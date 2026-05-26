CHAPTERS Group Aktie
WKN: 661830 / ISIN: DE0006618309
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26.05.2026 15:13:04
EQS-News: Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht
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EQS-News: CHAPTERS Group AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht
Die CHAPTERS Group AG hat heute ihre Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht.
Der gesamte Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 ist unter der nachfolgenden Internetadresse abrufbar:
26.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CHAPTERS Group AG
|Falkenried 29
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 40 / 20 95 02 69
|Fax:
|+ 49 (0) 40 / 20 96 87 92
|E-Mail:
|ir@chaptersgroup.com
|Internet:
|www.chaptersgroup.com
|ISIN:
|DE0006618309, DE000A254TL0
|WKN:
|661830, A254TL
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2333422
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2333422 26.05.2026 CET/CEST
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