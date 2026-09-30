Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
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30.09.2026 09:04:53
EQS-News: Gerresheimer meldet für Q2 2026 Anstieg des Adjusted EBITDA > 50 % gegenüber Vorquartal
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EQS-News: Gerresheimer AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Gerresheimer meldet für Q2 2026 Anstieg des Adjusted EBITDA > 50 % gegenüber Vorquartal
Düsseldorf, 30. September 2026. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat heute vorläufige Ergebnisse für das 2. Quartal 2026 und das 1. Halbjahr 2026 veröffentlicht. Umsatz und Adjusted EBITDA legten im 2. Quartal 2026 gegenüber dem 1. Quartal 2026 deutlich zu, blieben jedoch noch unter den Ergebnissen des Vorjahresquartals. Im 1. Halbjahr 2026 erzielte Gerresheimer nach vorläufigen Zahlen und ohne Anpassungen für die im Verkaufsprozess stehenden Business Units insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 1,10 Mrd. EUR (1. HJ 2025: 1,14 Mrd. EUR, angepasst), davon 578 Mio. EUR im 2. Quartal 2026 (Q2 2025: 614 Mio. EUR, angepasst). Das Adjusted EBITDA erreichte 168 Mio. EUR (1. HJ 2025: 224 Mio. EUR, angepasst), davon trug das 2. Quartal rund 102 Mio. EUR bei (Q2 2025: 126 Mio. EUR, angepasst). Die Adjusted EBITDA-Marge verbesserte sich im 2. Quartal 2026 gegenüber dem 1. Quartal 2026 um 5,0 Prozentpunkte auf 17,6 %. Insgesamt betrug die Adjusted EBITDA Marge im 1. Halbjahr 2026 aufgrund des verhaltenen Auftaktquartals rund 15,3 % (1. HJ 2025: 19,6 %, angepasst). Die Umsatzentwicklung im 1. Halbjahr 2026 wurde vor allem durch den Geschäftsbereich Containment & Delivery Systems mit einer höheren Nachfrage nach Drug Delivery Devices positiv beeinflusst. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet Gerresheimer ein stärkeres zweites Halbjahr mit Ergebnisverbesserung und eine deutlich verbesserte Finanzlage. Der Centor-Verkauf verläuft planmäßig und der Vollzug wird kurzfristig erwartet.
„Das 2. Quartal 2026 ist wie erwartet stärker ausgefallen und liegt im Adjusted EBITDA mehr als 50 % über dem Vorquartal. Unser Transformationsprogramm gto beginnt zu greifen“, erläutert Wolf Lehmann, CFO der Gerresheimer AG. „Wir erwarten zudem kurzfristig den Abschluss des Verkaufs von Centor und der Verkaufsprozess von Primary Packaging Plastics schreitet planmäßig zügig voran. Entlang dieser Meilensteine stellen wir Gerresheimer durch die geplante neue Kapitalstruktur langfristig wieder auf eine absolut solide Basis.“
Containment & Delivery Systems: Drug Delivery Devices treiben Wachstum
Primary Injectable Solutions: Schwächere Nachfrage bei Injektionsfläschchen
Moulded Glass: Geschäft stabilisiert sich im zweiten Quartal 2026
Abschlussarbeiten Verkauf Centor in den finalen Zügen
Quartalsmitteilung Q1 2026: Keine wesentlichen Änderungen zu vorläufigen Zahlen
https://www.gerresheimer.com/investoren/investoren-und-analysten/publikationen/berichte
Den Halbjahresbericht mit den finalen Zahlen des 1. Halbjahres 2026 wird Gerresheimer voraussichtlich Ende November 2026 veröffentlichen.
Kontakt Gerresheimer
30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49-(0)211/61 81-00
|Fax:
|+49-(0)211/61 81-121
|E-Mail:
|gerresheimer.ir@gerresheimer.com
|Internet:
|http://www.gerresheimer.com
|ISIN:
|DE000A0LD6E6
|WKN:
|A0LD6E
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299006GD4UWSYZOKC28
|EQS News ID:
|2407490
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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