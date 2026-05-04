RCM Beteiligungs Aktie
WKN DE: A1RFMY / ISIN: DE000A1RFMY4
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04.05.2026 17:23:13
EQS-News: Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)
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EQS-News: RCM Beteiligungs AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Corporate News
RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft
Sindelfingen, den 4. Mai 2026
Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)
Ergebnis
Die RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft (nachfolgend „RCM“) weist im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein Konzernergebnis nach Steuern von ca. + 0,12 Mio. € aus (Vorjahresperiode: + 0,20 Mio. €). Auf Ebene der Einzelgesellschaft beträgt das Ergebnis nach Steuern ca. + 0,15 Mio. € (Vorjahresperiode: + 0,19 Mio. €). Die RCM verfügt im Konzern weiterhin über eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung (Konzern-Eigenkapitalquote 49,0 %, Einzelgesellschaft 68,4 %), die der Gesellschaft auch im aktuellen Marktumfeld erhebliche unternehmerische Flexibilität sichert.
RCM-Konzern
Einzelgesellschaft RCM Beteiligungs AG
Operative Entwicklung und Ausblick
Der RCM-Konzern generiert annualisierte Kaltmieten von ca. 1,5 Mio. € bei einer konzernweiten Vermietungsquote von ca. 95 %. Trotz des anspruchsvollen Marktumfelds blieb die Mietzahlungsdisziplin im ersten Quartal 2026 unverändert gut; wesentliche Mietausfälle waren nicht zu verzeichnen.
Auf den für die RCM und ihre Tochtergesellschaften relevanten Immobilien- und Kapitalmärkten haben sich die Rahmenbedingungen seit Ende Februar 2026 spürbar eingetrübt. Das ifo-Geschäftsklima im Bauhauptgewerbe ist im April 2026 spürbar gefallen, das Zinsniveau bleibt erhöht. Diese Entwicklungen können sich sowohl auf das Bewertungsniveau im Immobilien- und Beteiligungsbestand als auch auf die Transaktionsmöglichkeiten im Konzern auswirken.
Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026 fokussiert der Vorstand die wertorientierte Steuerung des Konzerns. Im Vordergrund stehen die verstärkte Akquise neuer Projekte und die Realisierung weiterer Investitionen über die Tochtergesellschaften. Bei der Tochtergesellschaft SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft ist im Sommer 2026 der Vertriebsstart der beiden Bauträgerprojekte in Stuttgart und Bietigheim-Bissingen vorgesehen. Auf Konzernebene plant der Vorstand zudem eine Teilgewinnrealisierung durch Veräußerung von Anteilen an Beteiligungen, auf Ebene der Einzelgesellschaft RCM eine Teilgewinnrealisierung durch eine geplante Veräußerung aus dem eigenen Immobilienbestand. Diese Maßnahmen dienen der weiteren Stärkung der unternehmerischen Flexibilität des Konzerns.
Sämtliche Prognosen stehen unter dem Vorbehalt, dass das Bewertungsniveau von Immobilien und Beteiligungen nicht durch negative Marktentwicklungen oder regulatorische Maßnahmen zusätzlich belastet wird. Veränderungen, beispielsweise des Zinsniveaus oder zentraler Bewertungsparameter der Tochtergesellschaften, können sich wesentlich auf das Bilanzbild der RCM, die Beteiligungserträge sowie auf die Transaktionsmöglichkeiten auswirken.
Kontakt IR und PR und mitteilende Person:
Martin Schmitt, Vorstand
Impressum:
RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft
Disclaimer:
Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar. Die Aktien der RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ’U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ’Securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.
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04.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RCM Beteiligungs AG
|Fronäckerstraße 34
|71063 Sindelfingen
|Deutschland
|Telefon:
|07031-4690960
|E-Mail:
|info@rcm-ag.de
|Internet:
|www.rcm-ag.de
|ISIN:
|DE000A1RFMY4
|WKN:
|A1RFMY
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2320910
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2320910 04.05.2026 CET/CEST
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