KWS SAAT Aktie
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
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12.05.2026 07:00:25
EQS-News: Geschäftszahlen nach neun Monaten 2025/2026: KWS bleibt auf Kurs trotz eines herausfordernden Agrarumfelds
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EQS-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Corporate News
Einbeck, 12. Mai 2026
Geschäftszahlen nach neun Monaten 2025/2026:
„Im saisonal wichtigen Frühjahrsquartal konnten wir unser Geschäft trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds ausbauen. Unsere Stärke im Zuckerrübengeschäft sowie frühere Auslieferungen trugen zu dieser Entwicklung bei“, kommentierte Dr. Jörn Andreas, Finanzvorstand von KWS. „Ein leistungsfähiges Sortenportfolio und konsequente Kostendisziplin haben uns ermöglicht, Belastungen wirksam abzufedern und unsere operative Ertragskraft zu behaupten. Angesichts der Unsicherheiten an den globalen Agrarmärkten werden wir auch zukünftig unsere Strategie mit dem klaren Fokus auf Profitabilität und Innovation konsequent umsetzen.“
*ohne Währungs- und Portfolioeffekte
Die operativen Ergebniskennzahlen der KWS Gruppe waren durch Sondereffekte beeinflusst. Im Berichtszeitraum fiel ein operativer positiver Einmaleffekt von 29 Mio. € aus der Veräußerung von Lizenzrechten im Zusammenhang mit dem Verkauf des nordamerikanischen Maisgeschäfts an. Zudem enthielt das Beteiligungsergebnis einen positiven Effekt von 7,7 Mio. € aus dem Abgang der Anteile an den nordamerikanischen Joint-Ventures (AgReliant). Ergebnisbelastend wirkten sich dagegen eine Rückstellung für ein Rechtsrisiko (Segment Getreide) im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich sowie negative Währungseinflüsse in Höhe von ca. 15 Mio. € aus. Die Ergebnisentwicklung im Vorjahreszeitraum war dagegen von der Auflösung einer Rückstellung für umsatzsteuerliche Risiken in Höhe von 8,0Mio.€ im Segment Zuckerrüben positiv beeinflusst.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich auf 386,8 (360,8) Mio. €. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg auf 311,1 (282,1) Mio. €. Beim Bruttoergebnis, das auf dem Niveau des Vorjahres lag, wurden währungsbedingte Einbußen durch positive Portfoliomix- und Vorzieheffekte kompensiert. Die Aufwendungen für Forschung- und Entwicklung sowie Verwaltung und Vertrieb entwickelten sich u.a. aufgrund kostendämpfender Maßnahmen leicht rückläufig.
Das Finanzergebnis verbesserte sich deutlich auf 3,3 (–11,7) Mio. €, im Wesentlichen aufgrund eines gestiegenen Beteiligungsergebnisses. Das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich auf 314,3 (270,4) Mio. €. Die Steuern von Einkommen und Ertrag betrugen 94,3 (67,6) Mio. €. Daraus resultierte ein Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von 220,0 (202,8) Mio. € bzw. 6,67
Im Berichtszeitraum verringerte sich der operative Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche auf –53,8 (54,7) Mio. €, im Wesentlichen aufgrund des Anstiegs von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.
Der Cashflow aus Investitionstätigkeit der fortgeführten Geschäftsbereiche betrug –0,9 (–58,6) Mio. €. Hierbei tätigte die KWS Gruppe in den ersten neun Monaten 2025/2026 insgesamt Investitionen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (ohne Leasing) in Höhe von 56,0 (73,6) Mio. €. Darüber hinaus enthielt der Cashflow aus Investitionstätigkeit im Berichtszeitraum die Zahlung eines Teils des Verkaufspreises für das nordamerikanische Maisgeschäft. Der freie Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche lag mit –52,7 (–3,9) Mio. € unter dem Vorjahreswert.
Die Eigenkapitalquote betrug 57,5 (58,1) % und die Bilanzsumme lag zum 31. März 2026 bei 3.092,3 (2.950,7) Mio. €. Die Nettoverschuldung erreichte 178,7 (179,2) Mio. €.
Geschäftsentwicklung nach Segmenten
Das Segment Zuckerrüben verzeichnete trotz deutlicher Anbauflächenrückgänge, insbesondere in der Europäischen Union, ein nominal leichtes Umsatzwachstum auf 703,8 (693,2) Mio. €. Der Anstieg auf vergleichbarer Basis* von 4,2 % ist auf Vorzieheffekte in einigen Märkten sowie einen höheren Umsatzanteil unserer Produktinnovationen CONVISO® SMART und CR+ (62 % ggü. 57 %) zurückzuführen. Das Segmentergebnis (EBITDA) erreichte 324,6 (331,2) Mio. €. Im Vorjahreszeitraum war im Segmentergebnis ein positiver Sondereffekt in Höhe von 8,0 Mio. € aus der Auflösung einer Rückstellung für umsatzsteuerliche Risiken enthalten.
