EQS-News: Geschäftsjahr 2025: ElringKlinger steigert Profitabilität und treibt Transformation voran

EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Geschäftsjahr 2025: ElringKlinger steigert Profitabilität und treibt Transformation voran



26.03.2026 / 07:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG Geschäftsjahr 2025: ElringKlinger steigert Profitabilität und treibt Transformation voran Konzernumsatz bei 1,641 Mrd. EUR (2024: 1,803 Mrd. EUR, Referenzniveau [1] 2024: 1,643 Mrd. EUR), organisch um 2,3 % gewachsen

[1] Bereinigte EBIT-Marge auf 5,4 % (2024: 4,9 %) gestiegen, bereinigtes EBIT bei 88,6 Mio. EUR (2024: 87,6 Mio. EUR), operativer Free Cashflow im Gesamtjahr bei 33,1 Mio. EUR (2024: 58,4 Mio. EUR), Nettofinanzverbindlichkeiten trotz hoher Investitionen in den Hoch lauf von Großserienaufträgen weiter auf niedrigem Niveau

Kontinuität in der Dividende: Ausschüttung von 0,15 EUR je Aktie vorgeschlagen

Ausblick für 2026: leichtes organisches Umsatzwachstum, bereinigte EBIT-Marge von rund 6 bis 7 %, operativer Free Cashflow leicht positiv, weiter niedriges Netto verschuldungsniveau

