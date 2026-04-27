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27.04.2026 12:46:43

EQS-News: Geschäftszahlen nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026

EQS-News: Q-Soft Verwaltungs AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Halbjahresergebnis
Geschäftszahlen nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026

27.04.2026 / 12:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 27. April 2026
Geschäftszahlen nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026

Die untestierten Geschäftszahlen der Q-Soft Verwaltungs AG (HGB) für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 werden von der Gesellschaft wie folgt ausgewiesen:
Ergebnis nach Steuern: – TEUR 90 (Vorjahresperiode –TEUR 98)
Bilanzsumme: TEUR 3.984 (30.09.2025: TEUR 4.412)
Eigenkapitalquote: 25,3 % (30.09.2025: 24,9 %)

Nach drei Monaten weist die Q-Soft Verwaltungs AG zum Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2025/2026 einen in etwa auf der Höhe des Vorjahres liegenden Periodenverlust in Höhe von TEUR 90 (Vorjahresperiode TEUR 98) aus.

Alle wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen lagen in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres in etwa auf der Höhe der Vorjahresperiode.
Abschreibungen auf Finanzanlagen waren nicht vorzunehmen.

Da die Q-Soft Verwaltungs AG im laufenden Geschäftsjahr Dividendenerträge aus ihrem Assetportfolio nicht erwartet, wird die Entwicklung des Gesamtjahresergebnisses für das laufende Geschäftsjahr davon abhängig sein, inwieweit Reserven auf das Beteiligungsportfolio realisiert werden.

Gechingen, 27. April 2026

Q-Soft Verwaltungs AG          
Der Vorstand

Kontakt:
Q-Soft Verwaltungs AG
Bergwaldstr. 34
75391 Gechingen

Telefon 07031 4690960
Telefax 07056 965218
www. qsoft-ag.de, info@q-soft-ag.de

HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart

Vorstand: Martin Schmitt
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

27.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Q-SOFT Verwaltungs AG
Bergwaldstraße 34
75391 Gechingen
Deutschland
Telefon: 07031-4690960
E-Mail: info@qsoft-ag.de
Internet: www.qsoft-ag.de
ISIN: DE000A14KB33
WKN: A14KB3
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2315758

 
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2315758  27.04.2026 CET/CEST

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