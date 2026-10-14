EQS-News: Gerresheimer steigert EcoVadis-Ratingergebnis und wird erneut mit Gold ausgezeichnet

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Gerresheimer steigert EcoVadis-Ratingergebnis und wird erneut mit Gold ausgezeichnet



14.10.2026 / 10:00 CET/CEST

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Gerresheimer steigert EcoVadis-Ratingergebnis und wird erneut mit Gold ausgezeichnet Gerresheimer unter den Top 5 % aller bewerteten Unternehmen

Gesamtergebnis auf 82 von 100 Punkten gesteigert

Top 1 % im Bereich nachhaltige Beschaffung Düsseldorf, 14. Oktober 2026. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech - und Kosmetikbranche, ist vom Nachhaltigkeits-Ratinganbieter EcoVadis erneut mit Gold ausgezeichnet worden. EcoVadis bewertet die Managementsysteme von Unternehmen weltweit in den Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Mehr als 175.000 Unternehmen lassen sich jährlich durch EcoVadis bewerten. Im aktuellen Rating konnte Gerresheimer die Punktzahl von 78 (2025) auf 82 von 100 Punkten steigern. Damit gehört Gerresheimer zu den besten 5 % aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen sowie zu den besten 2 % der Branche. Mit dem Rating-Ergebnis unterstreicht Gerresheimer seine Fortschritte bei der konsequenten Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsziele.



„Mit dem verbesserten EcoVadis-Ratingergebnis und unserem ersten freiwilligen Bericht in Anlehnung an die CSRD machen wir unsere Nachhaltigkeitsleistung messbar und für unsere Kunden transparent“, erklärt Wolf Lehmann, CFO der Gerresheimer AG. „Auch künftig bleibt es unser Ansporn, unsere ambitionierten Nachhaltigkeitsziele konsequent weiterzuverfolgen.“



Gerresheimer unter den Top 2 % der Branche

Seit 2011 nutzt Gerresheimer EcoVadis, um sein Nachhaltigkeitsmanagement in den vier verschiedenen Dimensionen von unabhängiger Stelle bewerten zu lassen. 2022 erreichte Gerresheimer mit 68 von 100 Punkten erstmals den Gold-Status und baute die Gesamtbewertung in den folgenden Jahren weiter aus. Auch 2026 konnte das Unternehmen erneut die Punktzahl auf jetzt 82 von 100 Punkten steigern. Gerresheimer gehört damit zu den besten 5 % aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen und zu den besten 2 % der Branche. Besonders stark zeigt sich Gerresheimer im Bereich nachhaltige Beschaffung. Hier zählt Gerresheimer zu den besten 1 % der Branche und unterstreicht damit die Bedeutung verantwortungsvoller Lieferketten für die eigene Nachhaltigkeitsperformance.



International anerkanntes Nachhaltigkeitsrating

Der umfangreiche Corporate Social Responsibility (CSR) Bewertungskatalog von EcoVadis basiert auf international anerkannten Standards wie UN Global Compact, den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), den Standards der Global Reporting Initiative (GRI), der Norm ISO 26000, den CERES-Grundsätzen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Das EcoVadis Rating deckt damit eine breite Palette an Informationen zur Leistung von Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltiger Beschaffung ab und berücksichtigt dabei branchenspezifische Besonderheiten.



Ambitionierte Nachhaltigkeitsziele

Gerresheimer hat sich ambitionierte Ziele gesetzt, um in den Bereichen Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, verantwortungsvolle Lieferketten und soziale Verantwortung messbare Fortschritte zu erzielen. Mit klaren Leistungskennzahlen, transparenter Berichterstattung sowie unabhängigen Ratings stellt Gerresheimer sicher, dass Fortschritte nachvollziehbar dokumentiert und mit internationalen Benchmarks vergleichbar sind.



Gerresheimer hat für das Geschäftsjahr 2025 erstmals auf freiwilliger Basis einen testierten, nichtfinanziellen Konzernbericht in Anlehnung an die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vorgelegt. Damit hat das Unternehmen die Struktur seiner Nachhaltigkeitsberichterstattung deutlich weiterentwickelt. Den Bericht gibt es hier zum Download.



Darüber hinaus legt Gerresheimer jährlich relevante Daten auf der EcoVadis-Plattform sowie im Rahmen des CDP-Ratings offen. Zusätzlich bewerten MSCI, Sustainalytics und ISS die Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens. Eine Übersicht der externen Nachhaltigkeitsbewertungen von Gerresheimer gibt es hier.



Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an pharmazeutischen Primärverpackungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen, Tablettenbehälter, Injektionsfläschchen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren, Inhalatoren, Ampullen, Karpulen, On-Body Devices sowie digitale Lösungen für die Therapiebegleitung. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und bei der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit. Mit Produktionsstandorten in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro und beschäftigt über 13.000 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

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