CEO Thomas Jessulat: „Wir sind in der Umsetzung unserer Transformationsstrategie SHAPE30 weiter voll auf Kurs, das zeigen auch die Geschäftszahlen für 2025. Vor uns liegen jetzt die weiteren Schritte der Transformation. Denn wir haben unser Ziel fest im Fokus, die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns weiter zu stärken.“ Dettingen/Erms (Deutschland), 26. März 2026 +++ Mit dem Geschäftsbericht 2025 hat die ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023/WKN 785602) ihre finalen, geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Im vergangenen Jahr erzielte der Konzern Umsatzerlöse in Höhe von 1.640,9 Mio. EUR, was auf den ersten Blick mit 162,2 Mio. EUR erkennbar unter dem Vorjahresniveau (2024: 1.803,1 Mio. EUR) liegt. Zu berücksichtigen sind jedoch neben negativen Wechselkurseinflüssen in Höhe von 40,4 Mio. EUR auch M&A-Effekte in Höhe von 159,7 Mio. EUR, die aus der Veräußerung der beiden Konzerngesellschaften in der Schweiz und in den USA 2024 sowie einer britischen Tochtergesellschaft mit Wirkung zum 30. November 2025 resultieren. Unter Einbeziehung dieser Effekte erzielte ElringKlinger im abgelaufenen Geschäftsjahr ein organisches Umsatzwachstum von 37,9 Mio. EUR oder 2,3 %. In der Jahresprognose war der Konzern für den organischen Umsatz vom Vorjahresniveau ausgegangen. Auch bei weiteren wesentlichen Kennzahlen hat der Konzern seine Jahresziele erreicht oder leicht übertroffen: Die bereinigte EBIT-Marge bewegte sich mit 5,4 % (2024: 4,9 %) am oberen Rand des erwarteten Zielwerts, der operative Free Cashflow in Höhe von 33,1 Mio. EUR (2024: 58,4 Mio. EUR) lag mit 2,0 % des Konzernumsatzes (2024: 3,2 %) in der Mitte des angestrebten Zielspektrums und die Nettoverschuldungsquote erreichte mit 2,0 (2024: 1,7) genau den Prognosewert. Zieht man das um Sondereffekte bereinigte EBITDA heran, ergibt sich mit 1,6 (2024: 1,2) ein noch niedrigerer Wert. Der Vorstandsvorsitzende der ElringKlinger AG, Thomas Jessulat, kommentierte: „Wir sind in der Umsetzung unserer Transformationsstrategie SHAPE30 weiter voll auf Kurs, das zeigen auch die Geschäftszahlen für das Jahr 2025. Beim organischen Umsatz lagen wir leicht über dem Vorjahr und die Marge erreichte den oberen Rand unserer Prognose. Beim operativen Free Cashflow und der Nettoverschuldung haben wir unsere Erwartungen genau getroffen. Angesichts des herausfordernden Umfelds ist das ein erfolgreicher Jahresabschluss. Vor uns liegen jetzt die weiteren Schritte der Transformation. Mit dem Hochlauf der volumenstarken Serienaufträge in der Elektromobilität wollen wir unsere Profitabilität weiter steigern und nachhaltig positiven Cashflow generieren. Denn wir haben unser Ziel fest im Blick, die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns weiter zu stärken.“ Geschäftsbereich E-Mobility mit weiterem Umsatzwachstum Im Segment Erstausrüstung wies der Geschäftsbereich E-Mobility, der die Batterie- und Brennstoffzellentechnologie umfasst, den stärksten Umsatzzuwachs auf. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 41,6 Mio. EUR oder 40,8 % auf 144 Mio. EUR (2024: 102 Mio. EUR). Wesentlicher Treiber war der weitere Hochlauf des ersten volumenstarken Serienauftrags für einen globalen Batteriehersteller. Insgesamt hatte das Segment Erstausrüstung aufgrund der Stilllegungen von vier Standorten in Deutschland und Nordamerika sowie der Veräußerungen der Konzerngesellschaften in der Schweiz, den USA und Großbritannien einen Umsatzrückgang von 218 Mio. EUR auf 1.117 Mio. EUR (2024: 1.335 Mio. EUR) zu verzeichnen. Das Segment Ersatzteile setzte seine Wachstumsstrategie erfolgreich fort und erzielte erneut einen Umsatzanstieg. Die Umsatzerlöse legten um 41,9 Mio. EUR oder 12,5 % auf 378,2 Mio. EUR (2024: 336,3 Mio. EUR) zu. Eine ähnliche Dynamik verzeichnete das Segment Kunststofftechnik, das den Umsatz durch seinen gezielt optimierten Produktmix um 14,5 Mio. EUR oder 11,2 % auf 144,5 Mio. EUR (2024: 130,0 Mio. EUR) steigern konnte. Die Nachfrage nach qualitativ und technologisch anspruchsvollen Kunststoffkomponenten legte überproportional zu. Weitere Schritte in der Transformation umgesetzt Mit seiner Transformationsstrategie SHAPE30 greift ElringKlinger den tiefgreifenden Wandel in der Automobilindustrie auf und schärft sein Konzernprofil, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig aufgestellt zu sein. Nachdem 2024 bereits zwei Konzerngesellschaften veräußert worden waren, hat der Konzern im Berichtsjahr die Stilllegung für insgesamt vier weitere Standorte in Deutschland und in Nordamerika eingeleitet oder vollendet. Darüber hinaus konzentriert der Konzern seine Aktivitäten stärker auf profitable und wettbewerbsstarke Geschäftsfelder. Im Rahmen dieser Fokussierung hat ElringKlinger mit Wirkung zum 30. November 2025 auch seine Konzerngesellschaft hofer powertrain products UK Ltd. im britischen Solihull veräußert. Vor dem Hintergrund der voranschreitenden Transformation hat ElringKlinger 2025 zudem mit STREAMLINE ein Programm zur globalen Reduzierung der Personalkosten implementiert. Vor allem im Zuge von STREAMLINE und SHAPE30 resultierten im Jahr 2025 Sondereffekte in Höhe von 69,3 Mio. EUR, die das Ergebnis beeinträchtigten. Diesen Aufwendungen stehen erwartete strukturelle Einsparungen von 50 Mio. EUR gegenüber, deren erste positive Effekte bereits 2026 sichtbar werden. 