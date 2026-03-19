EQS-News: Geschäftsjahr 2025: Starkes Ergebnis und Zuversicht für weitere Geschäftsentwicklung

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Geschäftsjahr 2025: Starkes Ergebnis und Zuversicht für weitere Geschäftsentwicklung



19.03.2026 / 07:00 CET/CEST

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Ergebnisse zum 31. Dezember 2025

Geschäftsjahr 2025: Starkes Ergebnis und Zuversicht für weitere Geschäftsentwicklung

Ergebnis 2025 über den Erwartungen

Prognose 2026 und Ausblick 2028 bestätigt

Ambitioniertere Ziele für die Verschuldung und verbesserte Transparenz in Berichterstattung und Prognose

1,25 € Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 und vereinfachte Dividendenpolitik

Bochum, 19. März 2026 – Luka Mucic, Vorstandsvorsitzender von Vonovia: „Ich bin jetzt seit etwas mehr als zehn Wochen Vorstandsvorsitzender von Vonovia. Mich beeindrucken das einzigartige Geschäftsmodell des Unternehmens, der sehr stabile Wachstumspfad des Vermietungsgeschäfts sowie die Chancen und das Wachstumspotenzial in den Non-Rental-Segmenten. Darin liegen die Stärken von Vonovia. Auf dieser Basis bestätigen wir unsere Prognose für 2026 und unsere Ziele für 2028. Außerdem sehe ich weitere Opportunitäten, die wir nutzen werden. Wir wollen das Wachstum beschleunigen, um zusätzlichen Wert zu schaffen. Dies erfordert auch ambitioniertere Ziele für die Verschuldung.“

Erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr – alle Zusagen erfüllt

Vonovia hat heute die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die über den Erwartungen liegen. Vonovia hat, basierend auf ihrem starken Geschäftsmodell, sämtliche Zusagen erfüllt. Das Kerngeschäft Vermietung profitierte auch im letzten Geschäftsjahr von einem positiven Marktumfeld und zeigte erneut einen verlässlich steigenden Cashflow. Auch jedes der drei Non-Rental-Segmente übertraf die Ergebnisse des Vorjahres. Dies macht deutlich, dass die Wachstumsinitiativen an Tempo gewinnen. Die positive Dynamik setzt sich auch 2026 fort, und die Marktlage bietet für Vonovia nach wie vor eine gute Basis, um die Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen.

Bei steigenden Ergebnisbeiträgen in allen Geschäftsbereichen erzielte Vonovia ein Adjusted EBITDA Total von 2.801 Mio. € (+6,0 %) und ein Adjusted EBT von 1.904 Mio. € (+4,8 %) bzw. 2,29 € je Aktie (+3,1 %). Das Vermietungsgeschäft zeigte mit einem organischen Mietwachstum von 4,1 % (davon 2,6 % auf Basis der Mietspiegel und 1,5 % aus Investitionen und Neubau), einer Vermietungsquote von 97,9 % und einer Collection Rate von 99,4 % hervorragende Kennzahlen.

Der Wertzuwachs (ohne Investitionen) hat sich erwartungsgemäß im zweiten Halbjahr 2025 leicht beschleunigt und erreichte im Gesamtjahr 1,8 % (2024: -1,9 %). Per 31. Dezember 2025 betrug der Verkehrswert des Immobilienbestands 80,7 Mrd. €, bei einer Bruttoanfangsrendite von 4,3 %. Der EPRA NTA je Aktie lag bei 46,28 € (+2.3 %).

Mit einer Nettoverschuldung/EBITDA (Net debt/EBITDA) von 13,8x (-0,7x), einem Verschuldungsgrad (LTV) von 45,4 % (-40 Basispunkte), und einem Zinsdeckungsgrad (ICR) von 3,8x (+0,1x) haben sich alle drei wesentlichen Verschuldungskennzahlen gegenüber den Vorjahreswerten verbessert.

Vonovia hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2.090 neue Wohnungen fertiggestellt und baut aktuell mehr als 4.200 Wohnungen. Das langfristige Potenzial für Neubau auf eigenen Grundstücken umfasst ungefähr 65.000 Wohnungen.

