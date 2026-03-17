EQS-News: Geschäftsbetrieb erfolgreich angelaufen – erste Umsätze erzielt

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Geschäftsbetrieb erfolgreich angelaufen – erste Umsätze erzielt



17.03.2026 / 11:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS | LIBERO football finance AG

Frankfurt am Main, 17.03.2026 / 11:00 CET/CEST

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Geschäftsbetrieb erfolgreich angelaufen – erste Umsätze erzielt

Die LIBERO football finance AG informiert über die erfolgreiche Aufnahme des Geschäftsbetriebes.

Die LIBERO football finance AG hat im Rahmen des SPOBIS Kongresses am 04. und 05. Februar in Hamburg erstmals einer breiten Öffentlichkeit die LIBERO Exchange Plattform vorgestellt und damit den Startschuss zur aktiven Vermarktung der Plattform gegeben. Im Nachgang zum Kongress ist der Geschäftsbetrieb der LIBERO wie geplant angelaufen. In den ersten drei Wochen nach dem Vermarktungsauftakt wurden Umsatzerlöse von rund 50 TEUR erzielt. Neben Fußballvereinen aus dem deutschsprachigen Raum bestehen inzwischen auch aktive Geschäftskontakte zu Vereinen in Belgien, Frankreich, Kroatien, Polen, Portugal, Rumänien und Spanien. Mit Hilfe des LIBERO Netzwerkes werden die Kontakte und das Geschäftsvolumen in den nächsten Monaten weiter aktiv ausgebaut werden.

Die LIBERO Exchange ist eine Plattform zur Vermittlung von jeglichen Finanzierungsanfragen, die ein Fußballclub hat. Auf der Finanzierungseite konnte Libero neben Banken auch Kreditfonds als Geldgeber gewinnen. Zwei innovative Finanzierungsbeispiele von Fonds befinden sich mit der Kaderfinanzierung und einer permanenten Kreditlinie für Clubs auf der LIBERO Homepage mit einem Kurzsteckbrief. Die LIBERO Exchange bietet zusammengefasst folgende Vorteile:

Anbietervielfalt senkt die Kosten für die Vereine

Lösung für das Problem der Großkreditgrenze

Einfache Bildung von Finanzierungskonsortien

Kurzfristige, qualitative Einschätzung aus dem LIBERO Netzwerk

Schnelle Entscheidungen durch neue Finanzierungsanbieter

Systematische Datenbereitstellung für die Finanzierer

Einheitliches Rating für Fußballvereine (in Arbeit)

Neben Finanzierungsthemen können Fußballvereine auch sämtliche sonstigen Dienstleistungsanfragen auf der LIBERO Exchange platzieren.

Der Vorstandsvorsitzende der LIBERO football finance AG, Dr. Dirk Rogowski, kommentiert: „Wir sind mit dem Anlauf unseres Geschäftsbetriebes sehr zufrieden. Die ersten Umsatzerlöse von rund 50 TEUR innerhalb von nur drei Wochen nach dem Vermarktungsstart zeigen, dass unsere LIBERO Exchange Plattform einen echten Nerv im Markt trifft. Besonders freut uns, dass wir neben Vereinen aus dem deutschsprachigen Raum bereits jetzt aktive Geschäftskontakte in sieben weitere europäische Länder aufbauen konnten. Das bestätigt nach unserer Einschätzung das internationale Potenzial unserer Plattform. Mit der Kombination aus Anbietervielfalt und innovativen Finanzierungslösungen wie der Kaderfinanzierung und permanenten Kreditlinien bieten wir den Clubs einen echten Mehrwert. Wir werden unser Netzwerk in den kommenden Monaten konsequent weiter ausbauen und sind zuversichtlich, dass sich die LIBERO Exchange als zentrale Finanzierungsplattform im europäischen Fußball etablieren wird."

Kontakt:

Dr. Dirk Rogowski, Vorstand, dr@lff.ag

Über die LIBERO football finance AG

Die im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte

LIBERO football finance AG (ISIN: DE000A161N22) hat sich auf die ganzheitliche Betreuung von Fußballvereinen in allen Finanzierungs- und Rentabilita¨tsfragen spezialisiert und bietet umfassende Beratungsleistungen rund um alle wirtschaftlichen Belange von Profifußballvereinen.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der LIBERO, erwartete Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung der LIBERO sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungskosten und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind unter anderem die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die LIBERO einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement , Risiken aufgrund gesetzlicher Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die LIBERO ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

Kontakt:Dr. Dirk Rogowskidr@Libero-football-finance.com