2027 werden die Einsparungen vollends wirksam. Sie werden maßgeblich dazu beitragen, im Einklang mit dem mittelfristigen Ausblick die Profitabilität des Konzerns insbesondere im OE-Segment zu verbessern und nachhaltig Cashflow zu erzielen. Bereinigte EBIT-Marge am oberen Rand des Zielspektrums In dem weiterhin herausfordernden Umfeld erzielte der Konzern ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 140,8 Mio. EUR (2024: 144,0 Mio. EUR), welches sich nur leicht unter Vorjahresniveau bewegte. Ohne die transformationsbedingten Sondereffekte belief sich das bereinigte EBITDA auf 178,3 Mio. EUR (2024: 197,1 Mio. EUR). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) summierte sich auf 88,6 Mio. EUR (2024: 87,6 Mio. EUR), was einer bereinigten EBIT-Marge von 5,4 % (2024: 4,9 %) entspricht. Durch die Sondereffekte aus den SHAPE30- und den STREAMLINE-Maßnahmen in Höhe von 69,3 Mio. EUR (2024: 237,6 Mio. EUR) resultierte ein berichtetes EBIT von 19,3 Mio. EUR (2024: -150,0 Mio. EUR). Nach Abzug des Finanzergebnisses, der Steuern und der Minderheitenanteile ergab sich für das Berichtsjahr ein Periodenergebnis von minus 6,1 Mio. EUR (2024: -137,8 Mio. EUR). Kontinuität in der Ausschüttung: Dividendenvorschlag von 0,15 EUR je Aktie Auf Basis des Periodenergebnisses errechnet sich ein berichtetes Ergebnis je Aktie von minus 0,10 EUR (2024: -2,18 EUR) je Aktie. Berücksichtigt man auch hier zur Veranschaulichung der operativen Ertragskraft die Sondereffekte, belief sich das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 0,88 EUR (2024: 0,70 EUR). Angesichts dieser positiven Entwicklung und der erwarteten Profitabilitätsverbesserung in den kommenden Jahren schlägt der Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der kommenden Hauptversammlung vor, eine konstante Dividende von 0,15 EUR (2024: 0,15 EUR) je Aktie auszuzahlen. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, die kommende Hauptversammlung am 12. Mai 2026 in virtueller Form durchzuführen. Operativer Free Cashflow, Nettoverschuldung und Net Working Capital auf Jahreszielniveau Im Berichtsjahr hat ElringKlinger sein Nettoumlaufvermögen, das Net Working Capital, weiter optimiert und mit einer Quote von 17,6 % (2024: 19,2 %) des Konzernumsatzes das Jahresziel von „unter 25 %“ voll erreicht. Auch infolgedessen hat der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr nach einem starken vierten Quartal einen operativen Free Cashflow von 33,1 Mio. EUR (2024: 58,4 Mio. EUR) erzielt, was einer Quote von 2,0 % (2024: 3,2 %) des Konzernumsatzes entspricht. Dieser Wert trug auch dazu bei, dass die Nettofinanzverbindlichkeiten trotz hoher Investitionen für den Hochlauf weiterer Großserienaufträge auf einem niedrigen Niveau gehalten werden konnten. Der Konzern erzielte eine Nettoverschuldungsquote, d.h. Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA, von 2,0 (2024: 1,7). Zieht man das bereinigte EBITDA heran, beläuft sich der Wert auf 1,6 (2024: 1,2). Ausblick 2026: organisch leichtes Umsatzwachstum, weitere Verbesserung der bereinigten EBIT-Marge Die geo- und handelspolitischen Rahmenbedingungen bleiben weiterhin herausfordernd. Die Abkehr von einer multipolaren, regelbasierten Weltordnung, die zunehmenden Konflikte und Kriege in Krisenherden sowie der Einsatz von Zöllen als politisches Instrument haben den Grad an Unsicherheit und Volatilität weiter erhöht. Zuletzt ist der Iran-Konflikt eskaliert. Die Folgen für die Entwicklung der Energiepreise und die Sicherstellung der Lieferketten sind ebenso schwierig vorherzusagen wie die Auswirkungen auf die weltwirtschaftliche Lage, insbesondere in global aufgestellten Branchen wie der Automobilindustrie. Vor diesem Hintergrund erwartet ElringKlinger für das laufende Geschäftsjahr, den Umsatz organisch, d.h. unter Berücksichtigung von Währungs- und M&A-Effekten, leicht zu steigern. Mittelfristig rechnet der Konzern angesichts der Marktprognosen und auf Basis seiner volumenstarken Seriennominierungen mit einem moderaten Umsatzwachstum. Aufgrund der weiteren Fortschritte in der Transformation geht der Konzern von einer weiteren Verbesserung der Profitabilität aus. Dazu tragen erwartungsgemäß neben ersten Effekten aus dem STREAMLINE-Programm sowohl die strukturellen Verbesserungen aus den SHAPE30-Maßnahmen als auch der weitere Hochlauf im Geschäftsbereich E-Mobility bei. Insgesamt rechnet der Konzern mit einer bereinigten EBIT-Marge von rund 6 bis 7 %. Mittelfristig erwartet ElringKlinger einen Wert von rund 8 %. Hinsichtlich des operativen Free Cashflows rechnet ElringKlinger angesichts der verbesserten Ertragslage und des Auslaufens der Investitionsphase mit einem leicht positiven Wert. Mittelfristig ist von einer weiteren Verbesserung auszugehen, der Vorstand strebt einen Wert von rund 2 bis 4 % des Konzernumsatzes an. Der bereinigte Return on Capital Employed (ROCE) wird für das Jahr 2026 in der Bandbreite von rund 8 bis 9 % erwartet. Mittelfristig wird ein Wert von mindestens 11 % prognostiziert. Für die bereinigte Nettoverschuldungsquote geht der Konzern sowohl im laufenden Geschäftsjahr als auch mittelfristig von einem Wert im Spektrum von 1,0 bis 2,0 aus.