Luka Mucic fügt hinzu: „Wohnen ist kein gewöhnliches Produkt – es bedeutet, unseren Kundinnen und Kunden ein Zuhause zu geben. Damit ist eine besondere Verantwortung verbunden, die wir sehr ernst nehmen. Die Kundenzufriedenheit lag Ende 2025 mit 76,5 % auf einem Rekordniveau. Gleichzeitig treiben wir den Neubau konsequent voran und verstärken unsere Aktivitäten in der seriellen Modernisierung. Wir stehen zu unserer Verantwortung gegenüber unseren Stakeholdern, und wir sind führend in unserer Branche, wenn es darum geht, die drängenden Herausforderungen des Klimawandels und die anhaltende Wohnungsknappheit anzugehen.“

Guter Start ins Jahr 2026 – im Plan zur Erreichung der Ziele für 2028

Ein Schwerpunkt in diesem und im nächsten Jahr wird darauf liegen, die Wachstumsziele für 2028 zu erreichen. Während die drei Non-Rental-Segmente 2024 lediglich einen Beitrag von 10 % zum Adjusted EBITDA Total geleistet haben, waren es 2025 schon 13 %. Für 2026 werden mindestens 15 % prognostiziert. Bis 2028 soll das Adjusted EBITDA Total zwischen 3,2 und 3,5 Mrd. € liegen, wovon 20 bis 25 % aus Non-Rental-Aktivitäten stammen sollen.

Neben den verschiedenen bewährten Aktivitäten sieht der Vorstand weitere Opportunitäten, insbesondere im Non-Rental-Bereich und durch Produktivitätssteigerungen. Vonovia hat über viele Jahre eine Plattform aufgebaut, die Service von höchster Qualität und eine sehr hohe Effizienz verbindet; dies ist einzigartig in der Immobilienbranche und wird Vonovia langfristiges Wachstum sichern. Dazu gehören auch Aktivitäten im Drittmarktgeschäft, bei denen Vonovia Bestände von Dritten über die Vonovia-interne Plattform verwaltet. Darüber hinaus eröffnen sich weitere Möglichkeiten, Vonovia weiterzuentwickeln und zusätzliches Wachstum zu erzielen.

Vonovia sieht erhebliches Potenzial darin, durch Digitalisierung und KI den aktuell eher punktuellen Einsatz von KI in die umfassende Transformation echter End-to-End-Prozesse umzugestalten, um die Ergebnisse zu steigern und zusätzliche Kostenvorteile zu generieren. Die bereits stark digitalisierte Schnittstelle zu den Kundinnen und Kunden kann auch für erweiterte Partner-Ökosysteme und eine größere Bandbreite an Services genutzt werden.

Ambitioniertere Ziele für den Verschuldungsgrad

Das weiterhin anspruchsvolle Zinsumfeld und das Ziel von Vonovia, mittelfristig ein hohes einstelliges Ergebniswachstum zu erreichen, erfordern ein entschlosseneres Vorgehen beim Schuldenabbau. Daher hat der Vorstand striktere Mittelfristziele für das Net debt/EBITDA sowie den LTV formuliert und strebt im Sinne einer größeren Bilanzflexibilität und Ergebnissteigerung für die Aktionäre bis Ende 2028 folgende Werte an: Net debt/EBITDA Multiple <12x, LTV ~40 %; ICR komfortabel >3x.

Die stringenteren Ziele für den Verschuldungsgrad zielen darauf ab, den bereits laufenden organischen Schuldenabbau über EBITDA-Wachstum und organische Wertsteigerung durch Mietwachstum zu beschleunigen. Sämtliche Ansätze zur Verringerung des Verschuldungsgrades werden im Hinblick auf ihre mittel- und langfristigen Auswirkungen auf das Geschäft und das Wertschöpfungspotenzial von Vonovia bewertet. Flankiert werden diese Anstrengungen durch verstärkte Verkaufsaktivitäten, um Kapital umzuschichten. Dabei werden sämtliche Optionen geprüft, einschließlich nicht-strategischer Minderheitsbeteiligungen im In- und Ausland.

Luka Mucic erläutert: „Die verschiedenen Ratingagenturen bewerten unseren Ausblick als stabil, und unsere relevanten Kennzahlen entwickeln sich positiv – somit sehen die Ratingagenturen uns mit unserem aktuellen Verschuldungsgrad in einer sehr guten Position. Gleichzeitig dürfen wir die Belastungen durch steigende Finanzierungskosten nicht außer Acht lassen. Unser Ziel ist es, das Wachstum zu stärken und Mehrwert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen. Dafür ist es notwendig, den Verschuldungsgrad weiter zu senken, sodass sich Umsatzsteigerungen stärker im Ergebnis zeigen. Anders als in den Jahren 2022 bis 2024 lassen wir uns nun davon leiten, was der nachhaltigste Weg zum Schuldenabbau ist, und suchen nicht einfach nur nach der schnellsten Lösung. Vonovia agiert jetzt aus einer Position der Stärke und bewegt sich in einem viel positiveren Umfeld; anders als in früheren Jahren, als das Unternehmen mit einem ungünstigen Marktumfeld, stark steigenden Zinsen und fallenden Werten zu kämpfen hatte. Wichtig ist mir zu betonen, dass die neuen Vorgaben für den Verschuldungsgrad keine Abkehr von unseren EBITDA-Zielen für 2028 darstellen. Diese Ziele bleiben unverändert – wir streben lediglich einen schnelleren Schuldenabbau an als ursprünglich vorgesehen.“

Erhöhte Transparenz in Berichterstattung und bei der Prognose

Eine angemessene, umfassende und transparente Kommunikation ist von großer Bedeutung. Aus diesem Grund hat der Vorstand die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt überprüft und einige Änderungen vorgenommen.

