EQS-News: Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)

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Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)



04.05.2026 / 17:20 CET/CEST

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Corporate News

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

ISIN: DE000A1RFMZ1 / WKN: A1RFMZ

Sindelfingen, den 4. Mai 2026

Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)

Ergebnis nach Steuern ca. – 0,04 Mio. € (Vorjahresperiode: + 0,07 Mio. €)

Bilanzsumme ca. 21,90 Mio. € (nahezu unverändert zum Vorjahr)

Annualisierte Kaltmieten (SMW und SMC) weiterhin mit ca. 0,85 Mio. € auf gutem Niveau

Vermietungsquote über 90 %; im ersten Quartal 2026 keine wesentlichen Mietausfälle

Projektrealisierungsstart für das Geschäftsjahr 2026 angestrebt

Ergebnis

Die SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft (nachfolgend „SMW“) weist im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein Ergebnis nach Steuern von ca. – 0,04 Mio. € aus (Vorjahresperiode: + 0,07 Mio. €). Im Ergebnis ist die Ergebnisabführung der Tochtergesellschaft SM Capital AG (nachfolgend „SMC“) enthalten.

Operative Entwicklung und Ausblick

Die annualisierten Kaltmieten der SMW und der SMC liegen weiterhin mit ca. 0,85 Mio. € auf solidem Niveau, ebenso die Vermietungsquote von über 90 %. Trotz des wirtschaftlich anspruchsvollen Marktumfelds waren im ersten Quartal 2026 keine wesentlichen Mietausfälle zu verzeichnen.

Die Projektentwicklung der beiden Bauträgerprojekte in Stuttgart und Bietigheim-Bissingen wurde trotz teilweiser Verzögerungen in Stuttgart vorangetrieben.

Das Bauumfeld hat sich durch die Iran-Krise seit Ende Februar 2026 wieder deutlich eingetrübt. Das ifo-Geschäftsklima im Bauhauptgewerbe ist im April 2026 spürbar gefallen. Zusammen mit dem weiterhin erhöhten Zinsniveau wird dies den weiteren Geschäftsverlauf prägen. Energieabhängige und ölbasierte Vorprodukte (u. a. Stahl, Beton, Bitumen, Dämmstoffe) sowie Logistikleistungen haben sich infolge der Iran-Krise spürbar verteuert. Die amtlichen Baupreise für Wohngebäude lagen im Februar 2026 um 3,3 % über dem Vorjahr (Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 126/2026).

Die fehlenden verlässlichen wohnungs- und energiepolitischen Rahmenbedingungen führen darüber hinaus zu einer ausgeprägten Zurückhaltung potenzieller Käufer.

Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026 plant der Vorstand die verstärkte Akquise neuer Projekte und die Realisierung weiterer Investitionen. Für den Sommer 2026 ist der Vertriebsstart der beiden Projektentwicklungen in Stuttgart und Bietigheim-Bissingen vorgesehen. Des Weiteren plant der Vorstand eine Teilgewinnrealisierung durch Veräußerung von Anteilen an Beteiligungen.

Sämtliche Prognosen stehen unter dem Vorbehalt, dass das Bewertungsniveau von Immobilien und Beteiligungen nicht durch negative Marktentwicklungen oder regulatorische Maßnahmen zusätzlich belastet wird. Veränderungen beispielsweise des Zinsniveaus können sich wesentlich auf die Bewertung des Immobilien- und Beteiligungsbestandes sowie auf die Transaktionsmöglichkeiten der Gesellschaft auswirken.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Martin Schmitt, Vorstand

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

Tel.: +49 (0) 7031 – 469 09 60

E-Mail: info@smw-ag.de

Impressum:

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.smw-ag.de, info@smw-ag.de

Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60

HRB-Nr. 244984 AG Stuttgart, USt.-IdNr.: DE211264389

Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Steve Möhler

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ’U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ’Securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

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