[1] Umsatz ohne die veräußerten Gesellschaften in der Schweiz, den USA und Großbritannien

Finale, geprüfte Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 und zum 4. Quartal 2025 in Mio. EUR GJ 2025 GJ 2024 D abs. D rel. Q4 2025 Q4 2024 D abs. D rel. Auftragseingang 1.617,1 1.650,7? -33,6 -2,0 % 437,4 420,7? +16,7 +4,0 % Auftragsbestand 1.134,9 1.158,6# -23,7 -2,0 % 1.134,9 1.158,6# -23,7 -2,0 % Umsatz 1.640,9 1.803,1 -162,2 -9,0 % 414,0 452,1 -38,1 -8,4 % davon Währungseffekte -40,4 -2,2 % -9,9 -2,2 % davon M&A-Aktivitäten -159,7 -8,9 % -36,9 -8,2 % davon organisch +37,9 +2,3 % +8,7 +2,1 % EBITDA 140,8 144,0 -3,2 -2,2 % 38,0 -7,7 +45,7 +>100 % EBITDA bereinigt 178,3 197,1 -18,8 -9,5 % 45,1 44,8 +0,3 +0,7 % EBIT bereinigt 88,6 87,6 +1,0 +1,1 % 22,7 18,0 +4,7 +26,1 % EBIT-Marge bereinigt (in %) 5,4 4,9 +0,5 PP - 5,5 4,0 +1,5 PP - Finanzergebnis -36,3 0,1 -36,4 ->100 % -2,3 22,6 -24,9 ->100 % Ergebnis vor Steuern -17,0 -150,0 +133,0 +88,7 % -13,8 -138,5 +124,7 +90,0 % Ertragsteuern 6,4 -13,9 +20,3 +>100 % 18,6 11,5 +7,1 +61,7 % Periodenergebnis (nach Minderh.) -6,1 -137,8 +131,7 +95,6 % 4,0 -104,8 +108,8 +>100 % Ergebnis je Aktie (in EUR) -0,10 -2,18 +2,08 +95,4 % 0,06 -1,65 +1,71 +>100 % Investitionen in Sachanlagen 142,7 108,3 +34,4 +31,8 % 43,7 50,1 -6,4 -12,8 % Operativer Free Cashflow 33,1 58,4 -25,3 -43,3 % 111,6 82,9 +28,7 +34,6 % Dividende je Aktie (in EUR) 0,15* 0,15 + 0,0 + 0 % ROCE bereinigt (in %) 7,7 6,7 +1,0PP - Net Working Capital (NWC) 288,9 346,9 -58,0 -16,7 % NWC-Quote (in %) 17,6 19,2 -1,6 PP - Eigenkapitalquote (in %) 35,2 39,0 -3,8 PP - Nettofinanzverbindlichkeiten 287,2 245,9 +41,3 +16,8 % Nettoverschuldungsquote

