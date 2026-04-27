Q-Soft Verwaltungs Aktie
WKN DE: A14KB3 / ISIN: DE000A14KB33
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27.04.2026 12:46:43
EQS-News: Geschäftszahlen nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026
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EQS-News: Q-Soft Verwaltungs AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Halbjahresergebnis
Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 27. April 2026
Die untestierten Geschäftszahlen der Q-Soft Verwaltungs AG (HGB) für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 werden von der Gesellschaft wie folgt ausgewiesen:
Nach drei Monaten weist die Q-Soft Verwaltungs AG zum Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2025/2026 einen in etwa auf der Höhe des Vorjahres liegenden Periodenverlust in Höhe von TEUR 90 (Vorjahresperiode – TEUR 98) aus.
Alle wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen lagen in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres in etwa auf der Höhe der Vorjahresperiode.
Da die Q-Soft Verwaltungs AG im laufenden Geschäftsjahr Dividendenerträge aus ihrem Assetportfolio nicht erwartet, wird die Entwicklung des Gesamtjahresergebnisses für das laufende Geschäftsjahr davon abhängig sein, inwieweit Reserven auf das Beteiligungsportfolio realisiert werden.
Gechingen, 27. April 2026
Q-Soft Verwaltungs AG
Q-Soft Verwaltungs AG
Bergwaldstr. 34
75391 Gechingen
Telefon 07031 4690960
Telefax 07056 965218
www. qsoft-ag.de, info@q-soft-ag.de
HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart
Vorstand: Martin Schmitt
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss
27.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Q-SOFT Verwaltungs AG
|Bergwaldstraße 34
|75391 Gechingen
|Deutschland
|Telefon:
|07031-4690960
|E-Mail:
|info@qsoft-ag.de
|Internet:
|www.qsoft-ag.de
|ISIN:
|DE000A14KB33
|WKN:
|A14KB3
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2315758
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2315758 27.04.2026 CET/CEST
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