, angepasst). Auch hier zeigte das 3. Quartal 2026 mit einer Adjusted EBITDA-Marge von 12,5 % (Q3 2025: 16,8 %, angepasst) die Stabilisierung des Geschäfts, auch wenn Umsatz, Ergebnis und die Adjusted EBITDA-Marge in den ersten neun Monaten insgesamt unter der Vorjahresperiode lagen. Im Rahmen des Transformationsprogramms laufen aktuell Maßnahmen zur Verbesserung der Auslastung und Wettbewerbsfähigkeit des Tubular-Glass-Geschäfts.

Moulded Glass: Umsatz in Q3 stabilisiert; Ergebnis durch Abbau von Lagerbeständen beeinflusst

Der Geschäftsbereich Moulded Glass erreichte nach vorläufigen Zahlen in den ersten neun Monaten 2026 Umsatzerlöse in Höhe von 479 Mio. EUR (9M 2025: 492 Mio. EUR, angepasst), davon 169 Mio. EUR im 3. Quartal 2026 (Q3 2025: 165 Mio. EUR, angepasst). Das Adjusted EBITDA betrug 52 Mio. EUR (9M 2025: 91 Mio. EUR, angepasst), davon erzielte der Geschäftsbereich 17 Mio. EUR im 3. Quartal 2026 (Q3 2025: 29 Mio. EUR, angepasst). Die Adjusted EBITDA-Marge betrug in den ersten neun Monaten 2026 insgesamt 10,9 % (9M 2025: 18,6 %, angepasst), wobei die Adjusted EBITDA-Marge im 3. Quartal mit 10,2 % (Q3 2025: 17,4 %, angepasst) unter der Gesamt-Marge lag. In einem schwächeren Marktumfeld erzielte der Geschäftsbereich Moulded Glass geringere Umsätze. Im Rahmen der Cash-Management-Initiativen wurden zudem Lagerbestände abgebaut, was die Kapazitätsauslastung zusätzlich verringerte und sich negativ auf das Adjusted EBITDA auswirkte. Auch in diesem Geschäftsbereich hat Gerresheimer im Rahmen des Transformationsprogramms Maßnahmen zur Performance-Steigerung eingeleitet. So wurde beispielsweise das Moulded-Glass-Werk in Chicago Heights, USA, im September 2026 geschlossen.

Die Quartalsmitteilung Q3 mit den finalen Zahlen des 3. Quartals und den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 wird Gerresheimer voraussichtlich im Dezember 2026 veröffentlichen.



Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an pharmazeutischen Primärverpackungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen, Tablettenbehälter, Injektionsfläschchen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren, Inhalatoren, Ampullen, Karpulen, On-Body Devices sowie digitale Lösungen für die Therapiebegleitung. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und bei der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit . Mit Produktionsstandorten in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro und beschäftigt über 13.000 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

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