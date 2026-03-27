Bijou Brigitte Aktie

Bijou Brigitte für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 522950 / ISIN: DE0005229504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.03.2026 12:44:23

EQS-News: Geschäftsjahr 2025: Vorläufiges Konzernergebnis des Bijou Brigitte-Konzerns

EQS-News: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Geschäftsjahr 2025: Vorläufiges Konzernergebnis des Bijou Brigitte-Konzerns

27.03.2026 / 12:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Geschäftsjahr 2025: Vorläufiges Konzernergebnis des Bijou Brigitte-Konzerns

Hamburg, 27. März 2026 – Der Bijou Brigitte-Konzern erwirtschaftete nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen im Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn vor Ertragsteuern i.H.v. 34,7 Mio. EUR (Vorjahr: 33,2 Mio. EUR*) und liegt damit innerhalb der prognostizierten Spanne von 26,0 Mio. EUR bis 36,0 Mio. EUR.

Trotz vieler geopolitischer Unsicherheiten und teils stark belasteter Konsumstimmung konnte der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr gesteigert werden. Gleichzeitig ist es gelungen, Kostensteigerungen zu begrenzen. Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich 2025 auf 23,6 Mio. EUR nach 23,4 Mio. EUR* im Vorjahr.

Der Konzernabschluss und der Jahresabschluss der Bijou Brigitte modische Accessoires AG für das Geschäftsjahr 2025 werden im April 2026 veröffentlicht. Die Hauptversammlung ist für den 23. Juni 2026 als Präsenzveranstaltung in der Hamburger Handwerkskammer geplant.

(*Vorjahreswerte wurden gemäß IAS 8 angepasst)

 

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations/Wirtschaftspresse

Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 – 3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com

wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com

 

 


27.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 60609-0
Fax: +49 (0)40 6026409
E-Mail: ir@bijou-brigitte.com
Internet: www.group.bijou-brigitte.com
ISIN: DE0005229504
WKN: 522950
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2299362

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2299362  27.03.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bijou Brigitte AG

mehr Nachrichten