Im Segment Mais lagen die Umsatzerlöse mit 349,4 (352,4) Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres. Trotz eines erwartet deutlichen Rückgangs im Osteuropageschäft stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis* um 1,3 %, im Wesentlichen aufgrund von Vorzieheffekten in einigen Märkten sowie einer erfreulichen Entwicklung des Geschäfts mit Sonnenblumensaatgut. Der Anstieg des Segmentergebnis (EBITDA) auf 106,5 (62,9) Mio. € ist im Wesentlichen auf einen positiven Sondereffekt aus der Veräußerung von Lizenzrechten im Rahmen des Verkaufs des nordamerikanischen Maisgeschäfts von 29 Mio. € sowie den Wegfall anteiliger F&E-Aufwendungen für das ehemalige Joint Venture AgReliant zurückzuführen.
Im Segment Getreide, das den überwiegenden Teil des Jahresumsatzes im ersten Halbjahr erzielt, lag der Umsatz mit 243,4 (243,3) Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres (auf vergleichbarer Basis*: +0,7 %). Das Geschäft mit Rapssaatgut verzeichnete deutliche Umsatzzuwächse, während die Umsätze mit Roggensaatgut zurückgingen. Das Segmentergebnis (EBITDA) lag mit 65,4 (78,0) Mio. € deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf verstärkte F&E-Anstrengungen (u.a. Hybridisierung von Gerste und Weizen) sowie eine Rückstellung für ein Rechtsrisiko im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich zurückzuführen.
Im Segment Gemüse stieg der Umsatz auf 46,5 (45,5) Mio. €. Dies entspricht einem Wachstum auf vergleichbarer Basis* von 2,0 %, im Wesentlichen aufgrund eines höheren Umsatzes mit Bohnensaatgut. Unser Spinatgeschäft verzeichnete eine stabile Nachfrage. Das Segmentergebnis (EBITDA) war mit –19,3 (-11,9) Mio. € infolge der planmäßigen Aufwendungen für den Ausbau der Gemüsezüchtung wie im Vorjahreszeitraum negativ.
Die Umsatzerlöse im Segment Corporate, die im Wesentlichen durch die landwirtschaftlichen Betriebe von KWS in Deutschland, Frankreich und Polen erzielt werden, erreichten 5,5 (9,9) Mio. €. Das Segmentergebnis (EBITDA) betrug –90,3 (-99,2) Mio. €. Da im Segment Corporate sämtliche übergreifenden Kosten für die zentralen Funktionen der KWS Gruppe sowie grundlegende Forschungsaufwendungen abgebildet werden, fällt das Segmentergebnis regelmäßig negativ aus.
*ohne Währungs- und Portfolioeffekte
Jahresprognosen 2025/2026 bestätigt
Die Jahresprognosen haben sich gegenüber den Aussagen im Halbjahresfinanzbericht 2025/2026 nicht verändert. Weiterhin wird für die KWS Gruppe im Geschäftsjahr 2025/2026 ein Umsatz auf vergleichbarer Basis (ohne Währungs- und Portfolioeffekte) auf Vorjahresniveau erwartet. Wesentlich hierfür sind das insgesamt gedämpfte Agrarumfeld, die Verringerung der weltweiten Anbaufläche für Zuckerrüben sowie der erwartete Rückgang des Russland-Geschäfts infolge von Importrestriktionen und Lokalisierungs-bestrebungen.
Die EBITDA-Marge wird in Übereinstimmung mit den Mittelfristzielen in einer Bandbreite von 19 bis 21 % erwartet. Hierbei unberücksichtigt ist der positive Sondereffekt von 29 Mio. € aus der Veräußerung von Lizenzrechten im Rahmen des Verkaufs des nordamerikanischen Maisgeschäfts im Berichtszeitraum.
Über KWS
KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Etwa 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter* in mehr als 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Umsatz von rund 1,68 Mrd. Euro. Seit 170 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Zuckerrüben-, Mais-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirtinnen und Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024/2025 ca. 350 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung.
* ohne Saisonarbeitskräfte
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Kontakt
Peter Vogt
Phone: +49-30 816914-490
peter.vogt@kws.com
Gina Wied
Head of Corporate Communications
Tel. +49 151 20345978
gina.wied@kws.com
12.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|Grimsehlstraße 31
|37555 Einbeck
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)5561 311-0
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|E-Mail:
|info@kws.com
|Internet:
|www.kws.de
|ISIN:
|DE0007074007
|WKN:
|707400
|Indizes:
|S-DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2325392
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2325392 12.05.2026 CET/CEST
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