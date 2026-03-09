RCM Beteiligungs Aktie

WKN DE: A1RFMY / ISIN: DE000A1RFMY4

09.03.2026 20:33:25

EQS-News: Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert)

EQS-News: RCM Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert)

09.03.2026 / 20:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft
ISIN: DE000A1RFMY4 / WKN: A1RFMY

Sindelfingen, den 9. März 2026

Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert)

Die vorläufigen Geschäftszahlen waren am 12. Februar 2026 im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR veröffentlicht worden. Die testierten Zahlen bestätigen die vorläufigen Ergebnisse im Wesentlichen.

  • Einzelgesellschaft RCM AG mit Gewinn nach Steuern von + 0,54 Mio. € nach + 0,64 Mio. € im Vorjahr
  • Konzern-Ergebnis nach Steuern bei – 0,75 Mio. € nach + 1,86 Mio. € im Vorjahr
  • Weiterhin solide Eigenkapitalquote (Konzern: 48,5 %, Einzel: 68,0 %)
  • Konzern-Bilanzsumme + 7 % auf 38,13 Mio. €
  • Minimale Abweichungen gegenüber den am 12. Februar 2026 veröffentlichten vorläufigen Zahlen
  • Projektrealisierung für das Geschäftsjahr 2026 angestrebt

Der Vorstand der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft (nachfolgend „RCM“) gibt hiermit die testierten Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss wurden vom Wirtschaftsprüfer geprüft und vom Aufsichtsrat am 9. März 2026 festgestellt.

Die nachfolgend dargestellten minimalen Abweichungen resultieren aus Anpassungen im Rahmen der Abschlussprüfung.

Abweichungen gegenüber den vorläufigen Zahlen

Position Ad-hoc (vorl.) Testiert Abweichung
Konzern-Ergebnis nach Steuern – 0,73 Mio. € – 0,75 Mio. € – 0,02 Mio. €
Abschreibungen Finanzanlagen (Konzern) 0,93 Mio. € 0,94 Mio. € + 0,01 Mio. €

Alle übrigen in der Ad-hoc-Mitteilung vom 12. Februar 2026 veröffentlichten Kennzahlen – insbesondere die Ergebnisse der Einzelgesellschaft, die Eigenkapitalquoten sowie die Bilanzsummen – wurden bestätigt.

Testierte Kennzahlen im Überblick

RCM-Konzern

RCM-Konzern GJ 2025 (testiert) GJ 2024 (testiert)
Ergebnis nach Steuern – 0,75 Mio. € + 1,86 Mio. €
davon: außerplanmäßige Abschreibungen Immobilien 0,19 Mio. €
davon: Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,94 Mio. € 0,13 Mio. €
Umsatzerlöse 2,50 Mio. € 5,99 Mio. €
Eigenkapitalquote 48,5 % 55,8 %
Bilanzsumme 38,13 Mio. € 35,63 Mio. €
 

Einzelgesellschaft RCM Beteiligungs AG

RCM-Konzern GJ 2025 (testiert) GJ 2024 (testiert)
Ergebnis nach Steuern – 0,75 Mio. € + 1,86 Mio. €
davon: außerplanmäßige Abschreibungen Immobilien 0,19 Mio. €
davon: Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,94 Mio. € 0,13 Mio. €
Umsatzerlöse 2,50 Mio. € 5,99 Mio. €
Eigenkapitalquote 48,5 % 55,8 %
Bilanzsumme 38,13 Mio. € 35,63 Mio. €
 

Ausblick

Der in der Ad-hoc-Mitteilung vom 12. Februar 2026 dargestellte Ausblick wird bestätigt. Der Vorstand geht weiterhin davon aus, dass der RCM-Konzern im Geschäftsjahr 2026 wieder an das Niveau früherer Projektrealisierungen anknüpfen kann und bereits im 1. Quartal 2026 in die Gewinnzone zurückkehrt.

Tochtergesellschaft SM Wirtschaftsberatungs AG

Die Tochtergesellschaft SM Wirtschaftsberatungs AG hat am heutigen Tag per Ad-hoc-Mitteilung bekanntgegeben, den Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 von 0,26 € auf 0,05 € je Aktie anzupassen. Diese Entscheidung erfolgt gezielt, um die verfügbaren Mittel vorrangig für den weiteren Ausbau der operativen Geschäftstätigkeit einzusetzen – insbesondere für die laufenden Bauprojekte und geplante Immobilieninvestitionen. Vorstand und Aufsichtsrat der SMW sind überzeugt, dass die Stärkung der Investitionskraft im Interesse einer nachhaltigen Wertsteigerung für alle Aktionäre liegt.

Darüber hinaus hat die SMW ein freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot an ihre Aktionäre angekündigt. Die RCM wird als Konzernmuttergesellschaft keine Aktien im Rahmen dieses Rückkaufangebots einreichen.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Martin Schmitt, Vorstand
RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft
Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen
Tel.: +49 (0) 7031 – 469 09 60
E-Mail: info@rcm-ag.de

Impressum:

RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft
Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen
www.rcm-ag.de, info@rcm-ag.de
Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60
HRB-Nr. 245448 AG Stuttgart, USt.-IdNr.: DE215058656
Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Steve Möhler
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar. Die Aktien der RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ’U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ’Securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.


09.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RCM Beteiligungs AG
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Telefon: 07031-4690960
E-Mail: info@rcm-ag.de
Internet: www.rcm-ag.de
ISIN: DE000A1RFMY4
WKN: A1RFMY
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2288272

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2288272  09.03.2026 CET/CEST

