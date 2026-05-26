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26.05.2026 15:13:04

EQS-News: Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Jahresbericht
Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht

26.05.2026 / 15:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die CHAPTERS Group AG hat heute ihre Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht.

Der gesamte Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 ist unter der nachfolgenden Internetadresse abrufbar:

Geschäftsbericht 2025


26.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CHAPTERS Group AG
Falkenried 29
20251 Hamburg
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 40 / 20 95 02 69
Fax: + 49 (0) 40 / 20 96 87 92
E-Mail: ir@chaptersgroup.com
Internet: www.chaptersgroup.com
ISIN: DE0006618309, DE000A254TL0
WKN: 661830, A254TL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2333422

 
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2333422  26.05.2026 CET/CEST

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