(Net Debt/EBITDA) 2,0 1,7 +0,3 - Nettoverschuldungsquote bereinigt (Net Debt/EBITDA bereinigt) 1,6 1,2 +0,4 - ? Zur besseren Vergleichbarkeit ohne die 2024 veräußerten Konzerngesellschaften in der Schweiz und den USA; Werte inklusive der beiden Gesellschaften 1.793,1 Mio. EUR bzw. 437,4 Mio. EUR # Jahresendwert bereits ohne die 2024 veräußerten Konzerngesellschaften in der Schweiz und den USA * Vorschlag an die Hauptversammlung 2026

Der Geschäftsbericht 2025 ist online verfügbar unter: https://elringklinger.de/investor-relations/berichte-praesentationen/finanzberichte-pulse-magazin Über ElringKlinger Als globaler Entwicklungspartner zählt ElringKlinger mit seinem langjährigen Know-how zu den führenden Zulieferern für die Automobilindustrie, Kunststofftechnik und weitere Branchen. Der Technologiekonzern mit Sitz in Dettingen/Erms entwickelt seit seiner Gründung 1879 stetig innovative Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Durch den Einsatz seiner wegweisenden Produkt- und Systemlösungen für alle Antriebsarten, in der Dichtungs- und Abschirmtechnik sowie bei Leichtbaukonzepten gestaltet ElringKlinger die Zukunft der nachhaltigen Mobilität aktiv mit. Der Konzern beschäftigt sich bereits seit 20 Jahren mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie und hat sich so frühzeitig als Experte für Elektromobilität etabliert. Mit einem starken Team von rund 8.600 #transformationpioneers an über 40 Standorten weltweit und einem Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2025 treibt ElringKlinger die nachhaltige Transformation der Industrie voran – voller Leidenschaft, Expertise und Innovationskraft. Rechtlicher Hinweis Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Markteinschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind insbesondere nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Obwohl der Vorstand überzeugt ist, dass die gemachten Aussagen und ihre zugrunde liegenden Überzeugungen und Erwartungen realistisch sind, beruhen sie auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen sind abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die zu Änderungen der ausgedrückten Erwartungen und Einschätzungen führen können. Zu diesen Faktoren zählen zum Beispiel Änderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftslage, Schwankungen von Wechselkursen und Zinssätzen, die mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Dienstleistungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie. Kontakt: Weitere Informationen erhalten Sie von:



ElringKlinger AG

Dr. Jens Winter

Strategic Communications

Max-Eyth-Straße 2

D-72581 Dettingen/Erms

Fon: 07123 724-88335

E-Mail: jens.winter@elringklinger.com Weitere Informationen erhalten Sie von:ElringKlinger AGDr. Jens WinterStrategic CommunicationsMax-Eyth-Straße 2D-72581 Dettingen/ErmsFon: 07123 724-88335E-Mail: jens.winter@elringklinger.com

26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News