LIBERO football finance Aktie
WKN DE: A161N2 / ISIN: DE000A161N22
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17.03.2026 11:09:24
EQS-News: Geschäftsbetrieb erfolgreich angelaufen – erste Umsätze erzielt
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EQS-News: LIBERO football finance AG
/ Schlagwort(e): Umsatzentwicklung
CORPORATE NEWS | LIBERO football finance AG
Frankfurt am Main, 17.03.2026 / 11:00 CET/CEST
Geschäftsbetrieb erfolgreich angelaufen – erste Umsätze erzielt
Die LIBERO football finance AG informiert über die erfolgreiche Aufnahme des Geschäftsbetriebes.
Die LIBERO football finance AG hat im Rahmen des SPOBIS Kongresses am 04. und 05. Februar in Hamburg erstmals einer breiten Öffentlichkeit die LIBERO Exchange Plattform vorgestellt und damit den Startschuss zur aktiven Vermarktung der Plattform gegeben. Im Nachgang zum Kongress ist der Geschäftsbetrieb der LIBERO wie geplant angelaufen. In den ersten drei Wochen nach dem Vermarktungsauftakt wurden Umsatzerlöse von rund 50 TEUR erzielt. Neben Fußballvereinen aus dem deutschsprachigen Raum bestehen inzwischen auch aktive Geschäftskontakte zu Vereinen in Belgien, Frankreich, Kroatien, Polen, Portugal, Rumänien und Spanien. Mit Hilfe des LIBERO Netzwerkes werden die Kontakte und das Geschäftsvolumen in den nächsten Monaten weiter aktiv ausgebaut werden.
Die LIBERO Exchange ist eine Plattform zur Vermittlung von jeglichen Finanzierungsanfragen, die ein Fußballclub hat. Auf der Finanzierungseite konnte Libero neben Banken auch Kreditfonds als Geldgeber gewinnen. Zwei innovative Finanzierungsbeispiele von Fonds befinden sich mit der Kaderfinanzierung und einer permanenten Kreditlinie für Clubs auf der LIBERO Homepage mit einem Kurzsteckbrief. Die LIBERO Exchange bietet zusammengefasst folgende Vorteile:
Neben Finanzierungsthemen können Fußballvereine auch sämtliche sonstigen Dienstleistungsanfragen auf der LIBERO Exchange platzieren.
Der Vorstandsvorsitzende der LIBERO football finance AG, Dr. Dirk Rogowski, kommentiert: „Wir sind mit dem Anlauf unseres Geschäftsbetriebes sehr zufrieden. Die ersten Umsatzerlöse von rund 50 TEUR innerhalb von nur drei Wochen nach dem Vermarktungsstart zeigen, dass unsere LIBERO Exchange Plattform einen echten Nerv im Markt trifft. Besonders freut uns, dass wir neben Vereinen aus dem deutschsprachigen Raum bereits jetzt aktive Geschäftskontakte in sieben weitere europäische Länder aufbauen konnten. Das bestätigt nach unserer Einschätzung das internationale Potenzial unserer Plattform. Mit der Kombination aus Anbietervielfalt und innovativen Finanzierungslösungen wie der Kaderfinanzierung und permanenten Kreditlinien bieten wir den Clubs einen echten Mehrwert. Wir werden unser Netzwerk in den kommenden Monaten konsequent weiter ausbauen und sind zuversichtlich, dass sich die LIBERO Exchange als zentrale Finanzierungsplattform im europäischen Fußball etablieren wird."
Kontakt:
Dr. Dirk Rogowski, Vorstand, dr@lff.ag
Über die LIBERO football finance AG
Die im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte
Disclaimer
Kontakt:
Dr. Dirk Rogowski
dr@Libero-football-finance.com
17.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LIBERO football finance AG
|Taunusanlage 9-10
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|info@libero-football-finance.com
|Internet:
|www.libero-football-finance.com
|ISIN:
|DE000A161N22
|WKN:
|A161N2
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2292780
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2292780 17.03.2026 CET/CEST
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