Vonovia weist das Adjusted Shareholder Earnings als neue Kennzahl aus, bei der das Adjusted EBT um die Steuern aus dem Kerngeschäft und Minderheitsanteile im Berichtsjahr bereinigt wird. Hintergrund ist der zunehmende Einfluss von Steueraufwand und Minderheitsanteilen auf das Ergebnis für die Aktionärinnen und Aktionäre. Diese Ergänzung wurde auch in die Prognose aufgenommen. Das Adjusted EBT bleibt die maßgebliche Kennzahl für die Ertragskraft des Unternehmens.

Darüber hinaus informiert Vonovia in seinen Quartalsveröffentlichungen ausführlicher über das Portfolio in Schweden und Österreich sowie über die Development-Aktivitäten, um der Bedeutung dieser beiden Geschäftsfelder besser gerecht zu werden.

Wie die ambitionierteren Ziele für die Verschuldung, sind auch diese Änderungen stärker an den Interessen der Aktionärinnen und Aktionäre ausgerichtet.

1.25 € Dividende für das Geschäftsjahr 2025 und vereinfachte Dividendenpolitik

Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, der Hauptversammlung eine Dividende von 1,25 € je Aktie (+2,5 %) vorzuschlagen. Die Hauptversammlung wird am 21. Mai 2026 als Präsenzveranstaltung in Bochum stattfinden. Zudem wurde die Dividendenpolitik vereinfacht.

Philip Grosse, Finanzvorstand von Vonovia: „Vonovia verfolgt eine progressive Dividendenpolitik und strebt eine Ausschüttungsquote von 50 bis 60 % des Adjusted EBT an. So profitieren unsere Aktionärinnen und Aktionäre direkt von der kontinuierlichen und stabilen Entwicklung unseres Unternehmens.

Finanzielle Kennzahlen

Mio. € (sofern nicht anders angegeben) GJ2025 GJ2024 Delta Adj. EBITDA Rental 2.445,0 2.385,7 +2,5 % Adj. EBITDA Value-add 197,5 168,4 +17,3 % Adj. EBITDA Recurring Sales 83,2 57,6 +44,4 % Adj. EBITDA Development1 75,1 30,1 >100 % Adj. EBITDA Total (fortgeführte Geschäftsbereiche) 2.800,8 2.641,8 +6,0 % Bereinigtes Netto-Finanzergebnis -739,9 -709,0 +4,4 % Planmäßige Abschreibungen -116,7 -112,7 +3,5 % Zwischengewinne/-verluste -39,9 -3,8 >100 % Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) 1.904,3 1.816,3 +4,8 % Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche)

pro Aktie in €2 2,29 2,22 +3,1 % Laufende Ertragsteuern (Kerngeschäft) -197,8 -210,6 -6,1 % Auf die Minderheiten entfallendes bereinigtes Periodenergebnis 165,5 142,8 +16,0 % Auf die Anteilseigner von Vonovia entfallendes bereinigtes Periodenergebnis („Adj. Shareholder Earnings“) 1.541,0 1.462,9 +5,3 % Auf die Anteilseigner von Vonovia entfallendes bereinigtes Periodenergebnis pro Aktie in €2 1,85 1,79 +3,6 %

1 Inkl. Bereinigungen Wertberichtigungen/Wertaufholungen durch Development-to-sell-Projekte (Vorjahresanpassung: +16,7 Mio. €).

