RCM Beteiligungs Aktie
WKN DE: A1RFMY / ISIN: DE000A1RFMY4
|
09.03.2026 20:33:25
EQS-News: Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert)
|
EQS-News: RCM Beteiligungs AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Corporate News
Sindelfingen, den 9. März 2026
Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert)
Die vorläufigen Geschäftszahlen waren am 12. Februar 2026 im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR veröffentlicht worden. Die testierten Zahlen bestätigen die vorläufigen Ergebnisse im Wesentlichen.
Der Vorstand der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft (nachfolgend „RCM“) gibt hiermit die testierten Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss wurden vom Wirtschaftsprüfer geprüft und vom Aufsichtsrat am 9. März 2026 festgestellt.
Die nachfolgend dargestellten minimalen Abweichungen resultieren aus Anpassungen im Rahmen der Abschlussprüfung.
Alle übrigen in der Ad-hoc-Mitteilung vom 12. Februar 2026 veröffentlichten Kennzahlen – insbesondere die Ergebnisse der Einzelgesellschaft, die Eigenkapitalquoten sowie die Bilanzsummen – wurden bestätigt.
Einzelgesellschaft RCM Beteiligungs AG
Ausblick
Der in der Ad-hoc-Mitteilung vom 12. Februar 2026 dargestellte Ausblick wird bestätigt. Der Vorstand geht weiterhin davon aus, dass der RCM-Konzern im Geschäftsjahr 2026 wieder an das Niveau früherer Projektrealisierungen anknüpfen kann und bereits im 1. Quartal 2026 in die Gewinnzone zurückkehrt.
Darüber hinaus hat die SMW ein freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot an ihre Aktionäre angekündigt. Die RCM wird als Konzernmuttergesellschaft keine Aktien im Rahmen dieses Rückkaufangebots einreichen.
Martin Schmitt, Vorstand
09.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RCM Beteiligungs AG
|Fronäckerstraße 34
|71063 Sindelfingen
|Deutschland
|Telefon:
|07031-4690960
|E-Mail:
|info@rcm-ag.de
|Internet:
|www.rcm-ag.de
|ISIN:
|DE000A1RFMY4
|WKN:
|A1RFMY
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2288272
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2288272 09.03.2026 CET/CEST
