Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
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01.10.2026 10:04:53
EQS-News: Gerresheimer schließt Verkauf von Centor erfolgreich ab
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EQS-News: Gerresheimer AG
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Verkauf
Gerresheimer schließt Verkauf von Centor erfolgreich ab
Düsseldorf, 1. Oktober 2026. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat nach der Erfüllung marktüblicher Vollzugsbedingungen den Verkauf der US-Tochter Centor innerhalb von nur zwei Monaten erfolgreich abgeschlossen. Gerresheimer hatte am 29. Juli 2026 endgültige Vereinbarungen mit einer Tochtergesellschaft von Fonds, die von Apax Partners LLP beraten werden („Apax Fonds“), über den Verkauf der Centor US Holding Inc., USA, sowie des globalen Primary Packaging Plastics (PPP) Geschäfts der Gerresheimer abgeschlossen. Der Gesamtkaufpreis für die beiden Business Units basiert auf einem kombinierten Unternehmenswert (Enterprise Value) von rund 1,5 Mrd. EUR, Centor macht davon rund die Hälfte aus. Zu weiteren Vertragsbedingungen hatten die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Mittelzufluss aus dem Vollzug der ersten Transaktion wird Gerresheimer zum Schuldenabbau nutzen. Der Vollzug des Verkaufs des Primary Packaging Plastics Geschäfts wird im 1. Halbjahr 2027 erwartet.
„Mit dem erfolgreichen Vollzug des Centor-Verkaufs haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Der Mittelzufluss stärkt unsere Finanzposition und unterstützt den weiteren Abbau unserer Verschuldung. Parallel zu den Verkäufen stellen wir Gerresheimer durch die geplante neue Kapitalstruktur langfristig wieder auf eine absolut solide Basis“, erläutert Wolf Lehmann, CFO der Gerresheimer AG.
„Besonders erfreulich ist, dass wir den Verkauf von Centor innerhalb von nur zwei Monaten abschließen konnten“, fügt Achim Schalk, Mitglied des Vorstands hinzu. „Unser voller Fokus liegt nun auf der Ausgliederung des Primary Packaging Plastics Geschäfts, um auch diese Transaktion schnellstmöglich erfolgreich abzuschließen und den Portfolio-Umbau von Gerresheimer wie vorgesehen umzusetzen. Die neue Gerresheimer wird noch stärker auf hochwertige Primärverpackungen und Drug-Delivery-Systeme fokussiert sein. Diese beiden Geschäftsfelder zeichnen sich durch attraktive Wachstumsperspektiven, hohe regulatorische Eintrittsbarrieren und langfristige Kundenbeziehungen aus.“
Über Gerresheimer
Kontakt Gerresheimer
01.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49-(0)211/61 81-00
|Fax:
|+49-(0)211/61 81-121
|E-Mail:
|gerresheimer.ir@gerresheimer.com
|Internet:
|http://www.gerresheimer.com
|ISIN:
|DE000A0LD6E6
|WKN:
|A0LD6E
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299006GD4UWSYZOKC28
|EQS News ID:
|2408674
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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