2 Basierend auf der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der dividendenberechtigten Aktien.

Cash Flow

Mio. € (sofern nicht anders angegeben) GJ 2025 GJ 2024 Delta Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) 1.904,3 1.816,3 +4,8 % Planmäßige Abschreibungen 116,7 112,7 +3,5 % Veränderung des Nettoumlaufvermögens Development to Sell / Manage to Green 138,3 185,2 -25,3 % Buchwertabgänge Investment Properties (Kerngeschäft) 338,5 387,6 -12,7 % Substanzwahrende Investitionen -327,1 -294,2 +11,2 % Dividenden und Auszahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner (Minderheiten) -202,9 -143,7 +41,2 % Ertragsteuerzahlungen gemäß Kapitalflussrechnung

(bereinigt um Ertragsteuern des Nicht-Kerngeschäftes) -229,2 -235,5 -2,7 % Zwischengewinne/-verluste1 39,9 3,8 >100 % Operating Free Cash Flow (OFCF)1 1.778,5 1.832,2 -2,9 %

1 Gemäß aktueller Kennzahlendefinition inkl. Zwischengewinne/-verluste sowie Konkretisierung Nettoumlaufvermögen.

Sonstige Kennzahlen GJ 2025 GJ 2024 Delta Anzahl eigener Wohnungen 530.979 539.753 -1,6 % Monatliche Ist-Miete in €/qm 8,38 8,01 +4,6 % Mietsteigerung organisch 4,1 % 4,1 % - Leerstandsquote 2,1 % 2,0 % +0,1pp EBITDA Operatins Marge1 79,1 % 79,9 % -0,8pp Verkehrswert des Immobilienbestands (Mrd. €) 84,4 82,0 +3,0 % Verkehrswert €/qm 2.324 2.230 +4,2 % Netto Wertwachstum (exkl. Investments),l-f-l 1,8 % -1,9 % - Gesamtes Wertwachstum (inkl. Investments),l-f-l 3,1 % -0,9 % - EPRA NTA (€/Aktie) 46,28 45,23 +2,3 % LTV 45,4 % 45,8 %2 -0,4pp Net Debt/ EBITDA 13,8x 14,5x2 -0,7x ICR 3,8x 3,7x +0,1x Nachhaltigkeits-Performance Index 106 % 104 % +2pp Anzahl Mitarbeiter 12.708 12.056 +5,4 %

1 DE Portfolio (Adj. EBITDA Rental + Adj. EBITDA Value-add – Zwischengewinne) / Mieteinnahmen. 2 Pro forma Zahlen GJ 2024. Berichtete Zahlen: Net Debt/EBITDA 15,1x, LTV 47,7%.

Sämtliche Unterlagen zum Geschäftsjahr 2025 finden Sie auf unserer IR-Webseite.

Der CEO und der CFO werden um 14:00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren das Jahresergebnis erläutern. Bitte beachten Sie, dass Sie daran nur mit einem Passwort und einer PIN teilnehmen können: Registrierung

Außerdem findet heute um 9:30 Uhr MEZ eine digitale Pressekonferenz statt. Hier geht es zum Webcast.

Finanzkalender

20. März BofA Real Estate Conference, London 23./24. März VNA Roadshow, London 27. März VNA Roadshow, Frankfurt (Kepler Cheuvreux) 30. März VNA Roadshow, New York (J.P. Morgan) 31. März Kempen NYC Seminar, New York 1. April VNA Roadshow, Boston (J.P. Morgan) 2. April VNA Roadshow, Toronto (J.P. Morgan) 7. Mai Zwischenmitteilung zum 1. Quartal 2026 20. Mai Kempen European Real Estate Seminar, Amsterdam 21. Mai Hauptversammlung (in Präsenz), Bochum 26. Mai dbAccess European Champions Conference, Frankfurt 2. Juni BNP Paribas Exane CEO Conference, Paris 3. Juni Goldman Sachs Conference, Zürich 10. Juni Morgan Stanley Real Estate Conference, London 5. August Halbjahresbericht 2026 4. November Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes Wohnimmobilienunternehmen. Mit 531.000 Wohneinheiten in Deutschland, Schweden und Österreich liegt der Schwerpunkt auf der Vermietung und Entwicklung moderner und energieeffizienter Wohnungen. Mit einer durchschnittlichen Miete von 8,38 €/m²/Monat (8,19 € in Deutschland) ist das Unternehmen im Segment des bezahlbaren Wohnens tätig. Im Jahr 2025 investierte Vonovia rund 2 Mrd. € in sein Wohnungsportfolio und den Neubau von Wohnungen.

Vonovia möchte seinen Aktionärinnen und Aktionären attraktive risikobereinigte Renditen, seinen Mieterinnen und Mietern ein Zuhause mit hoher Wohnqualität und exzellentem Service und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein modernes, herausforderndes und lohnendes Arbeitsumfeld bieten.

Das in Bochum ansässige Unternehmen ist seit 2013 an der Börse notiert. Seit September 2015 ist Vonovia im DAX40 vertreten. Die Vonovia SE ist außerdem Bestandteil weiterer nationaler und internationaler Indizes, darunter Dax 50 ESG, Dow Jones Best-in-Class Europe Index, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 12.700 Mitarbeiter.

Haftungsausschluss

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