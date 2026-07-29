Gerresheimer Aktie
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29.07.2026 04:56:04
EQS-News: Gerresheimer veräußert Centor und das globale Primary Packaging Plastics Geschäft an Apax Fonds
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EQS-News: Gerresheimer AG
/ Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung
Gerresheimer veräußert Centor und das globale Primary Packaging Plastics Geschäft an Apax Fonds
Düsseldorf, 29. Juli 2026. Die Gerresheimer Glass Inc., USA, die Gerresheimer Glas GmbH, die Gerresheimer Group GmbH und die Gerresheimer AG ("Gerresheimer"), haben heute endgültige Vereinbarungen mit einer Tochtergesellschaft von Fonds, die von Apax Partners LLP beraten werden („Apax Fonds“), über den Verkauf der Centor US Holding Inc., USA, sowie des globalen Primary Packaging Plastics (PPP) Geschäfts der Gerresheimer abgeschlossen. Der Gesamtkaufpreis für die beiden Business Units basiert auf einem kombinierten Unternehmenswert (Enterprise Value) von rund 1,5 Mrd. EUR. Zu weiteren Vertragsbedingungen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktionen stehen unter Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen und Genehmigungen und werden unabhängig voneinander vollzogen. Der Abschluss des Centor-Verkaufs wird bis Ende des Geschäftsjahres 2026 erwartet, der Abschluss des Verkaufs des globalen Primary Packaging Plastics Geschäfts voraussichtlich im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2027. Gerresheimer wird die erwarteten Mittelzuflüsse nutzen, um die Kapital- und Finanzierungsstruktur signifikant zu optimieren und den Verschuldungsgrad erheblich zu reduzieren.
„Mit dieser Transaktion gewinnen wir unternehmerische Handlungsspielräume zurück“, erläutert Uwe Röhrhoff, CEO der Gerresheimer AG. „Gleichzeitig fokussieren wir unser Geschäft als einer der weltweit führenden Partner der Pharma- und Biotechbranche noch stärker auf hochwertige Drug Delivery Devices, Medizinprodukte und Primärverpackungen für injizierbare Arzneimittel.“
„Centor und Primary Packaging Plastics sind Marktführer im Bereich Verpackungssysteme für verschreibungspflichtige Medikamente und Primärverpackungen für Arzneimittel, basierend auf einer jahrzehntelangen Reputation für Qualität und Zuverlässigkeit. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung mit Ausgliederungen und werden gemeinsam mit unserem Bereich „Operational Excellence“ eng mit dem Management zusammenarbeiten, um ein starkes, eigenständiges Unternehmen aufzubauen, das für langfristiges Wachstum aufgestellt ist“, sagt Anders Meyerhoff, Partner bei Apax.
„Health-Care-Verpackungen spielen eine entscheidende Rolle für die Patientensicherheit. Die Produkte von Centor und Primary Packaging Plastics werden eingesetzt, um jeden Tag Millionen von Patienten sicher mit Medikamenten zu versorgen. Als unabhängiges Unternehmen, das von den Apax-Fonds unterstützt wird, wird das Geschäft über das Kapital verfügen, um in Kapazitäten, Innovation und die Expansion in den USA zu investieren, aufbauend auf seiner globalen Führungsposition im Bereich Healthcare-Verpackungen,“ fügt Mehmet Tar, Principal bei Apax hinzu.
16 Produktionsstandorte in neun Ländern
Die Apax Fonds erwerben das Geschäft mit Verpackungssystemen für die Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente in den USA und das globale Geschäft für Primärverpackungen aus Kunststoff — das entspricht einem kombinierten Unternehmenswert von rund 1,5 Mrd. EUR. Zusätzlich zu dem Centor-Werk in den USA umfasst die Transaktion insgesamt 15 Produktionsstandorte für Primärverpackungen aus Kunststoff in neun Ländern. Die beiden Business Units haben 2025 mit insgesamt rund 2.400 Mitarbeitenden einen kombinierten Umsatz von rund 570 Mio. EUR erwirtschaftet.
Signifikante Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur
„Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein zur Optimierung unserer Kapital- und Finanzierungsstruktur mit einem signifikant geringerem Verschuldungsgrad“, so Wolf Lehmann, CFO der Gerresheimer AG. „Wir werden mit den erwarteten Mittelzuflüssen unsere Entschuldung vorantreiben. Zusammen mit der geplanten umfassenden Refinanzierung wird das unsere Zinskosten deutlich senken und zu einer nachhaltigen Kapitalstruktur führen. Die weitere Umsetzung unseres Transformationsprogramms wird sich darüber hinaus positiv auf unseren operativen und Free Cashflow auswirken.“
Abschluss des Centor-Verkaufs noch in diesem Geschäftsjahr
Morgan Stanley & Co. International plc ist der Lead Financial Advisor von Gerresheimer. Commerzbank unterstützt ebenso als Financial Advisor und hat die Fairness Opinions erstellt. Latham & Watkins ist der Legal Counsel von Gerresheimer.
Über Apax
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29.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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